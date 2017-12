Mercados refletem melhora na Argentina A abertura dos mercados nesta segunda-feira reflete a melhora relativa das expectativas quanto à Argentina, já que foi aprovado na Câmara o pacote de ajuste fiscal do presidente De la Rúa. Ainda falta o Senado, mas não se esperam muitas dificuldades na aprovação final. O que analistas questionam agora é se o pacote trará os resultados esperados. Por um lado, é preciso esperar para verificar a eficácia das medidas quando elas estiverem em prática. Por outro, já se fala que elas sejam insuficientes para zerar o déficit público. Assim, o mercado percebe que se ganhou uma batalha, mas não a guerra. Como todos reconheciam a dificuldade na aprovação do pacote, o feito tem seus méritos e reforça a credibilidade do governo, mesmo que muitos considerem que apenas se adiou o colapso econômico, com moratória e desvalorização. De qualquer forma, a ida de membros da equipe econômica brasileira para os Estados Unidos para negociar a prorrogação do acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI) e as discussões internas no governo sobre um ajuste fiscal adicional agrada os mercados. Quanto mais o Brasil se preparar para uma eventual ruptura traumática na Argentina, menor será o contágio. Nesse campo, a semana pode reservar algumas boas notícias. Abertura dos mercados Às 11h, o dólar comercial para venda estava cotado em R$ 2,4050, com queda de 1,84%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano -pagavam juros de 24,300% ao ano, frente a 25,100% ao ano na sexta-feira. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) operava em alta de 0,89%. O índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires apontava alta de 2,21%.Nos Estados Unidos, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - estava em queda de 0,33%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - operava estável em relação ao fechamento de sexta-feira. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.