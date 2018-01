Mercados: resumo da semana Houve três anúncios importantes ao longo da semana, concentrando as atenções dos investidores. O saldo das decisões foi o otimismo renovado num ambiente de estabilidade. O crescimento da economia a taxas de inflação decrescentes aliado à disciplina do governo nas contas públicas garante a queda das taxas de juros, trazendo boas perspectivas para a Bolsa e tranqüilidade. O principal acontecimento da semana foi o corte na Selic, a taxa básica referencial da economia. Na quarta-feira, ela passou de 15,75% para 15,25% ao ano, dentro da margem de variação esperada pelos analistas, que era de uma queda entre 0,25 e 0,75 ponto porcentual. Com isso, o Banco Central sinalizou para o mercado com firmeza a tendência de queda de juros. Houve cortes significativos nas últimas duas reuniões mensais, totalizando um corte de 1,25 ponto porcentual. Nos Estados Unidos, foram divulgados dados que reforçaram a percepção de desaceleração excessiva da economia. Com isso, também fortaleceu-se a expectativa de corte dos juros básicos norte-americanos. O mercado espera uma queda de 0,5 ponto porcentual, levando a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - a retomar a tendência de alta. Também na quarta-feira, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) decidiu pelo corte na produção de seus países membros de 1,5 milhão de barris diários. O corte já era esperado, mas desde que foi tomada a decisão, os preços têm subido, mesmo que ligeiramente. Nos últimos três dias, a cotação do petróleo bruto do tipo Brent em Londres para entrega em março passaram de US$ 24,79 para US$ 27,05 por barril. Mercados No Brasil, os juros seguiram em queda, refletindo a decisão do Banco Central. A Bolsa retomou a tendência de alta na terça-feira, em função das expectativas de queda dos juros, que se confirmaram. A alta acumulada entre os dias 16 e 19 é de 4,84%. E o dólar, que vem registrando poucas oscilações, teve ligeira alta na semana, de 0,46%. Nos Estados Unidos, a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - vem operando em alta desde 8 de janeiro, acumulando valorização de 15,63%. E o Dow Jones - Índice que mede as ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - tem registrado oscilações, mas sem definir tendência clara de alta ou baixa. Veja abaixo as cotações de fechamento da semana: segunda-feira terça-feira quarta-feira quinta-feira sexta-feira Bovespa (variação) +0,66% -1,43% +2,82%, +1,92% +0,05% Dólar (cotação) R$ 1,9490 R$ 1,9520 R$ 1,9570 R$ 1,9540 R$ 1,9580 Juros (DI a termo ao ano) 16,180% 16,160% 16,020% 15,830% 15,860% Nasdaq (variação) - -0,30% +2,45% +3,19 % +0,07% Dow Jones (variação) - +1,21%, -0,64% +0,89% -0,85% Dia-a-dia: Segunda-Feira (15/01) O feriado de Martin Luther King nos Estados Unidos fez com que os mercados brasileiros, que já operavam muito estáveis na semana passada, fechassem com cotações muito próximas às de sexta-feira e com um volume de negócios baixo. Bovespa - A Bolsa de Valores de São Paulo fechou em alta de 0,66%. Câmbio- O dólar fechou em R$ 1,9490, estável Juros - Os contratos de juros de DI a termo pagavam juros de 16,180% ao ano, frente a ao ano na sexta-feira. Terça-Feira (16/01) Conforme esperado, o volume de transações aumentou com o leilão semanal de juros do Tesouro e com o início da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom). As movimentações do dia refletiram o reajuste das previsões, com um pequeno aumento na Bolsa e no dólar. Bovespa - A Bolsa de Valores de São Paulo fechou em queda de 1,43%. Câmbio- O dólar fechou em R$ 1,9520, com queda de 0,12%. Juros - Os contratos de juros de DI a termo pagavam juros de 16,160 % ao ano, frente a 16,180% ao ano no dia anterior. Bolsas norte-americanas - O Dow Jones - índice que mede as ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - fechou em alta de 1,21%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática - fechou em queda de 0,30%. Quarta-Feira (17/01) Os bons indicadores da economia norte-americana divulgados aumentaram as expectativas de queda nos juros norte-americanos, impulsionando a Nasdaq. Além disso, a redução de 1,5 milhão de barris de petróleo definida pela Organização dos Países Produtores de Petróleo (Opep) ficou dentro do esperado, não afetando os negócios. Bovespa - A Bolsa de Valores de São Paulo fechou em alta de 2,82%. Câmbio- O dólar fechou em R$ 1,9570, com alta de 0,26%. Juros - Os contratos de juros de DI a termo pagavam juros de 16,020 % ao ano, frente a 16,160% ao ano no dia anterior. Bolsas norte-americanas - O Dow Jones - índice que mede as ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - fechou em queda de 0,64%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática - fechou em alta de 2,45%. Quinta-feira (18/01) O dia foi de reação aos fatos da quinta-feira. A queda da Selic, taxa básica referencial da economia, de 0,5 ponto porcentual, passando de 15,75% para 15,25% ao ano, ficou dentro da margem esperada, mas surpreendeu aos mais pessimistas. Além disso, os mercados norte-americanos operaram mais animados com a expectativa de corte de juros nos EUA de 0,5 ponto porcentual. Com isso, o resultado foi queda nos juros e alta na Bolsa Bovespa - A Bolsa de Valores de São Paulo fechou em alta de 1,92%. Câmbio- O dólar fechou em R$ 1,9540, com queda de 0,15%. Juros - Os contratos de juros de DI a termo pagavam juros de 15,830 % ao ano, frente a 16,020% ao ano no dia anterior. Bolsas norte-americanas - O Dow Jones - índice que mede as ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - fechou em alta de 0,89%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática - fechou em alta de 3,19%. Sexta-feira (19/01) Hoje os mercados apresentaram estabilidade. Os preços dos ativos, tanto nos mercados de ações, como de dólar e juros variaram muito pouco. Bovespa - A Bolsa de Valores de São Paulo fechou em queda de 0,05%. Câmbio- O dólar fechou em R$ 1,9580, com alta de 0,20%. Juros - Os contratos de juros de DI a termo pagavam juros de 15,830 % ao ano, frente a 15,860 % ao ano no dia anterior. Bolsas norte-americanas - O Dow Jones - índice que mede as ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - fechou em queda de 0,85%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática - fechou em alta de 0,07%.