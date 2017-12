Mercados registram clima positivo no início do 2º semestre Depois de encerrar o primeiro semestre do ano ostentando o melhor desempenho do mercado, a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) iniciou a segunda parte do ano em alta de 2,46%, na pontuação máxima do dia (13.291 pontos). O volume financeiro mostrou reação em relação aos últimos dias e registrou giro de R$ 572 milhões. No mercado de juros futuros, as taxas recuaram mais um pouco nesta terça-feira. Os contratos negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), com vencimento em janeiro de 2004, encerraram o dia no patamar de 22,83% ao ano - ante 22,93% de ontem. O dólar teve mais um dia de queda. Na ponta de venda das operações, a moeda norte-americana ficou cotada a R$ 2,8370 ? baixa de 0,18% em relação aos últimos negócios de ontem. Durante o dia, o dólar oscilou da máxima de R$ 2,8600 à mínima de R$ 2,8350. Com este resultado, a depreciação do dólar frente ao real é de 19,86% no ano.