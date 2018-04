Mercados reagem à política, petróleo e EUA Algumas notícias negativas pesaram sobre os negócios durante a manhã. No cenário político, a decisão do PFL de suspender até quarta-feira as votações no Congresso em represália à intimação feita pela Polícia Federal à ex-governadora do Maranhão e pré-candidata do PFL, Roseana Sarney, para depor no próximo dia 17 sobre fraudes na liberação de recursos da extinta Sudam, não foi bem recebida pelos investidores. A preocupação é com o atraso na votação prevista para amanhã da Medida Provisória (MP) do seguro-apagão, que liberaria a pauta do Congresso e possibilitaria a votação da emenda constitucional que prorroga a cobrança da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF). Agora, a CPMF deve sofrer mais um atraso aumentando as perdas do Tesouro com a arrecadação. Outro fator que preocupa os investidores é a propaganda eleitoral gratuita na televisão. Hoje à noite, o PT leva ao ar seu programa partidário estadual e amanhã será a vez do PFL. Há ainda grande expectativa com a divulgação de novas pesquisas eleitorais esta semana. Além disso, analistas demonstram atenção com a demora do PSDB em definir um vice para compor a chapa do pré-candidato José Serra. Para piorar o cenário, o preço do petróleo voltou a subir no mercado internacional. Depois da trégua dos últimos dias, as cotações ficaram novamente acima dos US$ 27,00 o barril, refletindo o mal-estar causado pela decisão do presidente do Iraque, Saddam Hussein, de cortar suas exportações de óleo por 30 dias, a partir de hoje, ou pelo menos até que Israel se retire dos territórios palestinos. Veja os números do mercado Às 15h30, o dólar comercial para venda está cotado a R$ 2,2880, com alta de 0,35%. Os contratos de juros de DI futuro, com vencimento em outubro, negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) pagam juros de 18,360% ao ano, frente a 18,320% ao ano na sexta-feira. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera com queda de 0,93 %. O índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires está em queda de 2,61%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - opera com baixa de 0,37%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - está em alta de 0,47 %. Em Nova York, as notícias ruins não ficaram restritas à alta do petróleo. Os negócios foram fortemente influenciados pela estimativa da IBM de lucros e faturamento menores no primeiro trimestre, o que provocou queda de mais de 11% nas ações da empresa. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.