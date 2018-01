Mercados reagem à notícia de queda de avião nos EUA Os mercados financeiros reagiram rapidamente à notícia de que um avião da American Airlines caiu no distrito de Queens, em Nova York, próximo ao aeroporto Kennedy International. De acordo com a imprensa internacional, o avião é do mesmo tipo envolvido no ataque terrorista ao World Trade Center, em 11 de setembro. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), que operava em alta antes da notícia, está agora em queda de 3,46%. O dólar comercial também inverteu a tendência e está cotado a R$ 2,5750 na ponta de venda dos negócios, com alta de 1,42%. Hoje é feriado nos Estados Unidos, mas o mercado acionário opera normalmente. O Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - está em queda de 2,01%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - opera com queda de 2,49%.