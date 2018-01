Mercados: resumo da semana Durante a semana, as cotações refletiram as opiniões dos investidores quanto às negociações do pacote de ajuda econômica do Fundo Monetário Internacional (FMI). O otimismo relativo foi revertido hoje com as declarações do diretor de relações externas do Fundo Monetário Internacional (FMI), Thomas Dawson, que contestou as estimativas excessivamente otimistas da imprensa argentina quanto ao pacote de ajuda econômica em negociação. Os jornais falavam em créditos de até US$ 20 bilhões, com pelo menos US$ 6 bilhões em dinheiro novo mais adiantamentos das parcelas do pacote de US$ 40 bilhões aprovado em dezembro de 2000. A notícia trouxe muito nervosismo aos mercados. O dólar comercial para venda disparou e o Banco Central interveio no final da tarde. Outra preocupação são as condições que serão impostas ao governo argentino. Politicamente factível ou não, o déficit zero certamente é uma delas. O que se questiona é se seria a única. Provavelmente não. Embora autoridades argentinas continuem reiterando que o sistema de câmbio não será alterado, parece claro que os organismos internacionais e governos estrangeiros não vêem solução sem a desvalorização do peso, que afetaria diretamente 95% da dívida do governo, denominada em dólares. E os analistas de mercado especulam sobre possíveis arranjos para acomodar as posições divergentes. Sem pacote Argentina sucumbe; com pacote, não se salva O governo norte-americano tem dado sinais de que não gostou da pressão despertada pelo anúncio das negociações. Agora, se não forem aprovados recursos na medida e nas condições esperadas pelos mercados, o pessimismo pode acabar deflagrando o que todos temem, um colapso econômico, com moratória e desvalorização cambial. O plano do governo argentino é conseguir recursos para conter os saques bancários e as compras de dólar, que estão pressionando o sistema financeiro, já próximo do seu limite. Com isso, haveria tempo para implementar o plano de eliminação imediata do déficit público, o que restabeleceria a credibilidade do governo, reduzindo, conseqüentemente, as taxas de juros. Assim, a economia voltaria a crescer e as dificuldades seriam superadas. Mas muitos questionam-se sobre a possibilidade de retomada econômica, mesmo com maior estabilidade imediata, dado o cenário de retração da economia mundial e câmbio sobrevalorizado. Economias dos EUA e Brasil preocupam Também contribuíram para o pessimismo os anúncios de resultados negativos de empresas norte-americanas, que fizeram as bolsas nos EUA despencarem. A economia do país demora a reagir e as preocupações dos analistas em relação a um aprofundamento da recessão crescem. No Brasil, foi divulgada queda de 0,99% do PIB no segundo trimestre deste ano em relação ao primeiro, surpreendendo o mercado na quarta-feira. A economia está se desacelerando mais que o esperado por conta do racionamento de energia, juros altos e menores taxas de crescimento da economia mundial, que reduz os mercados para as exportações. Com isso, muitos investidores passaram a apostar na manutenção dos juros nos atuais patamares ou até numa redução. A equipe econômica também revelou estar surpresa. A próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) para discutir a Selic, a taxa básica referencial de juros da economia, será na próxima quarta-feira. Mercados Os mercados brasileiros permanecerão parados enquanto a situação argentina não se define, mas o pessimismo agravou-se. O dólar comercial para venda, que vinha se mantendo relativamente estável subiu 2,72% desde o dia 10 de agosto. Os juros passaram a cair nessa semana com a reversão das previsões de alta da Selic, a taxa básica referencial de juros. E a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) apresenta queda de 7,06% desde o dia 7. Nos Estados Unidos, a desaceleração econômica também mantém os investidores cautelosos. O Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - apresenta ciclos curtos de altas e baixas que se anulam desde o final de junho. A Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - tem comportamento semelhante, mas desde meados de abril. Considerando-se esse período, porém, ela vem caindo ligeiramente. Veja abaixo as cotações de fechamento da semana: segunda-feira terça-feira quarta-feira quinta-feira sexta-feira Bovespa (variação) -1,03% +0,42% -1,24% -1,09% -3,44% Dólar (cotação) R$ 2,4990 R$ 2,5160 R$ 2,4920 R$ 2,5020 R$ 2,5200 Juros (DI a termo ao ano) +0,442% +0,578% -0,490% -0,450% +0,538% Nasdaq (variação) +1,32% -0,89% -2,32% +0,60% -3,28% Dow Jones (variação) )0,00% -0,04% -0,64% +0,45% -1,46% Dia-a-dia: Segunda-Feira (13/08) Os mercados operaram ainda com mais moderação por causa da expectativa pela conclusão das negociações entre o FMI e o governo argentino. Por enquanto, poucos negócios e pessimismo. Terça-Feira (14/08) As negociações com o FMI mostravam-se difíceis para os argentinos. O governo dos EUA parecia impor condições severas ao país, deixando os mercados cada vez mais apreensivos. Quarta-Feira (15/08) Anunciou-se que o acordo da Argentina com o FMI seria divulgado no final de semana. Era grande a expectativa pelos termos do acordo. A má notícia foi que o PIB brasileiro está caindo mais que o esperado. Quinta-feira (16/08) Os mercados continuavam aguardando o acordo entre o FMI e a Argentina. Mas a má notícia do dia anterior da desaceleração surpreendente do PIB causou reação pessimista. Sexta-feira (17/08) Em um dia muito agitado, bolsas norte-americanas despencaram, FMI contestou avaliações otimistas para o pacote argentino em negociação, e o BC teve de intervir para controlar o dólar.