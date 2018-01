Mercados respiram enquanto Argentina se define As incertezas em relação à Argentina permanecem no cenário, mas os investidores resolveram dar uma trégua ao forte pessimismo e esperam por notícias em relação ao pacote de ajuda do Fundo Monetário Internacional (FMI) ao país vizinho e a reestruturação de sua dívida. A Argentina tem uma dívida de aproximadamente US$ 150 bilhões e estuda uma troca de papéis no valor de US$ 30 bilhões, mas ainda não há confirmação e nem detalhes sobre esta operação. No campo político, seguem os conflitos entre governadores de oposição e o governo central. Em reunião realizada ontem à noite, os governadores do Partido Justicialista decidiram apresentar uma proposta de mudança nos repasses de impostos entre as províncias e o Governo Federal. Segundo apurou a correspondente Marina Guimarães, o projeto tem por objetivo federalizar a arrecadação de impostos , seguindo os modelos aplicados no Brasil e nos Estados Unidos. Desta forma, as províncias arrecadam os impostos nacionais e os repassam à União. O mais importante, no entanto, é o cumprimento do déficit zero, alertam os analistas. Estados Unidos e Brasil Nos Estados Unidos foi divulgado nesta manhã o número de pedidos de auxílio-desemprego feitos na semana até 25 de agosto. Houve uma queda inesperada, em 1 mil, para 399 mil. O resultado contrariou as expectativas dos analistas ouvidos pela Dow Jones, que previam elevação de 7 mil nos pedidos, para 400 mil. O dado pode provocar alguma reação positiva nos mercados, já que contribui para a manutenção do consumo - responsável por dois terços da economia norte-americana. O temor era de que, com mais desemprego, o consumo ficasse comprometido, contribuindo para um desaquecimento mais forte da economia do país. Internamente, a divulgação da ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), que decidiu por uma manutenção da Selic, a taxa básica de juros em 19% ao ano, sinalizou que o atual patamar de juros já está adequado para o objetivo de controle da inflação. Veja como está o mercado financeiro Há pouco, o dólar estava cotado a R$ 2,5390 na ponta de venda dos negócios - queda de 0,27% em relação aos últimos negócios de ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera com alta de 0,28%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagam juros de 23,190% ao ano, frente a 23,110% ao ano registrados ontem. O índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires opera com queda de 0,34%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - opera com alta de 0,11%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - registra queda de 0,84%. Os principais títulos da dívida argentina (FRBs) estavam cotados a 77,850 centavos por dólar, com queda de 0,70%. Já os principais papéis da dívida brasileira (C-Bonds) são vendidos a 72,813 centavos por dólar, com queda de 0,43% em relação aos últimos negócios de ontem. Investimentos Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.