Mercados reagem a boatos e ao cenário externo A semana começou em clima de pessimismo nos mercados. Boatos sobre a pesquisa de intenções de voto que de ser divulgada ainda hoje, a volta de Hugo Chávez à presidência da Venezuela e a falta de um solução para os conflitos no Oriente Médio deixaram os investidores apreensivos. Às 14h35, o dólar comercial está cotado a R$ 2,3210 na ponta de venda dos negócios, em alta de 1,18%. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera com queda de 1,44%. O volume de negócios é alto, em R$ 1,169 bilhão, mas o motivo é o vencimento de opções de ação. No mercado de juros, os contratos de DI futuro com vencimento em outubro pagam taxas de 18,270% ao ano frente a 18,190% ao ano registrados na sexta-feira. A pesquisa que deve ser divulgada ainda hoje é do Ibope e foi encomendada pelo Bank of America. A expectativa dos investidores baseados em boatos que circulam nos mercados é o crescimento do pré-candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva. Ao mesmo tempo, espera-se que o presidenciável do PSDB, José Serra, apresente algum recuo nas intenções de voto. Há ainda uma versão circulando entre os investidores de que o candidato do PSB, Anthony Garotinho, teria superado Serra nessa pesquisa. As incertezas externas também contribuíram para piorar o humor dos investidores no início desta semana. O preço do barril petróleo no mercado internacional voltou a subir refletindo o desapontamento dos investidores com o retorno do presidente Hugo Chávez ao poder, depois de ter sido afastado da presidência por 48 horas. Apesar do tom mais moderado usado por Chávez, que concordou em manter a decisão do ex-presidente Pedro Carmona de readmitir os funcionários da Petróleos de Venezuela, o petróleo voltou a subir. No começo da tarde, o barril na Nymex era negociado a US$ 24,25, alta de 3,32%. Em Londres, a alta era de 1,69%, cotado a US$ 24,70. A falta de perspectiva de um cessar-fogo no curto prazo no Oriente Médio também está deixando os investidores mais apreensivos. O secretário de Estado dos EUA, Colin Powell, não conseguiu nenhum avanço nos encontros que teve este final de semana com os líderes palestinos e israelenses. Há o temor de que o agravamento da situação na região tenha desdobramentos políticos negativos. Esta manhã, o Irã conclamou outros países islâmicos a seguir o Iraque e boicotar a venda de petróleo para países aliados de Israel. Capital estrangeiro na Bolsa A entrada de capital estrangeiro na Bolsa continua deixando a desejar como mostra o levantamento da Bolsa referente aos dez primeiros dias do mês. Foi registrado o ingresso de R$ 10,129 milhões em investimentos externos, resultado de compras de ações no valor de R$ 1,181 bilhão e vendas de R$ 1,171 bilhão. Com esse resultado, o saldo acumulado no ano até o pregão de 10 de abril pelos investidores estrangeiros está positivo em R$ 463,416 milhões, ante saldo também positivo de R$ 453,286 milhões ao final de março. Mercados internacionais Numa manhã repleta de notícias e boatos, os negócios no Brasil foram pouco influenciados pelo comportamento das bolsas nos EUA, que operaram em baixa pressionadas por resultados de empresas. Há pouco, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - estava em queda de 0,50%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - operava com alta de 0,09%. O comportamento das bolsas norte-americanas foi afetado pela queda nos papéis do Citigroup, do Bank of America e Continental Airlines, que divulgaram resultado abaixo do esperado pelos analistas. General Electric chegou a cair 5,37%, ainda reagindo ao anúncio, na semana passada, de queda no lucro do primeiro trimestre. O índice Merval, da Bolsa de Valores de Buenos Aires, está em alta de 2,31%. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.