Mercados: reações positivas com pesquisa Os investidores deram uma trégua ao pessimismo registrado nos últimos dias e operam mais tranqüilos. O principal motivo é que a pesquisa divulgada ontem pelo Ibope não confirmou os boatos de que o presidenciável pelo PSDB José Serra teria perdido o segundo lugar. Com 18% das intenções de voto, Serra permanece em segundo, seguido pelo pré-candidato do PSB, Anthony Garotinho, com 16%. Os números da pesquisa também mostraram que o pré-candidato do PT, Luís Inácio Lula da Silva, continua na dianteira da corrida presidencial, com 35%. Às 15h, o dólar comercial está cotado a R$ 2,3600 na ponta de venda dos negócios, em queda de 0,04% em relação aos últimos negócios de ontem. Os contratos de DI futuro com vencimento em outubro negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) pagam juros de 18,660% ao ano, contra 18,710% ao ano negociados ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) está em alta em 1,25%. Também favorece o humor dos investidores a notícia de que os deputados aprovaram na noite de ontem a emenda constitucional que prorroga a cobrança da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF) e garante isenção para investidores estrangeiros em Bolsa. Agora, a emenda segue para o Senado, que deve iniciar hoje discussões para apressar essa votação. Mas para abreviar os prazos de tramitação e evitar maior perda na arrecadação, o governo depende dos votos da bancada do PFL. Os investidores também seguem atentos com a situação na Argentina que pode influenciar os negócios, dependendo dos seus desdobramentos. A saída ontem do ministro da Economia Jorge Remes Lenicov poderia desestabilizar o governo do presidente Eduardo Duhalde, levando-o a renunciar ao cargo no curto prazo. Esse é um dos temores expressados por analistas. Duhalde está reunido com governadores peronistas para definir o nome do novo ministro de Economia e discutir um novo plano econômico, que ele pretende apresentar até sexta-feira. Comenta-se que o novo plano prevê a volta do câmbio fixo, um sistema que, segundo lembram alguns analistas, não é aprovado pelo atual presidente do Banco Central (BC), Mário Blejer. As bolsas em Nova York operaram em alta moderada durante a manhã. O Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - está em alta de 0,49%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - registra alta de 0,20%.