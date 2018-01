Mercados: resumo da semana A semana começou menos apreensiva para o mercado financeiro com a notícia de aprovação pelo Senado do pacote de ajuste fiscal argentino proposto pelo governo De la Rúa na madrugada de domingo para segunda-feira, dia 30 de julho. No entanto, a cautela permaneceu entre os investidores diante das incertezas com relação à capacidade do governo de implantar tais medidas, diante das pressões populares e também pelo sentimento de que tais medidas adotadas não surtirão o efeito desejado. A melhora das expectativas viria realmente com o crescimento da economia. Mas, dado o plano de eliminação imediata do déficit nas contas públicas, o fim da recessão, que já dura mais de três anos, dificilmente estaria próximo. De qualquer maneira, o governo espera reconquistar a confiança dos investidores para que as taxas de juros caiam dos atuais níveis, permitindo a recuperação econômica. Na quarta-feira, os investidores reagiram bem, embora sem entusiasmo, à notícia de confirmação do troca de US$ 1,3 bilhão de Letes - títulos da dívida Argentina - por bônus ou letras externas, garantido a rolagem da dívida do país vizinho até o final do ano. No entanto, dados sobre as reservas internacionais da Argentina preocuparam os investidores. Há um mês, os recursos, que somavam US$ 22,67 bilhões, caíram para US$ 21 bilhões no dia 16, chegando a US$ 19,75 bilhões no dia 23 de julho. O último dado disponível, relativo ao dia 1º de agosto, já acusava US$ 18 bilhões. Também na quarta-feira, foram divulgados dados sobre a arrecadação da Argentina referente ao mês de julho, que registrou uma queda de 8,7%. Na quinta, a abertura dos negócios sinalizava uma melhora das expectativas diante da notícia de que a Argentina teria chances de obter um empréstimo de US$ 6 bilhões junto ao Fundo Monetário Internacional (FMI), segundo informou o jornal Ámbito Financiero. À noite, o subsecretário do Tesouro dos EUA, John Taylor, desembarcara em Buenos Aires e os mercados reagiram bem a essa notícia, com expectativa de que seria mesmo aprovada uma ajuda financeira adicional à Argentina. Entre analistas, especulou-se que, para que o país vizinho obtivesse um fôlego no curto prazo, com um novo desembolso entre US$ 6 bilhões e US$ 8 bilhões, o que acabou não se confirmando. No final da noite, o FMI aprovou apenas o adiantamento de US$ 1,2 bilhão do desembolso previsto para setembro. No entanto, mesmo com essa liberação de recursos, os analistas ressaltam que essa medida não será suficiente para eliminar o risco de moratória ou desvalorização cambial. Além disso, há quem diga que a medida não terá efeito prático, mesmo depois de confirmada, depois do fechamento dos mercados na sexta-feira, pois ela seria liberada, de qualquer forma, em setembro. Inflação de julho foi de 1,21% Internamente, mereceu destaque a divulgação do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) índice da Fundação Instituto de Pesquisa Econômicas (Fipe) de julho, que ficou em 1,21%, no topo das previsões do mercado, que variavam entre 1% e 1,20%. Os analistas lembram que, apesar do centro das atenções ficar por conta do desenrolar dos acontecimentos na Argentina, a inflação ainda é uma variável preocupante e que pode justificar a continuidade dos ajustes graduais da Selic, a taxa básica referencial de juros da economia. Mercados O dólar comercial para venda vem oscilando entre R$ 2,40 e R$ 2,50 desde o dia 20 de julho. E os juros durante a semana registram pouca oscilação nos atuais patamares. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) vem oscilando dentro dos mesmos limites sem indicar tendência desde o dia 6 de julho e com pouco volume de negócios. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - vem oscilando sem marcar tendência. Desde o dia 24 de julho, acumula alta de 2,65%. A Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - , desde o dia 18 de abril, mantém movimentos em que se anulam as altas e as quedas. Mais recentemente, desde o dia 24 de julho, acumula alta de 5,46%. Veja abaixo as cotações de fechamento da semana: segunda-feira terça-feira quarta-feira quinta-feira sexta-feira Bovespa (variação) -1,49% +0,37% -0,08% +0,57% +0,12% Dólar (cotação) R$ 2,4150 R$ 2,4700 R$ 2,4950 R$ 2,4930 R$ 2,5050 Juros (DI a termo ao ano) 24,630% 25,100% 25,300% 25,192% 25,430% Nasdaq (variação) -0,55% +0,46% +2,03% +0,92% -1,01% Dow Jones (variação) -0,14% +1,16% -0,12% +0,39% -0,36% Dia-a-dia: Segunda-Feira (30/07) A aprovação do pacote argentino pelo Senado foi bem recebido, mas as incertezas não davam espaço para otimismo. Os mercados exigem resultados concretos. Terça-Feira (31/07) Nem mesmo o enorme esforço do governo argentino para controlar a crise acalmava os mercados. As apostas de que a economia sofrerá uma ruptura traumática mantinham-se Quarta-Feira (01/08) As preocupações com a Argentina acirraram-se com os dados sobre saques bancários e quedas nas reservas internacionais. Quinta-feira (02/08) Cresceram hoje as chances de ajuda financeira externa à Argentina. Os mercados especulavam sobre a possível entrada de dinheiro novo. Sexta-feira (03/08) Os mercados voltaram ao compasso de espera devido a indefinições na Argentina, com baixo volume de negócios e pequena variação nas cotações. No final da noite, o FMI divulgou pacote de US$ 15 bilhões para o Brasil e apenas o adiantamento de US$ 1,2 bilhão, que seriam sacados em setembro, para a Argentina.