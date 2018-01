Mercados: resumo da semana A semana nos mercados financeiros foi pautada pela crise argentina e pelo Fundo Monetário Internacional (FMI). No início da semana, os mercados puderam reagir ao pacote aprovado pelo FMI para o Brasil. A receptividade foi positiva, mas cautelosa. O FMI liberou US$ 15 bilhões para isolar o País de um eventual colapso argentino. Como a primeira parcela, disponível já em setembro, é de US$ 4,6 bilhões, cresceu a percepção de que o próprio fundo avalia a possibilidade de um desfecho traumático no país vizinho no curto prazo. Mas o pacote trouxe também indícios negativos para a Argentina. Afora a retórica de apoio, o país só recebeu o adiantamento de US$ 1,2 bilhões com saque previsto em setembro. O mercado já contava com esses recursos, e o único efeito da medida foi confirmar que governos estrangeiros e organismos internacionais abandonaram os argentinos à sua própria sorte. Assim, aumentou o temor de que a crise argentina realmente acabe com desvalorização cambial e moratória, resultando em um aprofundamento dramático da recessão no país, que já dura mais de três anos. E, mesmo com o dinheiro do FMI, ninguém imagina que seja possível evitar um choque inicial forte na economia brasileira se o desfecho da crise for traumático. Colapso argentino está próximo O pior é que alguns indicadores econômicos argentinos demonstram que o colapso está próximo. Os principais são os depósitos bancários e reservas internacionais, os quais indicam se o público saca dinheiro do sistema financeiro para comprar dólares. O sistema está próximo do limite e o pânico pode deflagrar a ruptura. Também observam-se os números das contas do governo, que, se não apontarem uma eliminação do déficit no curto prazo, podem desencadear movimentos muito pessimistas no mercado financeiro. Na terça-feira, o Banco Central da República Argentina (BCRA) divulgou que as reservas internacionais do país somavam US$ 17,35 bilhões no dia 3 de agosto (sexta-feira passada), de US$ 17,96 bilhões no dia anterior, ou seja, uma queda de US$ 610 milhões em apenas um dia. Há um mês, as reservas somavam US$ 21,92 bilhões, caindo para US$ 21 bilhões no dia 16 de julho e chegando a US$ 19,75 bilhões no dia 23. O ritmo de saída de recursos cresce rapidamente. O governo argentino já admitiu que é impotente para combater a crise sozinho. Na quarta-feira, autoridades da equipe econômica anunciaram que negociavam com os Estados Unidos um empréstimo emergencial de US$ 5 a US$ 6 bilhões. Primeiramente, os mercados reagiram com ceticismo, mas, ao longo da semana, cresceu a percepção de que serão liberados recursos emergenciais. Hoje chegou a se falar em um pacote de US$ 15 bilhões, que incluiria bases militares norte-americanas na Bolívia. FMI resiste, mas deixar a Argentina quebrar traz riscos A resistência dos governos estrangeiros e organismos internacionais a ceder mais recursos à Argentina é compreensível, já que o país já conseguiu um pacote de ajuda de US$ 40 bilhões em dezembro de 2000. Por outro lado, a imagem do governo está tão desgastada que a solução via ajuste fiscal ou qualquer outro choque interno isolado será incapaz de restaurar a confiança dos mercados. Mesmo se entrar dinheiro novo em condições favoráveis, é possível que o colapso econômico argentino seja apenas adiado por mais alguns meses. Mas, se o FMI não agir agora, a ruptura no curto prazo é quase certa, com desvalorização cambial e moratória, acompanhada de uma profunda e longa depressão econômica. Teme-se, nesse caso, pelo contágio de outros mercados emergentes, até de setores nos países centrais com forte exposição na Argentina, como o setor bancário na Europa. A desaceleração da economia mundial agrava essas possibilidades. E, certamente, perderiam muito as empresas multinacionais que investiram pesadamente no país nos últimos dez anos. O problema central da economia argentina é a paridade do peso com o dólar. Uma desvalorização elevaria imediatamente a dívida pública, em 95% denominada em dólares. Grande parte das empresas e consumidores também veriam suas obrigações cresceram na medida da alta da moeda norte-americana. Enquanto isso, o peso sobrevalorizado prejudica a competitividade dos produtos e emperra a economia. Mercados Os mercados brasileiros estão parados enquanto a situação argentina não se define. O volume de negócios é baixo e as cotações apresentam poucas oscilações. O dólar comercial para venda mantém-se, em agosto, entre R$ 2,440 e R$ 2,505. Os juros também não têm variado pouco no mês. E a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) tem apresentado poucas variações desde 6 dejulho. Nos Estados Unidos, a desaceleração econômica também mantém os investidores cautelosos. O Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - apresenta ciclos curtos de altas e baixas que se anulam desde o final de junho. A Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - tem comportamento semelhante, mas desde meados de abril. Veja abaixo as cotações de fechamento da semana: segunda-feira terça-feira quarta-feira quinta-feira sexta-feira Bovespa (variação) +1,50% -0,08% -0,83% -0,61% +0,59% Dólar (cotação) R$ 2,4610 R$ 2,4860 R$ 2,4690 R$ 2,4670 R$ 2,4640 Juros (DI a termo ao ano) -1,230% -0,070% -0,670% +1,19% -0,040% Nasdaq (variação) -1,55% -0,32% -3,03% -0,15% -0,35% Dow Jones (variação) -1,06% +0,55% -1,58% +0,05% +1,14% Dia-a-dia: Segunda-Feira (06/08) Os mercados financeiros reagiram com otimismo aos US$ 15 bilhões liberados pelo FMI. Porém, a cautela predomina e a variação nas cotações foi pequena. Terça-Feira (07/08) Os argentinos estão tirando cada vez mais dinheiro do país, e o sistema financeiro está próximo do limite. Sem ajuda do exterior, o governo precisará reagir em breve. Quarta-Feira (08/08) Os negócios continuam parados por causa do agravamento crescente da crise argentina. Analistas discutem quais seriam as alternativas para o país, que pede mais dinheiro ao FMI. Quinta-feira (09/08) Os negócios pararam ainda mais com a expectativa de que o FMI aprove mais dinheiro para a Argentina. Os investidores estão céticos, mas se os recursos não forem liberados, o pessimismo aumentará significativamente. Sexta-feira (10/08) Os mercados continuam com poucos negócios e poucas oscilações, enquanto o governo argentino negocia créditos novos com o FMI, o que deve demorar pelo menos alguns dias.