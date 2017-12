Mercados: resumo da semana A semana começou com boas notícias sobre a crise energética e más notícias da Argentina, mas o destaque foi a decisão do Banco Central (BC) de limitar as intervenções no mercado. O pessimismo dos investidores aumentou em meio a muitas oscilações e boataria. O fraco volume de negócios, que normalmente se reduz nesse mês de férias escolares, contribuiu para as fortes variações nas cotações. O feriado norte-americano na quarta-feira e também no Estado de São Paulo e na Argentina, na próxima segunda diminuíram ainda mais as transações. Na quinta-feira, o diretor de política monetária do BC, Luiz Fernando Figueiredo, anunciou que a instituição venderá moeda no limite de US$ 6 bilhões até o final do ano - numa média de US$ 50 milhões por dia útil -, em pequenos lotes regulares. Os investidores decepcionaram-se com o anúncio, que aponta para o fim da estratégia de choques no câmbio. Esperava-se mais ação do BC, de acordo com a demanda do mercado. As cotações, que já vinham subindo sem que a autoridade monetária interviesse, dispararam. Na sexta-feira, o BC interveio depois que o comercial ultrapassou US$ 2,50 - aparentemente em volume maior que os prometidos US$ 50 milhões - e as cotações caíram um pouco. No dia 20 de junho, o BC havia decidido conter a alta considerada especulativa do dólar por meio de vendas de moeda e títulos cambiais, aliados a uma elevação nos juros. Desde que decidiu intervir no câmbio, a autoridade monetária vendeu pouco mais de US$ 1, sem levar em conta a intervenção realizada hoje. O BC também ofertou US$ 4 bilhões de títulos cambiais ao mercado na semana passada. Neste ano, o total de papéis corrigidos pela variação do câmbio é de US$ 13,8 bilhões. Mercado espera alta da Selic O dólar nos atuais patamares de negociação ameaça o cumprimento das metas de inflação, por causa da elevação dos preços de produtos importados e de produtos nacionais exportáveis. Assim, os investidores analisam as opções disponíveis. Não se pensa que o governo deixará de centrar sua política no cumprimento da meta de inflação, que é sua principal referência, e já foi anunciado um limite para a intervenção direta no câmbio. Portanto, a solução mais lógica seria uma nova elevação nos juros, numa tentativa de atrair capitais externos especulativos e recursos aplicados em moeda estrangeira para investimentos em reais. Isso ocorreria na próxima reunião mensal do Copom, dia 18. Em função dessa percepção, o dólar e os juros futuros dispararam. Os investidores observam com atenção as reações do BC às oscilações das cotações. Credibilidade na Argentina despenca Outro fator de tensão no câmbio foi a deterioração da situação argentina, traduzida numa alta dos juros dos títulos do país ao longo da semana. O primeiro sinal foi dado na sexta-feira passada pelo economista-chefe do Banco InterAmericano de Desenvolvimento (BID), Guillermo Calvo, que questionou as chances de retomada do crescimento, condição necessária para honrar os compromissos de longo prazo. Os dados econômicos das últimas semanas confirmam o pessimismo do economista do BID. O mercado espera, com cada vez mais convicção, uma crise que envolva calote unilateral da dívida e desvalorização do peso, cancelando o regime de paridade cambial. O feriado de segunda-feira na Argentina aumentou a tensão. O governo argentino normalmente anuncia medidas econômicas no início de finais de semana prolongados. Como a credibilidade do país está muito baixa, é possível que saia um pacote econômico enquanto os mercados estão fechados. A incerteza foi grande na sexta-feira, levando a uma corrida ao dólar no Brasil. Além disso, o presidente Fernando de la Rúa passou dias negociando a crise com os governadores por causa da dívida do governo federal com as províncias. Na quinta-feira, a foi selado um acordo que incluiu o pagamento de cerca de US$ 600 milhões com a contrapartida de um ajuste fiscal de US$ 1,6 bilhão pelos governadores. Três bancos privados e dois estatais fornecerão recursos para a composição de um fundo fiduciário a ser criado para implementar o acordo. Essa situação trouxe muito nervosismo aos mercados, até que uma solução final fosse encontrada. As resistências políticas no país estão cada vez mais exacerbadas, dado que a recessão já dura três anos. E a proximidade das eleições parlamentares, a serem realizadas em outubro, assim como a prisão e julgamento do ex-presidente Carlos Menem, acirram as disputas. Algumas boas notícias Por outro lado, os dados sobre o racionamento de energia são animadores, com economia além do estipulado em vários Estados. O governo já considera os apagões improváveis até novembro, tudo, é claro, dependendo das chuvas. De qualquer forma, a sinalização de que a crise está sob controle tranqüiliza um pouco os investidores. Outra boa notícia é a balança comercial brasileira, que teve superávit de US$ 277 milhões em junho. Ainda é pouco frente às necessidades do país, mas as exportações, de pouco mais de US$ 5 bilhões no mês, atingiram um recorde histórico para junho. com média diária de US$ 252,1 milhões. Com isso, o déficit da balança comercial de 2001 ficou em US$ 70 milhões. Mercados O dólar acumula alta expressiva, desde que o BC abrandou as intervenções no mercado de câmbio. Desde o dia 28 de junho, a moeda norte-americana acumula alta de 5,87% - já considerando a baixa de hoje. Os juros acompanharam a tendência. E o Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa) apresenta queda acumulada de 4,45% desde segunda-feira. Num prazo mais dilatado, os números mostram que o índice vem oscilando em torno do mesmo patamar de 14000 pontos desde o final de março. Nos Estados Unidos, o pessimismo também predomina. O Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - caiu 9,57% desde 21 de maio. Já a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - acumula queda de 7,24% desde 29 de junho. Veja abaixo as cotações de fechamento da semana: segunda-feira terça-feira quarta-feira quinta-feira sexta-feira Bovespa (variação) -0,03% -1,39% -2,06% -0,06% -1,00% Dólar (cotação) R$ 2,3320 R$ 2,3520 R$ 2,4220 R$ 2,4700 R$ 2,4350 Juros (DI a termo ao ano) 23,180% 23,900% 24,850% 26,000% 25,400% Nasdaq (variação) -0,55% -0,37% - -2,83% -3,65% Dow Jones (variação) +0,87% -0,21% - -0,86% -2,17% Dia-a-dia: Segunda-Feira (02/07) As dificuldades políticas do governo argentino e o destaque para as candidaturas de oposição à sucessão de FHC sustentaram uma tímida alta do dólar. Terça-Feira (03/07) Dificuldades políticas entre os governos central e local na Argentina continuam assustando os investidores. O dólar e os juros subiram muito, mas o BC não interveio. Quarta-Feira (04/07) A dificuldade das negociações entre o governo federal e os provinciais na Argentina deram margem a muita especulação num dia de poucos negócios. O BC não interveio e o dólar comercial para venda subiu. Quinta-feira (05/07) Mesmo com a negociação da dívida da União com as províncias argentinas, o anúncio de que o BC venderá US$ 6 bilhões gradualmente até o final do ano fez dólar e juros dispararem. Sexta-feira (06/07) O dólar voltou a bater outro recorde quando atingiu a máxima de R$ 2,56. O BC interveio e as cotações caíram.