Mercados: reações negativas com NY e eleições O bom funcionamento do novo Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB) afastou o temor que os investidores tinham em relação à eficiência das operações dentro deste novo modelo. Porém, isso não foi suficiente para derrubar a influência negativa do mercado norte-americano e das incertezas no cenário político sobre os mercados no Brasil hoje. Empresas norte-americanas continuam divulgando resultados abaixo das expectativas dos investidores. O resultado é a queda das ações nas bolsas do país. No Brasil, os Institutos Vox Populi e Ibope registraram pesquisas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na semana passada e os resultados devem ser divulgados nos próximos dias. Enquanto isso, os boatos tomam conta dos mercados. É possível que os números mostrem um avanço do pré-candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva ou um cenário desfavorável para o presidenciável do PSDB, José Serra. Nos dois casos, a reação dos investidores é negativa, pois uma ruptura do atual modelo econômico traz incertezas para os negócios. Em relação ao cenário externo, a Argentina voltou a atrair a atenção dos investidores, mas sem influências sobre os mercados. O governo do país vizinho anunciou na sexta-feira que esta semana começaria com feriado bancário e cambial, sem data certa para terminar. O motivo foi o grande volume de saques, tornando altamente arriscada a situação das instituições financeiras. Para contornar esta situação, a proposta da equipe econômica foi a troca dos depósitos dos correntistas por bônus com vencimento em cinco e dez anos. O projeto, denominado plano Bonex, ainda precisa ser aprovado pelo Congresso e é possível que os bancos reabram apenas na próxima semana. Enquanto isso, a população argentina, cada vez mais irritada com a falta de uma solução para o país, volta às ruas e protesta. Veja os números do mercado financeiro A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em queda de 1,88%. O volume de negócios ficou um pouco acima de R$ 518 milhões. As maiores baixas do Ibovespa - índice que mede a valorização das ações mais negociadas na Bovespa - foram as preferenciais (PN, sem direito a voto) da Inepar (- 8,70%), as ordinárias (ON, com direito a voto) da Embratel Participações (- 7,78%), Embratel Participações PN (- 7,41%) e Tele Nordeste Celular Participações PN (- 5,73%). A maior alta do Ibovespa foi apurada pelas ações da Companhia Vale do Rio Doce PNA (3,89%). O desempenho negativo da Bolsa foi fortemente influenciado pelo mercado norte-americano. Especificamente para as ações da Embratel, o declínio reflete a expectativa negativa para o balanço do primeiro trimestre que operadora de telefonia de longa distância vai divulgar hoje depois do fechamento do mercado, além do forte declínio da controladora da Embratel, a WorldCom, que recuava 33% no mercado norte-americano, segundo apurou a editora Regina Cardeal. O dólar comercial fechou cotado a R$ 2,3420 na ponta de venda dos negócios, em alta de 0,39% em relação aos últimos negócios de sexta-feira. Com este resultado, a moeda norte-americana acumula uma alta de 0,73% em abril. No mercado de juros, os contratos de DI futuro com vencimento em maio, negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), pagavam taxas de 18,460% ao ano, frente a 18,400% ao ano na sexta-feira. Já os contratos com vencimento em junho negociavam taxas em 18,500% ao ano, frente a 18,450% ao ano na sexta-feira. Em Nova York, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - fechou em queda de 1,18%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - encerrou o dia em queda de 2,13%. Na Argentina, o índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires fechou em alta de 4,77%. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.