Mercados reagem a sinais positivos com cautela A melhora das bolsas norte-americanas e a trégua de notícias desfavoráveis na Argentina deram um pouco de alívio nos mercados durante a manhã. Há pouco, a Nasdaq - bolsa que negocia papéis do setor de tecnologia e Internet - estava em alta de 1,40%. O índice Dow Jones - que mede a valorização das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - estava em alta de 2,25%. O resultado positivo no cenário acionário norte-americano foi favorecido pela divulgação do índice nacional de atividade industrial (NAPM) referente ao mês de agosto. O resultado, apresentado pela Associação Nacional dos Gerentes de Compras dos EUA, mostrou recuperação da atividade industrial, embora continue em retração. O índice subiu de 43,6 para 47,9 no mês passado, surpreendendo dos analistas, que esperavam por um número em 44,0. Na Argentina, apesar dessa melhora na arrecadação, os analistas consideram que ainda é muito cedo para falar em retomada do crescimento econômico no país vizinho. Em entrevista à correspondente em Buenos Aires, Marina Guimarães, o analista Hernán Fardi, da consultoria Maxinver, disse que é preciso ver como ficará a visão dos investidores estrangeiros em relação à saúde financeira do país. Segundo ele, isso será percebido nos próximos dias no preço dos principais títulos da dívida externa do país, os FRBs. Há pouco, eles estavam cotados a 77,750 centavos por dólar, com valorização de 1,57% em relação aos últimos negócios de ontem. Veja como está o mercado financeiro No início da tarde, o dólar comercial estava cotado em R$ 2,5650, com queda de 0,04% em relação aos últimos negócios de ontem. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagam juros de 22,790% ao ano, frente a 23,110% ao ano ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera em alta de 0,72%.