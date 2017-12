Mercados reagem à decisão argentina e Selic Duas notícias divulgadas ontem à noite devem afetar o mercado financeiro logo na abertura dos negócios. O resultado da reunião mensal do Comitê de Política Monetária (Copom) não surpreendeu os analistas e, portanto, não deve ter muito efeito sobre os negócios. A surpresa ficou com a decisão da Corte Suprema da Província de Buenos Aires, que pode ter selado o fracasso do pacote de ajuste fiscal anunciado pelo governo argentino na quarta-feira passada. O tribunal julgou que a redução de salários determinada pelo pacote de eliminação do déficit fiscal contradiz a constituição provincial. Com isso, o ajuste, que envolve as diversas esferas de governo, pode não sair do papel. A província de Buenos Aires, além de ser a maior e mais endividada do país, é a que concentra a maior parcela dos cortes. Sem poder reduzir salários, é difícil imaginar como o governo poderá cumprir a meta anunciada de déficit zero imediatamente. O presidente Fernando de la Rúa pretende dar um choque de confiança nos mercados como pacote, demonstrando controle político do país e eliminando a necessidade de captar recursos no mercado para cobrir os rombos nas contas públicas. Com isso, espera que os juros caiam e a economia possa voltar a crescer. Mesmo que consiga implementar todas as medidas com sucesso, há muitas dúvidas de que uma solução duradoura para a crise seja alcançada. Sem o pacote, a credibilidade do governo, já pequena, despenca, e o efeito é contrário ao que se deseja. A crise argentina é o principal componente de instabilidade dos mercados atualmente. Caso o pacote de ajuste fiscal fracasse, aumentam as chances de uma crise de confiança que exerça uma pressão muito grande nos mercados, levando ao colapso econômico - desvalorização e moratória da dívida. A tensão é grande porque foi convocada uma greve geral hoje no país, e a coincidência pode ter efeitos muito negativos nos mercados. Copom não surpreendeu A Selic foi fixada em 19% ao ano, uma elevação de 0,75 ponto porcentual, não surpreendendo a maioria dos analistas, que apostavam em uma elevação entre 0,5 e 1,5 ponto porcentual (veja mais informações sobre a repercussão da elevação dos juros no link abaixo). Assim, a decisão do Copom não deve afetar os negócios significativamente.