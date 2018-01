Mercados: resumo da semana Internamente, continuam as boas perspectivas da economia brasileira, com crescimento econômico, inflação controlada, contas do governo ajustadas e estabilidade. O Comitê de Política Monetária (Copom), apesar de todas as turbulências externas, nem cogitou um aumento nas taxas de juros. A Selic, taxa básica referencial da economia foi mantida em 16,5%, quando muitos acreditam que, pelo cenário interno, os juros poderiam cair significativamente. A confirmação do cenário interno positivo veio através da elevação do rating (nota de classificação de risco) dos papéis brasileiros pela agência de avaliação internacional Moody´s. Essa melhora, no entanto, veio tarde em relação às expectativas dos investidores, que já haviam antecipado suas aplicações. Além disso, a Moody´s está atrasada nessa promoção em relação a outras agências, como a Standard and Poor´s. As prévias dos índices de inflação divulgadas na semana também confirmam queda da inflação, confirmando as boas expectativas do governo em relação à realização das metas para o ano. Um estímulo ao investidor estrangeiro surgiu na quinta-feira, com a isenção da CPMF, através de uma manobra legal, aos investimentos estrangeiros no Brasil. Porém, não se acredita que a medida em si seja suficiente para tornar a Bovespa competitiva com a bolsa de Nova York. Por fim, o leilão de privatização do Banestado, com ágio de 303%, surpreendeu os analistas e animou os investidores em relação ao leilão do Banespa, marcado para 20 de novembro. Más notícias do exterior derrubaram mercados Inicialmente, a temporada de divulgação dos balanços trimestrais das empresas norte-americanas trouxe muita oscilação às bolsas em Nova York. O desaquecimento da economia dos EUA vinha frustrando os resultados das empresas, também prejudicadas pelas baixas cotações do euro, que reduziu as exportações para a Europa. Mas alguns resultados positivos a partir da quinta-feira reverteram a tendência queda, o que não ajudou muito os mercados no Brasil. O petróleo também continua muito instável. Além do anúncio de quedas nos estoques norte-americanos, as cotações oscilaram muito em função dos conflitos entre palestinos e forças armadas de Israel. Foi firmado um cessar-fogo no início da semana, mas que ainda não teve nenhum efeito prático. O risco de que outros países produtores da região envolvam-se nos litígios preocupa os investidores. E na Argentina, continuam os desdobramentos de uma grave crise política. Na sexta-feira, renunciou Fernando de Santibañez, secretário de inteligência do governo argentino, que também foi indiciado por suborno de senadores, desvio de dinheiro e formação de caixa 2. A frágil situação econômica do país agrava as tensões, afetando os mercados argentinos e brasileiros. De uma maneira geral, todos os indicadores externos que vêm trazendo pessimismo aos mercados são complexos e muito instáveis. Com isso, não se pode esperar uma solução definitiva a curto prazo, nem que os mercados consigam livrar-se dos seus efeitos tão cedo. Mercados A Nasdaq reverteu a tendência de queda, com fortes altas na quinta e na sexta-feira. O Dow Jones continua oscilando, sem revelar tendência de alta ou baixa. O petróleo apresentou picos nos dias 12 e 13 de outubro, mas vem oscilando pouco desde então, num patamar elevado. Os mercados brasileiros estão bem mais pessimistas. A Bovespa vem oscilando, mas sem marcar tendência, desde 18 de outubro, quando atingiu a marca mais baixa desde 25 de maio. O dólar vem mostrando clara tendência de alta, tendo atingido na sexta-feira a cotação mais alta desde 2 de dezembro de 1999. E os juros também vêm indicando clara tendência de alta. Veja abaixo as cotações de fechamento da semana: segunda-feira terça-feira quarta-feira quinta-feira sexta-feira Bovespa (variação) -0,94% -2,43% -3,03%, +2,95% -2,13% Dólar (fechamento) R$ 1,8660 R$ 1,8720 R$ 1,8750 R$ 1,8770 R$ 1,8860 Juros (DI a termo ao ano) 17,110% 17,280% 17,260% 17,280% 17,460% Nasdaq (variação) -0,80% -2,32% -1,32% +7,79 % +1,87% Dow Jones (variação) +0,46% -1,46%, -1,14% +1,68% +0,82% Dia-a-dia: Segunda-Feira (16/10) Num dia de negócios fraquíssimos, os resultados externos influenciaram fortemente na alta do dólar e na queda da Bovespa. As empresas norte-americanas divulgaram seus resultados trimestrais, que vêm decepcionando. O petróleo voltou a subir. Mas os juros brasileiros caíram, pois são mais influenciados pelo cenário interno, que esteve tranqüilo. A exceção é o saldo da balança comercial. Bovespa - A Bolsa de Valores de São Paulo fechou em queda de 0,94%. Câmbio- O dólar fechou em R$ 1,8660, com alta de 0,32%. Juros - Os contratos de juros de DI a termo pagavam juros de 17,110% ao ano, frente a 17,170% ao ano na sexta-feira. Bolsas norte-americanas - O Dow Jones - índice que mede as ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - fechou em alta de 0,46%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática - fechou em queda de 0,80%. Terça-Feira (17/10) A privatização do Banestado em excelentes condições não foi suficiente para contrabalançar os efeitos das más notícias internacionais. Houve um ataque especulativo contra o peso argentino e fortes quedas nas bolsas norte-americanas. Mesmo o cessar-fogo no Oriente Médio não foi suficiente para tranqüilizar os mercados. Bovespa - A Bolsa de Valores de São Paulo fechou em queda de 2,43%. Câmbio- O dólar fechou em R$ 1,8720, com alta de 0,32%. Juros - Os contratos de juros de DI a termo pagavam juros de 17,280 % ao ano, frente a 17,110% ao ano no dia anterior. Bolsas norte-americanas - O Dow Jones - índice que mede as ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - fechou em alta de 1,46%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática - fechou em baixa de 2,32%. Quarta-Feira (18/10) Fortes oscilações na Nasdaq tiveram efeito imediato na Bovespa, que fechou em forte queda. O Copom manteve a Selic e a segunda prévia do IGP-M confirmou queda da inflação. Os juros e o dólar subiram. A moeda norte-americana atingiu a cotação mais alta desde 3 de dezembro de 1999: R$ 1,8820. Bovespa - A Bolsa de Valores de São Paulo fechou em queda de 0,35%. Câmbio- O dólar fechou em R$ 1,8750, com alta de 0,16%. Juros - Os contratos de juros de DI a termo pagavam juros de 17,260 % ao ano, frente a 17,170% ao ano no dia anterior. Bolsas norte-americanas - O Dow Jones - índice que mede as ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - fechou em queda de 1,14%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática - fechou em baixa de 1,32%. Quinta-feira (19/10) Balanços da Nokia e Microsoft fizeram a Nasdaq disparar. A Bovespa acompanhou, mas em menor intensidade. Os preços do petróleo também caíram, dada a maior calma no Oriente Médio. Mas tanto a Nasdaq quanto a paz no Oriente Médio são dois indicadores muito instáveis. O dólar e os juros subiram. Bovespa - A Bolsa de Valores de São Paulo fechou em alta de 2,95%. Câmbio- O dólar fechou em R$ 1,8770, com alta de 0,11%. Juros - Os contratos de juros de DI a termo pagavam juros de 17,280 % ao ano, frente a 17,260% ao ano no dia anterior. Bolsas norte-americanas - O Dow Jones - índice que mede as ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - fechou em alta de 1,68%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática - fechou em alta de 7,79%. Sexta-feira (20/10) A euforia de ontem cedeu lugar a novas quedas na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) e altas nos juros e no dólar. Mesmo com as altas nas bolsas norte-americanas, os mercados reverteram os ganhos de ontem. O principal motivo foi a renúncia de Fernando de Santibañez, secretário de inteligência do governo argentino, que também foi indiciado por suborno de senadores, desvio de dinheiro e formação de caixa 2. Bovespa - A Bolsa de Valores de São Paulo fechou em queda de 2,13%. Câmbio- O dólar fechou em R$ 1,8860, com alta de 0,48%. Juros - Os contratos de juros de DI a termo pagavam juros de 17,460 % ao ano, frente a 17,280% ao ano no dia anterior. Bolsas norte-americanas - O Dow Jones - índice que mede as ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - fechou em alta de 0,82%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática - fechou em alta de 1,87