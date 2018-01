Mercados: preocupação com situação argentina As incertezas em relação à Argentina são cada vez maiores. No final da semana passada, as declarações por parte de representantes do Fundo Monetário Internacional (FMI) de que o volume de recursos envolvidos em um novo pacote de ajuda à Argentina, comentados pela imprensa e por analistas, era exagerado fizeram com que os investidores ficassem ainda mais cautelosos em relação a um desfecho da crise no país vizinho. De acordo com fontes não oficiais citadas pelo jornal Clarin, para que seja liberada a ajuda à Argentina, o país terá que apresentar um plano econômico com medidas de redução de gastos e aumento da arrecadação programado até 2010. Como informação oficial, ontem, o FMI divulgou ontem uma nota sobre as negociações com as autoridades argentinas para um novo pacote de ajuda financeira ao país. O texto foi assinado pelo diretor de Relações Externas do Fundo, Thomas Dawson, e diz: ?O FMI continua a trabalhar junto com as autoridades argentinas num programa que irá ajudar a Argentina a retomar um crescimento econômico sustentável?. Os mercados argentinos estarão fechados hoje em razão do feriado no país, que comemora hoje o dia de José de San Martín, herói da independência. Mas os principais papéis da dívida argentina (FRBs) são negociados no mercado internacional e mostram a insegurança dos investidores em relação à Argentina. Há pouco eram vendidos a 69,250 centavos por dólar, com queda de 2,46% em relação aos últimos negócios de sexta-feira. Os papéis brasileiros (C-Bonds) acompanham a queda. Há pouco eram vendidos a 70,500 centavos por dólar, com baixa de 0,53%. Veja como está o mercado agora O dólar comercial está cotado a R$ 2,5360 na ponta de venda dos negócios, com desvalorização de 0,63% em relação a sexta-feira. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) está em baixa de 0,71%. Os contratos de juros de DI a termo ? que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano ? pagam juros de 24,460% ao ano, frente a 24,318% ao ano na sexta-feira. Nos Estados Unidos, o Dow Jones ? Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York ? opera com alta de 0,04%, e a Nasdaq ? bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York ? está em alta de 0,05%. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado e as perspectivas para a semana no mercado financeiro.