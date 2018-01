Mercados reagem aos detalhes do pacote O ministro da Fazenda, Pedro Malan, anunciou há pouco os detalhes do pacote de ajuda do Fundo Monetário Internacional (FMI) ao Brasil. No início da entrevista coletiva, que reuniu também o ministro do Planejamento Martus Tavares e o presidente do Banco Central (BC) Armínio Fraga, Malan reafirmou que o pacote de ajuda tem caráter preventivo. O ministro explicou que a decisão de buscar recursos no Fundo foi motivada por mudanças no contexto internacional. Sobre o aumento do superávit primário - receita menos despesas não financeiras - das contas públicas para este ano, o ministro disse que este valor passa de 3% para 3,35% do Produto Interno Bruto (PIB). Para 2002, o acordo prevê que este total passe de 3% para 3,5% do PIB. Em relação ao nível de reservas, como já era esperado pelos investidores, o limite passou de US$ 25 bilhões para US$ 20 bilhões. Já as metas de inflação permanecem inalteradas - 3,5% em 2002 e 3,25% em 2003. Após o anúncio, o dólar comercial para venda estava cotado a R$ 2,4480, com baixa de 0,53% em relação aos últimos negócios de ontem. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagam juros de 23,950% ao ano, frente a 24,200% ao ano ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera com alta de 0,30%. No início da tarde, o Tesouro Nacional comunicou o resultado do primeiro leilão de títulos públicos prefixados, desde o dia 3 de julho. O lote 500 mil títulos, com vencimento em janeiro de 2002, foi vendido integralmente, com taxa de 23,35% ao ano. Mercados internacionais O índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires está em alta de 1,68%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - registra alta de 0,40%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - está em queda de 0,45%. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.