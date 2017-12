Mercados: resumo da semana A semana começou relativamente otimista ,com uma sensível melhora das expectativas sobre a Argentina, já que o pacote de ajuste fiscal proposto pelo presidente Fernando de la Rúa foi aprovado na Câmara durante o final de semana. Mas ainda faltava a votação no Senado. Foi exatamente esse obstáculo que colocou o mercado sob tensão nesta semana, pois a aprovação do projeto de déficit zero, esperada para quarta-feira dia 25, foi adiada para a próxima terça-feira. O Senado argentino ofereceu certa resistência em aprovar o pacote e decidiu pelo adiamento na quarta-feira à noite, o que pressionou as cotações no Brasil, principalmente no mercado de câmbio na abertura dos negócios na quinta-feira. A própria base aliada do governo De la Rúa, que enfrenta fortes pressões populares em meio à campanha legislativa para as eleições de 14 de outubro, não ofereceu apoiou incondicional ao presidente. A boa notícia ficou por conta das declarações do presidente do Banco Central, Armínio Fraga, sobre as negociações de novo acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI). Novas linhas de crédito serviriam para minimizar os efeitos do contágio da crise argentina, que pode culminar em moratória e desvalorização da moeda. Fraga afirmou ontem que o acordo com o FMI não é uma possibilidade e sim uma certeza, só dependendo da vontade do Brasil. Ele esteve nos dois últimos dias nos EUA para discutir o assunto e volta bastante otimista. Porém, com relação às cifras, cogitou-se durante a semana um empréstimo de recursos da ordem de US$ 18 bilhões para garantir o equilíbrio das contas externas brasileiras até o fim de 2002. No entanto, o ministro da Fazenda, Pedro Malan, declarou hoje que são apenas especulações. Outra notícia que mexeu com os ânimos do mercado foi o rebaixamento da classificação de risco da dívida argentina, divulgado pela agência internacional Moody´s e ontem. A repercussão foi grande, fazendo com que abertura do mercado nesta sexta-feira ocorresse sob o clima de cautela. Os juros e o dólar subiram e a bolsa reagiu negativamente. Perto do fechamento dos negócios de hoje, o presidente argentino, Fernando de la Rúa, fez novo apelo ao Senado para que seja votado o pacote de ajuste fiscal neste final de semana. Ata não surpreende Na quinta, o Banco Central divulgou a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), que decidiu pela elevação da Selic - a taxa básica referencial da economia - de 18,25% para 19% ao ano. Segundo analistas, a ata não trouxe qualquer surpresa. Apenas reforçou a idéia de que o comitê pode seguir realizando ajustes graduais na Selic, de acordo com o comportamento do núcleo da inflação. Mercados O dólar segue pressionado desde o dia 11 e o comercial para venda vem oscilando em torno de R$ 2,50 desde então. Os juros durante a semana registram uma queda em relação à semana passada, permanecendo estáveis em um patamar mais baixo. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) vem oscilando dentro dos mesmos limites sem indicar tendência desde o dia 10 de julho, num patamar bastante baixo. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - vem oscilando nos mesmos níveis desde o dia 26 de junho. E a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - vem oscilando sem indicar tendência desde o dia 12 deste mês. Veja abaixo as cotações de fechamento da semana: segunda-feira terça-feira quarta-feira quinta-feira sexta-feira Bovespa (variação) -0,18% -2,35% +1,59% -1,04% +0,72% Dólar (cotação) R$ 2,4150 R$ 2,4710 R$ 2,4880 R$ 2,4800 R$ 2,4600 Juros (DI a termo ao ano) 24,200% 24,700% 24,500% 24,600% 24,870% Nasdaq (variação) -2,01% -1,47% +1,28% +1,95% +0,30% Dow Jones (variação) -1,44% -1,76% +1,61% +0,48% -0,37% Dia-a-dia: Segunda-Feira (23/07) O governo argentino conseguiu convencer os mercados de que a economia não está prestes a sucumbir, com desvalorização cambial e moratória. Com isso, as cotações recuperaram-se. Terça-Feira (24/07) A espera pela aprovação do pacote argentino no Senado e pelo acordo brasileiro com o FMI abriu espaço para boatos e especulação, inclusive sobre a prorrogação do racionamento de energia até abril. Quarta-Feira (25/07) A situação da Argentina agrava-se com a tensão política e protestos populares. Mas o Brasil parece cada vez mais próximo de um acordo com o FMI. Quinta-feira (26/07) O rebaixamento da avaliação de risco da Argentina pela agência Moody´s e as resistências no Senado à aprovação do pacote de ajuste fiscal agravam a crise. Sexta-feira (27/07) O governo argentino apelava para o Senado e promovia ofensiva agressiva para a aprovação do ajuste fiscal.