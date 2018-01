Mercados: resumo da semana A semana teve como principal destaque o clímax da crise argentina. Na segunda-feira, o presidente George W. Bush afirmou que os Estados Unidos estudavam a possibilidade de conceder créditos para a Argentina, diretamente ou através de organismos internacionais. Paralelamente, bancos estrangeiros teriam sugerido renegociar a dívida de curto prazo do governo. Inicialmente, o ministro da Economia, Domingo Cavallo, negou tudo veementemente sem oferecer opções, causando perplexidade. A sua única reação foi repetir incansável e veementemente que tudo ia bem no país e que os rumores não passavam de boatos de especuladores. Mas, conforme os dias foram passando, Cavallo foi cedendo. A instabilidade cresceu na quarta-feira, quando o dólar atingiu sua máxima histórica de R$ 2,31 com os conflitos entre o ministro e o presidente do Banco Central da Argentina, Pedro Pou. Este resistiu em deixar o cargo para ser substituído por Roque Maccarone, mas a troca acabou sendo feita por decreto. Conforme os sinais de que o governo seguiria o caminho desejado pelo mercado, as cotações passaram a se recuperar. O fato é que o mercado percebeu que as medidas propostas desde a posse de Cavallo eram ora inconsistentes, ora inócuas e a expectativa de um colapso econômico cresceu. A alternativa de renegociação da dívida de curto prazo pareceu razoável para os investidores como forma de dar mais tempo para que a economia se recupere. Mas isso só ocorreria se houver reformas profundas que solucionem os graves desequilíbrios da economia, especialmente nas contas públicas. O peso sobrevalorizado e preso ao mecanismo legal de paridade com o dólar prejudica a competitividade dos produtos argentinos. Esse é o maior entrave para a economia, em recessão há 34 meses. Porém, tanto governo como empresas estão fortemente endividados em dólar, e, ocorrendo uma desvalorização do peso, os débitos cresceriam, com conseqüências desastrosas, que a reestruturação da dívida amenizaria. A opção é cortar os gastos mais ainda e esperar que a economia volte a crescer. Após o fechamento dos mercados na sexta-feira, o governo argentino anunciou uma revisão do sistema tributário (veja mais no link abaixo) e deve anunciar os termos da renegociação da dívida no final de semana. Na quarta-feira, já haviam sido divulgados cortes orçamentários de US$ 700 milhões. Crise do Senado teve pouca influência nos mercados Os depoimentos na Comissão de Ética do Senado sobre o episódio de violação do painel de votação secreta na sessão que cassou o ex-Senador Luis Estêvão restringiu os acontecimentos ao então presidente da casa, o Senador Antônio Carlos Magalhães, o líder do governo, José Roberto Arruda e à funcionária do Serviço de Processamento de Dados do Senado (Prodasen), Regina Borges. Sem o envolvimento do governo federal e de outros integrantes da base aliada, os mercados julgaram ser limitados os efeitos do episódio. Ainda assim, a tensão foi grande antes do depoimento de ACM, na tarde de quinta-feira Bom cenário interno e recuperação econômica nos EUA A ata da última reunião mensal do Comitê de Política Monetária (Copom) também foi considerada esclarecedora pelo mercado. O Comitê reafirmou a meta de inflação para 2001, de 4% pelo Índice de Preços ao Consumidor Ampliado (IPCA). O governo ressaltou seus esforços para perseguir a meta através da manipulação dos juros, rechaçando qualquer compromisso de ingerência no câmbio. Se as crises política e argentina tiverem um final tranqüilo, o que parece cada vez mais viável, os mercados podem entrar em recuperação, estimulados pelas altas acumuladas nas bolsas norte-americanas. Mesmo com resultados piores do que o esperado por causa da instabilidade crescente dos últimos meses, o cenário interno é bastante favorável. A economia global está demorando mais do que o previsto para se recuperar e a alta do dólar prejudicou o desempenho econômico brasileiro, mas ainda se prevê crescimento e cumprimento das metas, o que pode voltar a prevalecer e estimular o investidor. A recuperação da economia norte-americana também colabora para a retomada da confiança. Hoje foram divulgados os números do PIB dos Estados Unidos no primeiro trimestre de 2001. A economia cresceu o dobro do esperado, 2% na taxa anualizada, e em ritmo mais forte do que no último trimestre do ano passado. Mercados As cotações do dólar e dos juros atingiram um pico na quarta-feira, recuperando-se nos últimos dias da semana. A moeda norte-americana caiu 3,98% no período, voltando ao patamar de negociação do final da semana anterior. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) tem apresentado uma recuperação mais regular. Desde o dia 20 de abril, a valorização foi de 8,99%. Nos Estados Unidos, a recuperação mantêm-se ao longo do mês. O Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - ganhou 3,40% desde 24 de abril e 15,12% desde 22 de abril. A Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - acumula alta de 26,66% desde 4 de abril. Veja abaixo as cotações de fechamento da semana: segunda-feira terça-feira quarta-feira quinta-feira sexta-feira Bovespa (variação) +1,43% +1,27% +0,67% +4,20% +1,15% Dólar (cotação) R$ 2,2600 R$ 2,2660 R$ 2,2890 R$ 2,2440 R$ 2,2030 Juros (DI a termo ao ano) 23,100% 22,750% 23,500% 21,450% 20,870% Nasdaq (variação) -4,81% -2,07% +2,14% -1,21% +2,10% Dow Jones (variação) -0,45% -0,74% +1,63% +0,63% +1,10% Dia-a-dia: Segunda-Feira (23/04) Bush anunciou a possibilidade de apoio financeiro à Argentina, e bancos estrangeiros estariam negociando reestruturação da dívida. Hesitantes, os mercados oscilaram. Terça-Feira (24/04) A expectativa do mercado é de um pacote de medidas coerentes do governo argentino, articulado com renegociação da dívida. O ambiente é de espera cautelosa. Quarta-Feira (25/04) Tensão cresce com indefinição na Argentina e possibilidade de CPI mista no Brasil. Depoimento de ACM no Senado amanhã também preocupa. Quinta-feira (26/04) Em entrevista, Maccarone, o novo presidente do BC argentino, disse que o governo estuda renegociação de sua dívida de curto prazo, aliviando os mercados. Sexta-feira (27/04) Pacote argentino, a ser divulgado brevemente, aliviou os investidores e mercados prosseguem em recuperação.