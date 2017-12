Mercados: resumo da semana A semana começou com uma ligeira tranqüilidade no mercado argentino, devido à recuperação de alguns indicadores econômicos, ao anúncio de liberação de US$ 1,5 bilhão pelo Banco Mundial, além das articulações do governo De La Rúa para viabilizar um acordo político para a implementação do pacote de ajuste fiscal. As cotações no início da semana ficaram menos pressionadas, porém, refletindo pessimismo sobre a recuperação da economia do país vizinho. Na reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) para decidir o novo patamar da Selic, a taxa básica referencial de juros da economia, houve uma elevação de 0,75 ponto porcentual, de 18,25% para 19% ao ano. A maioria dos analistas aguardavam uma alta entre 0,5 e 1,5 ponto porcentual, portanto não houve grandes surpresas. A surpresa ficou por conta do anúncio, anterior à divulgação da Selic, da possível inconstitucionalidade da pacote fiscal argentino. A Corte Suprema da Província de Buenos Aires julgou que a redução de salários determinada pelo pacote de eliminação do déficit fiscal contradiz a constituição provincial. Surgiram outros obstáculos legais, assim como a greve geral de quinta-feira, que teve a adesão de cerca de 90% dos argentinos. Apesar dos conflitos entre as províncias e o governo De La Rúa e das pressões populares em meio à campanha para as eleições parlamentares de 14 de outubro, em que os políticos estão de olho no voto popula, surgiram sinais de que o ajuste fiscal possa ser aprovado pelo Congresso em breve. Consolidou-se, mesmo entre os congressistas, a necessidade de aprovar o pacote de eliminação imediata do déficit público, e os debates concentram-se nos meios para atingir esse fim com maior eqüidade. Embora a desconfiança dos investidores com a Argentina seja grande e a situação do país ainda muito incerta, o pessimismo cedeu um pouco nesta sexta-feira com algumas boas notícias. Com isso, as cotações no mercado apresentaram recuperação nítida. O Ministério de Economia da Argentina decidiu rolar US$ 2,3 bilhões em Letras do Tesouro (Letes) que se encontram em poder dos fundos de pensão. O ministério estuda também alongar mais US$ 1 bilhão em Letes com os bancos. Brasil Para tranqüilidade dos mercados brasileiros, tanto o governo nacional quanto o Fundo Monetário Internacional (FMI) sinalizaram um possível acordo de novo ajuste fiscal e empréstimo para amenizar os efeitos de um possível colapso econômico argentino - leia-se desvalorização e moratória. Contribui também para a calmaria nos mercados a forte entrada de dólares. São cerca de US$ 1,05 bilhões pela Petrobrás referentes ao seguro da plataforma P-36, afundada em 20 de março, e à oferta pública de ações preferencias (PN, sem direito a voto) da empresa, que teve forte adesão de investidores estrangeiros. Além disso, a Sabesp prepara-se para fazer uma oferta pública nos mercados interno e externo em breve, uma sinalização positiva. Mercados O dólar reverteu a tendência de alta no dia 13 de julho e o comercial para venda caiu 5,32% desde então. Os juros durante a semana registram uma queda. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) vem oscilando dentro dos mesmos limites sem indicar tendência desde o dia 12 de julho. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - registrou uma alta de 3,95% entre os dias 10 e 20 de julho. Já a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - vem oscilando sem indicar tendência desde o dia 12 deste mês. Veja abaixo as cotações de fechamento da semana: segunda-feira terça-feira quarta-feira quinta-feira sexta-feira Bovespa (variação) -1,90% +2,58% -2,67% -0,21% +2,41% Dólar (cotação) R$ 2,5820 R$ 2,5000 R$ 2,5000 R$ 2,5090 R$ 2,4520 Juros (DI a termo ao ano) 25,700% 25,200% 25,730% 25,500% 25,100% Nasdaq (variação) -2,67% +1,88% -2,47% +1,51% -0,84% Dow Jones (variação) -0,64% +1,28% -0,35% +0,38% -0,31% Dia-a-dia: Segunda-Feira (16/07) As cotações ainda refletiam a expectativa de colapso argentino iminente e crescia a expectativa em relação à decisão do Copom na quarta. Terça-Feira (17/07) A estabilidade, mesmo que relativa, da crise argentina favoreceu uma recuperação dos mercados. Os investidores, mais calmos, esperavam uma pequena alta da Selic. Quarta-Feira (18/07) Depois de oscilar bastante ao longo do dia, as cotações dos mercados ficaram próximas às do fechamento do dia anterior. O Copom anunciou elevação da Selic para 19% ao ano. Quinta-feira (19/07) A entrada de US$ 1 bilhão pela Petrobrás freou os efeitos das más notícias argentinas e garantiu a estabilidade dos mercados. Sexta-feira (20/07) O governo argentino comentou a troca de parte dos títulos de curtíssimo prazo e estava próximo de conseguir a aprovação do pacote fiscal no Congresso, acalmando os mercados.