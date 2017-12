Mercados: resumo da semana Pânico, fortes oscilações e pessimismo recorde foram a tônica dos mercados na semana. O dólar disparou, atingindo o valor mais alto desde a criação do real, R$ 2,59. Os juros do mercado também sofreram forte elevação, mas a Bolsa teve um pequeno aumento nos últimos três pregões. A crise argentina, que os investidores avaliam estar caminhando para um desfecho catastrófico - moratória e desvalorização - foi a responsável pelo comportamento dos investidores. A segunda-feira foi feriado na Argentina e no Estado de São Paulo e na terça-feira o governo argentino leiloou US$ 850 milhões em títulos da dívida. A estratégia teve sucesso apenas parcial, já que os papéis de 91 dias foram negociados à taxa mensal de 14,01%, sendo que no último leilão, em 26 de junho, papéis semelhantes foram cotados a 9,1% ao mês. E mesmo essa taxa "patriótica" só foi atingida porque o ministro da Economia, Domingo Cavallo, reuniu-se com banqueiros para pedir moderação nas ofertas e 60% dos papéis foi comprada pelo Banco de la Nación, estatal. O leilão debelou uma crise de confiança muito grave nos mercados, agravada pelo ambiente de tensão política às vésperas das eleições legislativas de 14 de outubro. Como o governo há muito vinha descumprindo metas fiscais e parecia não ter solução para a grave crise do país, o pânico tomou conta dos mercados. No dia seguinte, o governo anunciou um pacote de medidas econômicas à noite, incluindo forte controle de gastos e combate à sonegação fiscal. Os salários e pensões do setor público sofreriam reduções e serão criados juizados especiais para a fiscalização da arrecadação de impostos. Também foi proposto o aumento da CPMF argentina para o seu limite máximo, 0,06%. O objetivo do governo é eliminar o déficit nas contas públicas para que não haja a necessidade de captação de recursos no mercado. Conseqüentemente, a confiança no curto prazo dos mercados seria restaurada e os juros cairiam, barateando o crédito. Essas condições são essenciais para a retomada do crescimento econômico, o que é fundamental para que o país possa honrar seus compromissos de longo prazo. Mercado não acredita no pacote e juros disparam No entanto, o combate à sonegação é uma batalha de longo prazo, não trará efeito imediato, e, quanto aos cortes, a desconfiança dos mercados é exatamente sobre a força política do governo. A Argentina está em plena campanha para as eleições parlamentares de 14 de outubro, e nem os aliados do governo nem a oposição parecem dispostos a promover mais cortes e medidas impopulares depois de mais de três anos de recessão. Como o pacote econômico exige disciplina fiscal rígida também dos governos provinciais e municipais, é de difícil implementação e depende do poder de persuasão e barganha do presidente Fernando de lá Rúa. Diante desse cenário, a taxa do overnight na Argentina apresentou-se durante a semana cada vez mais pressionada. Na sexta-feira da semana passada o over era considerado alto a 16%. Já na terça-feira, saltou para 28%. Na quarta-feira, ficou em 50% e três vezes maior na quinta, chegando a 150%. Hoje atingiu o patamar de 350%. O risco país da Argentina (veja mais informações no link abaixo) tem dado saltos desde então e fechou hoje a mais de 1600 pontos. Mercados O dólar comercial para venda desde o dia 28 de junho, depois de uma forte intervenção do Banco Central no mercado de câmbio, disparou 28,9%. Hoje fechou na cotação mais alta desde a implantação do Plano Real. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - mantiveram estáveis na semana oscilando em torno de 27%. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) caiu 6,7% do dia 2 até o dia 10 deste mês, mas ela vem se recuperando e continua operando em níveis um pouco mais baixos do que nos últimos 3 meses. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - vinha caindo desde 21 de maio, mas nos últimos três pregões apresentou uma variação positiva de 3,57%. Já a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - vem oscilando nos mesmos patamares desde o dia 18 de abril e nos últimos três pregões também se valorizou, com alta de 5,94%. Veja abaixo as cotações de fechamento da semana: segunda-feira terça-feira quarta-feira quinta-feira sexta-feira Bovespa (variação) - -2,42% +1,78% +0,73% +1,19% Dólar (cotação) R$ 2,4500 R$ 2,4920 R$ 2,5000 R$ 2,5530 R$ 2,5900 Juros (DI a termo ao ano) - 27,095% 26,650% 26,950% 26,600% Nasdaq (variação) +1,13% -3,15% +0,47% +5,26% +0,44% Dow Jones (variação) +0,46% -1,20% +0,64% +2,32% +0,57% Dia-a-dia: Segunda-Feira (09/07) No feriado estadual de São Paulo, foram registrados pouquíssimos negócios no mercado de câmbio. O BC comunicou que interveio. Terça-Feira (10/07) A situação argentina apresentou-se cada vez mais delicada. As taxas de juros do país dispararam, refletindo uma crise de confiança. Os mercados brasileiros refletiram o pessimismo. Quarta-Feira (11/07) O temor de que a Argentina quebrasse agravou-se e as cotações atingiram patamares extremos. Ação do BC conteve o pessimismo. Quinta-feira (12/07) Os mercados receberam o pacote argentino com ceticismo. Enquanto o governo faz apelo patriótico os investidores apostam que o país quebra até o final do ano. Sexta-feira (13/07) Mais um dia de muitas oscilações e alta do dólar com a expectativa de colapso da Argentina.