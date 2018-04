Mercados quase parados com feriado em SP Com o feriado do aniversário da cidade de São Paulo, os negócios do mercado financeiro devem se restringir ao mercado cambial. Tanto a Bolsa de Valores de São Paulo Bovespa), quanto a Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F) permanecerão fechadas, impossibilitando as transações com ações e contratos de dólares e juros futuros. A falta de liquidez no mercado de câmbio é o principal motivo para a alta da moeda norte-americana verificada nesta manhã. Às 11h58, o dólar comercial estava cotado a R$ 2,4080 na ponta de venda dos negócios, em alta de 0,42% em relação aos últimos negócios de ontem. Na Argentina, há apreensão com o protesto marcado para a noite, já que foram manifestações como essa que derrubaram os últimos presidentes. A diferença é que os movimentos anteriores aconteceram espontaneamente, diferentemente deste, em que mais de 1 mil representantes de partidos de oposição reuniram-se para definir local e horário da manifestação. Isso fez com que o governo reforçasse a segurança em frente à Casa Rosada, sede do governo argentino e onde devem se concentrar as manifestações. Se por um lado, o presidente Eduardo Duhalde preparou-se para o panelaço, os grupos radicais também tiveram tempo para isso, o que pode deixar o ambiente ainda mais violento.