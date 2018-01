Mercados reagem às mudanças no BC argentino O anúncio da troca de comando no Banco Central (BC) argentino, feito ontem à noite pelo ministro da Economia, Domingo Cavallo, é a primeira notícia do dia no mercado financeiro. A decisão ainda não é oficial, mas já se comenta que o novo presidente do BC será o empresário Roque Maccarone, que já foi presidente do estatal Banco Nación. A reação dos investidores à troca do presidente do BC foi positiva. Os papéis da dívida argentina (FRBs), que encerraram a segunda-feira cotados a 75,250 centavos por dólar, eram vendidos a 77,250 centavos por dólar há pouco. Porém, analistas consideram que a reação é pontual, já que, nesse momento, o que interessa para os investidores é saber como a Argentina vai honrar suas dívidas e retomar o crescimento. Analistas: reestruturação da dívida é a saída Analistas consideram que a única saída para a Argentina é uma reestruturação da dívida - leia-se calote em algum nível. O país vizinho vem apresentando déficit público acima do acertado com o Fundo Monetário Internacional (FMI). Para financiar sua dívida, o governo argentino tem recorrido aos bancos e pago juros elevados pelos seus títulos. Isso gera um aumento da dívida do país, assim como a sua necessidade de financiamento. Juros altos criam barreiras ainda maiores para o crescimento da economia. Aliado ao fato de juros mais altos, a Argentina sofre as conseqüências da paridade cambial. Os produtos argentinos não têm competitividade no mercado internacional e, dada a paridade, o governo não pode desvalorizar o peso argentino. O resultado é uma diminuição das exportações, reduzindo ainda mais o volume de dólares no mercado. Veja a abertura do mercado financeiro Com a melhora momentânea no cenário argentino, o mercado financeiro começou o dia um pouco mais tranqüilo, mas qualquer fato negativo, tanto no país vizinho quanto na cena política brasileira (veja mais informações no link abaixo) podem reverter essa tendência. O dólar comercial está cotado a R$ 2,2600 na ponta de venda dos negócios - estável em relação aos últimos negócios de ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera em alta de 0,45%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagam juros de 22,750% ao ano, frente a 23,100% ao ano ontem. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.