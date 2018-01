Mercados: resumo da semana Na semana que passou, o fato de maior relevância foi a reunião de quarta-feira do Comitê de Política Monetária (Copom), que decidiu pela manutenção da taxa básica referencial da economia, a Selic, em 16,5% ao ano. As expectativas dos investidores, que apontavam para uma queda da taxa em torno de 0,5 ponto porcentual, foram se revertendo a partir da quinta-feira da semana anterior. Muitos passaram a acreditar que a Selic permaneceria em 16,5% ao ano até quarta, quando a decisão foi anunciada. Mesmo assim, uma boa parte dos investidores errou, e os dias depois do anúncio foram de correção das cotações em todos os mercados. Nova alteração da Selic, agora, só na próxima reunião do Copom, dias 19 e 20 de setembro. Na terça-feira, também foi divulgada a manutenção dos juros nos Estados Unidos em 6,5%. A diferença é que os investidores previam exatamente esse resultado. Com isso, mantém-se a tendência de alta nas bolsas norte-americanas, que já perdura desde o início do mês. O preço do petróleo tem preocupado, com altas significativas desde o final de julho. As cotações do barril de petróleo, que estavam no patamar de aproximadamente US$ 21, passou de US$ 30, gerando preocupações. A manutenção dos juros dos EUA, porém, tranqüilizou os investidores. O outro fator de instabilidade, as dificuldades econômicas da Argentina, foi se diluindo ao longo da semana, com o bom andamento das negociações do governo argentino com o FMI e com o sucesso na emissão de bônus de dívida externa no mercado japonês. Dia-a-dia: Segunda-Feira (21/08) Os mercados estiveram cautelosos, esperando os resultados das reuniões do Fed e do Copom, que definiriam taxas de juros nos EUA e no Brasil, respectivamente. Além disso, a situação econômica da Argentina e o preço petróleo ainda preocupavam. Com isso, dólar e juros subiram e a bolsa caiu. No entanto, foram divulgadas algumas boas notícias a respeito da balança comercial, da diminuição do déficit em transações correntes do governo e da indicação do sucessor de Sérgio Werlang como diretor de Política Econômica do Banco Central, Ilan Goldfajn. Bovespa - A Bolsa fechou em alta de 1,33%, com baixo volume no mercado à vista. Câmbio- O dólar fechou em R$ 1,8220, com alta de 0,22%. Bolsas norte-americanas - O Dow Jones - índice que mede as ações mais negociadas na Bolsa de Iorque - fechou em alta de 1,30%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática - fechou em alta de 0,58%. Juros - Os contratos de juros de DI a termo pagavam juros de 17,180 % ao ano, frente a 17,200 na sexta-feira. Terça-Feira (15/08) O Fed anunciou a manutenção das taxas de juros norte-americanas em 6,5%. O resultado confirmou as expectativas dos analistas e, por isso, não afetou muito o desempenho das bolsas nos EUA. E os temores em relação à situação financeira da Argentina abrandaram-se com o sucesso da emissão de títulos no mercado japonês no valor de US$ 567 milhões. A grande expectativa passou a ser em relação ao resultado da reunião do Copom na quarta-feira. Os analistas dividiam-se a respeito das previsões do novo patamar da Selic. Com isso, houve pequena recuperação dos mercados. Bovespa - A Bolsa fechou em alta de 0,83%. Câmbio - O dólar fechou em R$ 1,8170, com queda de 0,27%. Juros - Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagavam juros de 16,890% ao ano. Bolsas americanas - O Dow Jones fechou em alta de 0,54%, e a Nasdaq fechou em alta de 0,13%. Quarta-Feira (16/08) Após o fechamento dos mercados, o governo anunciou a manutenção da Selic em 16,5% ao ano. As altas na bolsa e no dólar refletiram aposta na queda da Selic, que não se concretizou. No mercado de juros, houve pequena alta, em função da reversão das expectativas ainda antes do encerramento dos negócios. A previsão para quinta-feira passou a ser de correção nas cotações. Bovespa - A Bolsa fechou em alta de 1,31%, com destaque para a oferta pública da Cerj. Câmbio - O dólar fechou em R$ 1,8230, com alta de 0,33%. Juros - Os contratos de juros de DI a termo pagavam juros de 17,030% ao ano. Bolsas norte-americanas - O Dow Jones fechou em alta de 0,05%. A Nasdaq fechou em alta de 1,33 %. Quinta-feira (17/08) Esse foi o dia da correção das cotações dos ativos em função da manutenção da Selic do dia anterior. Os juros, o dólar e a bolsa oscilaram, fechando em queda. O cenário continua positivo, na visão dos analistas, mas o momento requer uma certa cautela. Os olhares dirigiram-se para os índices de inflação, para o preço do petróleo no mercado internacional e para a situação econômica da Argentina. Em Nova York, porém, prevalecia o otimismo, com vários dias seguidos de alta nas bolsas. Bovespa - A Bolsa fechou em queda de 0,80, com baixo volume no mercado à vista. Bolsas norte-americanas - O Dow Jones fechou em alta de 0,34%. A Nasdaq fechou em alta de 1,05%. Câmbio - O dólar fechou estável em R$ 1,8210, com queda de 0,11% Juros - Os contratos de juros de DI a termo pagavam juros de 16,960% ao ano. Sexta-feira (18/08) Apesar de todos os fatores de incerteza nos mercados ao longo das duas últimas semanas, como juros nos EUA, preço do petróleo, dificuldades na Argentina e julgamento da correção das contas de FGTS, foram as apreensões com a inflação brasileira que predominaram. Com isso, os juros subiram mais um pouco. De qualquer forma, o cenário é de estabilidade, com boas perspectivas para a economia nos próximos anos, o que gera uma tendência geral de alta na Bovespa. E o dólar continuou subindo. Bovespa- A Bolsa fechou em alta de 1,92%. Bolsas norte-americanas - O Dow Jones fechou em alta de 0,09%. A Nasdaq fechou em queda de 0,26%. Câmbio - O dólar fechou em R$ 1,8240, com alta de 0,16% Juros - Os contratos de juros de DI a termo pagavam juros de 17,063% ao ano. segunda-feira terça-feira quarta-feira quinta-feira sexta-feira Bovespa (variação) -1,33% +0,83% +1,31 %, -0,80% +1,92% Dólar (fechamento) R$ 1,8220 R$ 1,8170 R$ 1,8230 R$ 1,8210 R$ 1,8240 Juros (DI a termo ao ano) 17,180% 16,890% 17,030% 16,960% 17,063% Nasdaq (variação) +0,58% +0,13%. +1,33 %. +1,05%. -0,26%. Dow Jones (variação) +0,30% +0,54%, -0,05%. +0,34%. +0,09%.