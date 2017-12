Mercados registram melhora pontual A notícia de que a agência de classificação de risco Moody´s colocou hoje em revisão para possível melhora as notas de títulos em moeda estrangeira de longo prazo de 15 bancos no Brasil e da Petrobrás diminuiu o clima negativo que predominou na abertura dos mercados hoje. Os bancos que podem ter suas notas elevadas são: Banco do Brasil, Bradesco, Unibanco, Itaú, ABN Amro Real, Banco AGF Braseg, Banco Barkley e Galícia, Bilbao Vizcaya Brasil, Citibank S.A., Banco de Investimentos CSFB Garantia, Sudameris Brasil, BankBoston Banco Múltiplo, Lloyds Bank Brasil, Banco Safra S.A., Banco Votorantim. A reavaliação das notas acontece em função da mudança de metodologia da agência Moody´s. O dólar opera no patamar mínimo do dia - R$ 2,3770 - queda de 0,46% em relação ao fechamento de ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) está em alta de 1,06%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagam juros de 20,700% ao ano, frente a 20,650% ao ano ontem. Apesar da melhora pontual, os analistas ressaltam que os problemas que vêm afetando os mercados - crise de escassez de energia, incertezas em relação à Argentina e indefinições em relação ao processo eleitoral - não têm uma solução no curto prazo. Portanto, diante de qualquer fato novo negativo, os mercados podem reagir. Mercados externo O índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires está em alta de 1,73%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - opera com alta de 0,01%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - está em alta de 1,64%. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.