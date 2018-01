Mercados reagem ao cenário internacional O mercado financeiro no Brasil abre o dia reagindo ao desempenho dos negócios ontem em Nova York e às declarações do presidente do banco central dos Estados Unidos (FED), Alan Greenspan, ao senado norte-americano. Segundo apurou a editora Sueli Campo, parte dos especialistas animaram-se com o apoio de Greenspan ao corte de impostos prometido pelo novo presidente dos EUA, George W. Bush. Outra parte dos analistas atemorizaram-se com a análise do presidente do FED de que a economia do país está totalmente parada. Os negócios no Brasil também reagem à queda da Nasdaq - bolsa dos Estados Unidos que negocia papéis do setor de tecnologia e Internet - registrada ontem, de 3,67%. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), que acumula uma alta de 16,86% desde o início do ano, volta a cair e há pouco registrava uma baixa de 0,97%. No mercado de juros, os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - começam o dia pagando juros de 15,620% ao ano, frente a 15,610% ao ano registrados na quarta-feira. O dólar comercial está cotado a R$ 1,9740 na ponta de venda dos negócios - queda de 0,05% em relação aos últimos negócios de quarta-feira.