Mercados reabrem pessimistas O início de conflitos militares parece cada vez mais próximo. No final da semana passada, já havia indícios de que forças especiais americanas e britânicas já estavam no Afeganistão, a fim de encontrar o terrorista saudita Osama bin Laden - principal suspeito pelos atentados do dia 11 de setembro nos Estados Unidos. O Taleban - regime que governa o Afeganistão - declarou que o terrorista está sob sua proteção "em local seguro", diferentemente do anúncio anterior, quando os representantes do regime afirmavam que não sabiam do paradeiro de Osama bin Laden. De qualquer forma, a imprensa britânica já anuncia um ataque contra o Afeganistão em 48 horas e os conflitos podem acirrar-se nos próximos dias. A economia mundial será afetada pelos conflitos, dizem os analistas. Quanto mais profundos e duradouros, maiores as conseqüências econômicas, com perspectiva de forte desaquecimento da atividade econômica. Neste sentido, a situação norte-americana terá peso fundamental, pois a economia do país é responsável pela importação de 70% de toda a produção mundial. Ou seja, uma desaceleração econômica mais forte nos Estados Unidos, com risco de recessão, piora a perspectiva de desaquecimento econômico mundial. Para os países emergentes, como o Brasil, este cenário é ainda mais preocupante, já que significa saída de recursos estrangeiros e dificuldade maior para as empresas em captar recursos no exterior. No mercado financeiro interno, o resultado é a continuidade de pressão sobre o dólar e economia em desaceleração. Veja os números do mercado O dólar comercial voltou a subir hoje e há pouco era vendido a R$ 2,6920, com alta de 0,79%. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera com queda de 1,73%. Nos Estados Unidos, o Banco Central (Fed) reúne-se amanhã para definir a nova taxa de juros do país e a expectativa dos analistas é de um corte de 0,5 ponto porcentual nos juros - de 3,0% para 2,5% ao ano. Até o final do ano, espera-se mais uma redução de 0,25 ponto porcentual. As bolsas norte-americanas abriram em baixa nesta segunda-feira. O Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - está em queda de 0,26%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - opera com queda de 0,66%. Não deixe de ver no link abaixo as perspectivas para a semana no mercado financeiro e as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.