Mercados reabrem tranqüilos depois do carnaval Depois do feriado de carnaval, os mercados reabriram hoje em período reduzido. A Bolsa de Valores de Valores de São Paulo (Bovespa) iniciou seus negócios às 13h e, depois de 30 minutos de negócios, opera em queda de 0,29%. No mercado de câmbio, que abriu no mesmo horário, o dólar comercial era vendido a R$ 2,4500 na abertura dos negócios e, às 13h30, estava cotado a R$ 2,4300 na ponta de venda, em queda de 1,22%. A situação argentina continua sendo observada pelos analistas com atenção. O Fundo Monetário Internacional (FMI) novamente vincula a liberação de novos recursos a um programa de corte de gastos no país vizinho. O ministro da Economia da Argentina, Jorge Remes Lenicov, retorna de Washington hoje com esta difícil missão, já que o país atravessa também uma grave crise social e o apoio político ao atual presidente, Eduardo Duhalde, é frágil. Desde segunda-feira, o regime de paridade cambial entre o peso argentino e o dólar foi abandonado. No primeiro dia de câmbio livre, as cotações do dólar oscilaram entre 2,10 e 2,20 pesos. Ontem, variaram de 2 pesos por dólar a 2,10 pesos. A expectativa para as cotações hoje é de um patamar próximo a 2 pesos por dólar. O índice Merval, da Bolsa de Buenos Aires, está em queda de 3,47%. Nos Estados Unidos, as bolsas operam em alta. O Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - está em alta de 1,25%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - registra alta de 1,19%. No Brasil, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior deve divulgar hoje à tarde o saldo da balança comercial relativo à segunda semana de fevereiro. Na primeira semana, que teve apenas um dia útil, a balança comercial registrou um superávit de US$ 16 milhões - exportações de US$ 196 milhões e importações de US$ 180 milhões. Não deixe de ver no link abaixo as perspectivas para a semana no mercado financeiro e as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.