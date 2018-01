Mercados: reações positivas com Argentina e ata O anúncio oficial de Roque Maccarone para a presidência do Banco Central na Argentina e a divulgação da ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) foram bem recebidos pelo mercado financeiro. Em relação ao país vizinho, também a possibilidade de troca de papéis da dívida argentina com vencimento em 2006, por papéis com vencimento em 20 e 30 anos, também favoreceram uma abertura positiva dos negócios. Os principais títulos da dívida da Argentina (FRBs) estão em alta de 1,60%, vendidos a 0,8035 centavos por dólar. Já os papéis da dívida brasileira operam com valorização de 0,68% e são cotados a 0,74813 centavos por dólar. A alta nesses ativos favorece a um recuo das cotações do dólar. Há pouco a moeda norte-americana era vendida a R$ 2,2740 - queda de 0,66% em relação aos últimos negócios de ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) registra alta de 3,11%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagam juros de 22,650% ao ano, frente a 23,500% ao ano ontem. As notícias positivas foram suficientes para reduzir o impacto negativo que a divulgação do Índice de Preços ao Consumidor (IPC), calculado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), poderia provocar. O Índice registrou alta de 0,58%. O resultado ficou acima das expectativas dos analistas, que apostavam em uma elevação de 0,40% a 0,50%. No campo político, os investidores estarão atentos ao depoimento do senador Antônio Carlos Magalhães, às 14h30. O político deve rebater as acusações de que foi o mandante do processo de violação do painel da votação secreta na sessão de cassação do ex-Senador Luís Estêvão. O depoimento causa muita expectativa, pois pode marcar o início da operação abafa, para reduzir as conseqüências do escândalo, mas também pode ter efeitos desastrosos, como a cassação do Senador. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.