Mercados: resumo da semana A semana foi calma nos mercados, marcada por um quadro de poucas oscilações e otimismo, em especial, em relação às possibilidades de redução da Selic, a taxa básica referencial da economia. Na quarta-feira, dia 20, o Comitê de Política Monetária (Copom) reúne-se para determinar o patamar da Selic. Ao longo das duas semanas, foi se consolidando a avaliação de que deve haver uma queda dos atuais 16,5% para 16%. No mínimo, o mercado espera a definição de um viés de baixa, autorização para o presidente do Banco Central reduzir a taxa quando julgar conveniente. De maneira geral, a justificativa para tal otimismo baseia-se nas declarações do presidente do FED - banco central norte-americano -, de que a economia dos EUA está sofrendo um processo de desaquecimento em função da política de elevação dos juros, em vigor desde junho de 1999. Assim, haveria espaço para uma queda nos juros. Como o cenário interno é bastante positivo, a possibilidade de queda nos juros nos EUA parece ser o empurrão que faltava para que o governo derrubasse a Selic. A maior tranqüilidade no mercado norte-americano também desestimulou a especulação com os preços do petróleo, fazendo com que os preços do produto se mantivessem firmemente abaixo de US$ 30 ao longo das duas últimas semanas. Em Londres, os negócios com o petróleo bruto do tipo Brent para entrega em janeiro que eram negociados a US$ 32,68 em 29 de novembro, fecharam ontem em US$ 25,36, uma desvalorização de 22,40%. Com isso, um dos fatores de pressão na inflação e no câmbio, os altos custos do petróleo importado, está perdendo força. O resto do noticiário perdeu importância relativa Os demais fatos do noticiário tornaram-se secundários. Na Argentina, continuam as negociações com o Fundo Monetário Internacional (FMI) para a concessão de um pacote de ajuda multilateral. A expectativa, agora, é que seja entregue uma carta de intenções ao Fundo na semana que entra, finalizando o processo. O esperado leilão da Companhia Petroquímica do Nordeste (Copene), que era disputado pela Dow Química (EUA), Grupo Ultra (Brasil) e Perez Companc (Argentina) acabou fracassando. A primeira decepção foi a desistência da Dow, a maior esperança de entrada de divisas, na quarta-feira. Mesmo depois de vencida a guerra de liminares, o leilão foi realizado na quinta-feira a portas fechadas e o preço mínimo não foi atingido. Nos EUA, as bolsas sofreram fortes quedas na quinta-feira e na sexta-feira em função do anúncio de lucros menores que o previsto pela Microsoft, derrubando a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática - e o Dow Jones - índice que mede as ações mais negociadas na Bolsa de Nova York. A Bovespa também recuou em função dessas perdas. E na segunda-feira, foi lançado o Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), que concentrará ações de empresas com regras especiais de proteção a acionistas minoritários. Mercados Os juros foram sofrendo quedas seguidas nas duas últimas semanas, em função das expectativas de redução da Selic. Mas o dólar, ao longo de dezembro, vem oscilando cada vez menos, estacionado em torno de R$ 1,96. A Bolsa teve forte alta na semana passada, mas ficou estável nessa, mantendo o novo patamar mais elevado. Nos Estados Unidos, Nasdaq e o Dow Jones apresentaram comportamentos semelhantes. As bolsas assistiram a fortes altas entre 1º e 13 de dezembro, mas as quedas dos últimos dois dias, estimuladas pelo anúncio de lucros abaixo do esperado da Microsoft, reverteram os ganhos acumulados no período. Veja abaixo as cotações de fechamento da semana: segunda-feira terça-feira quarta-feira quinta-feira sexta-feira Bovespa (variação) +1,37% -1,85% +2,58%, -0,20% -1,78,% Dólar (fechamento) R$ 1,9670 R$ 1,9690 R$ 1,9560 R$ 1,9650 R$ 1,9650 Juros (DI a termo ao ano) 17,520% 17,510% 17,190% 17,180% 17,130% Nasdaq (variação) +3,35% -2,76% -3,72% -3,34% -2,25% Dow Jones (variação) +0,12% +0,40%, +0,24% -1,11% -2,25% Dia-a-dia: Segunda-Feira (21/08) Mercados tranqüilos, com a melhora do cenário externo - leia-se definição do resultado da eleição nos Estados Unidos e da votação do orçamento argentino. Com isso, as expectativas em relação às taxas de juros nos EUA e, em especial, no Brasil estão cada vez mais reforçando o otimismo. Bovespa - A Bolsa de Valores de São Paulo fechou em alta de 1,37%. Câmbio- O dólar fechou em R$ 1,9670, com alta de 0,04%. Juros - Os contratos de juros de DI a termo pagavam juros de 17,520% ao ano. Bolsas norte-americanas - O Dow Jones - índice que mede as ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - fechou em alta de 0,12%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática - fechou em alta de 3,35%. Terça-Feira (15/08) Com a melhora do cenário externo e as declarações otimistas do presidente do Banco Central, Armínio Fraga, ao longo dos últimos dias, as apostas na queda da Selic, a taxa básica referencial da economia, estão aumentando. Bovespa - A Bolsa de Valores de São Paulo fechou em queda de 1,85%. Câmbio- O dólar fechou em R$ 1,9690, com alta de 0,10%. Juros - Os contratos de juros de DI a termo pagavam juros de 17,510 % ao ano, frente a 17,520% ao ano no dia anterior. Bolsas norte-americanas - O Dow Jones - índice que mede as ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - fechou em alta de 0,40%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática - fechou em queda de 2,76%. Quarta-Feira (16/08) A expectativa de queda na Selic - a taxa de juros básica referencial da economia - na próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), dia 20 de dezembro, está se consolidando no mercado e os investidores operaram com otimismo. Os juros seguiram em queda. Bovespa - A Bolsa de Valores de São Paulo fechou em alta de 2,58%. Câmbio- O dólar fechou em R$ 1,9560, com queda de 0,66%. Juros - Os contratos de juros de DI a termo pagavam juros de 17,190 % ao ano, frente a 17,510% ao ano no dia anterior. Bolsas norte-americanas - O Dow Jones - índice que mede as ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - fechou em alta de 0,24%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática - fechou em queda de 3,72%. Quinta-feira (17/08) Os mercados operaram sem grandes oscilações, com cotações de fechamento próximas às de quarta-feira apesar da queda nas bolsas em Nova York. Mas o dólar subiu um pouco com a suspensão do leilão da Copene. O centro das atenções continua sendo a reunião do Copom, dia 20. Bovespa - A Bolsa de Valores de São Paulo fechou em queda de 0,20%. Câmbio- O dólar fechou em R$ 1,9650, com alta de 0,46%. Juros - Os contratos de juros de DI a termo pagavam juros de 17,180 % ao ano, frente a 17,190% ao ano no dia anterior. Bolsas norte-americanas - O Dow Jones - índice que mede as ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - fechou em queda de 1,11%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática - fechou em queda de 3,34%. Sexta-feira (18/08) O clima dos mercados é de estabilidade, com as cotações ajustadas à expectativa de queda da Selic dos atuais 16,5% para 16% ao ano. Os juros sofreram pequena variação e o dólar permaneceu estável. Mas a Bolsa caiu, puxada pela Nasdaq, que sofreu com o anúncio de lucros mais baixos que o previsto no quarto trimestre. Bovespa - A Bolsa de Valores de São Paulo fechou em queda de 1,78%. Câmbio- O dólar fechou em R$ 1,9650, estável. Juros - Os contratos de juros de DI a termo pagavam juros de 17,130 % ao ano, frente a 17,180% ao ano no dia anterior. Bolsas norte-americanas - O Dow Jones - índice que mede as ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - fechou em queda de 2,25%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática - fechou em queda de 2,77%.