Mercados: resumo da semana Novamente a semana foi dominada pelos eventos na Argentina. Após o feriado de segunda-feira (San Martín, herói da independência), e de muita apreensão na terça-feira, a novidade foi a aprovação do pacote de ajuda financeira do Fundo Monetário Internacional (FMI) ao país. O que não mudou foi a atitude dos investidores, que permanecem pessimistas e cautelosos. Até terça-feira à noite, os negócios mantinham-se parados e os investidores, ansiosos pelo desfecho das negociações com os governos estrangeiros e organismos internacionais. No final da noite, o governo argentino comemorou os US$ 8 bilhões concedidos pelo FMI, com a possibilidade de saque imediato de US$ 6,2 bilhões, somando-se os adiantamentos concedidos anteriormente. Mas a notícia não causou furor, e a reação dos mercados foi de agravamento do pessimismo nos dias que se seguiram. Governos estrangeiros e organismos internacionais ressaltavam a importância da aprovação de medidas que garantam a retomada do crescimento econômico sustentável. E os investidores gostariam que os argentinos aproveitassem a oportunidade para modificar o sistema cambial, congelado pela paridade com o dólar há dez anos. Porém, o peso sobrevalorizado, considerado a raiz dos problemas argentinos, não sofrerá ajustes. Pior, a dívida total do país atinge níveis insustentáveis, especialmente considerando-se as atuais taxas de juros, e o governo será obrigado a reestruturá-la, seja por uma troca voluntária de títulos, algum tipo de moratória ou negociação com os credores. A eliminação do déficit e a renegociação da dívida são as próximas batalhas do governo argentino, que tem de ser vencida, pois a probabilidade de uma nova liberação de recursos por governos estrangeiros e organismos internacionais se a situação voltar a se agravar é mínima. As dificuldades não são poucas. O grande problema é que duas províncias já decretaram o adiamento de pagamentos por falta de recursos e a Província de Buenos Aires está empurrando títulos para os seus funcionários, pois ninguém mais os aceita. Zerar o déficit do governo em todas as suas esferas, a principal exigência do FMI, com a forte recessão vigente, que provoca queda na arrecadação, e com a frágil base de apoio político e popular do presidente De la Rúa é um desafio que os investidores consideram grande demais. Até as eleições de 14 de outubro, o clima de campanha prejudica a adoção de medidas muito impopulares e, depois disso, o governo provavelmente perderá muitas cadeiras no parlamento, dificultando sua aprovação. A dívida pública está crescendo num ritmo que faz prever algum tipo de renegociação, troca ou moratória, o que o ministro da Economia, Domingo Cavallo, nega veementemente. Mas é fato que em algum momento não haverá mais recursos para honrá-la. Enquanto isso, as reservas internacionais e os depósitos bancários seguem em queda. A principal função do empréstimo do FMI é reforçar o sistema financeiro, que estava muito próximo do limite. Mas os argentinos continuam sacando dinheiro de suas contas para comprar dólares ou enviam suas economias para fora do país com medo de uma desvalorização. O empréstimo do FMI certamente é pouco para as necessidades do país, e a visão dos analistas é que esses recursos não durarão muito mais que alguns meses se as atuais tendências não forem revertidas. Os investidores avaliam que os problemas do país só foram adiados, e não por muito tempo. Para piorar, a economia mundial, puxada pelos Estados Unidos, segue trazendo resultados surpreendentemente negativos. Também os dados do PIB brasileiros decepcionaram, e as principais instituições financeiras estão revendo suas projeções de crescimento em 2001. Copom manteve Selic em 19% ao ano Na quarta-feira, o Comitê de Política Monetária (Copom) encerrou sua reunião mensal para discutir a Selic - a taxa básica referencial de juros da economia -, mantendo-a em 19% ao ano. A decisão ficou dentro das expectativas dos investidores, e não houve qualquer reação a ela. A inflação está realmente mais elevada do que o desejado, mas os últimos números do PIB brasileiro indicavam desaceleração preocupante. Assim, enquanto uma redução das taxas num cenário de inflação alta e possível agravamento da crise argentina seria impensável, o risco de aumento da Selic em meio à tendência de desaceleração da economia seria imprudente, pois poderia mergulhar o país numa recessão no ano que vem. O dólar comercial para venda voltou a subir com o agravamento da crise argentina. Desde o dia 6 de agosto, já acumula valorização de 3,54%. Enquanto isso, o Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) caiu com força: 6,57% desde o dia 10 de agosto. Os juros, com a divulgação dos dados sobre o fraco desempenho da economia, passaram a cair. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York segue oscilando em ciclos em que as altas e as baixas se anulam desde abril. Já a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - voltou a cair. Apesar da recuperação nos últimos três pregões, a bolsa caiu 8,17% desde 2 de agosto. Veja abaixo as cotações de fechamento da semana: segunda-feira terça-feira quarta-feira quinta-feira sexta-feira Bovespa (variação) +0,54% -1,71% +0,47% -1,56% +1,97% Dólar (cotação) R$ 2,5190 R$ 2,5500 R$ 2,5230 R$ 2,5300 R$ 2,5480 Juros (DI a termo ao ano) -0,368% +0,470% -0,590% +0,070% -0,140% Nasdaq (variação) +0,77% -2,66% +1,57% -0,92% +4,01% Dow Jones (variação) +0,77% -1,41% +1,01% -0,46% +1,90% Dia-a-dia: Segunda-Feira (20/08) O mercado sentia que o acordo argentino com o FMI estava prestes a sair, mas ainda havia muitas questões preocupantes em aberto. Os últimos números do PIB brasileiro e a crise argentina sugeriam que a Selic fosse mantida. Terça-Feira (21/08) Esperava-se que o Copom mantivesse a Selic em 19% ao ano. Enquanto o vice-ministro da Economia voltava a Buenos Aires, surgiam rumores sobre o acordo entre o FMI e a Argentina. Quarta-Feira (22/08) Em meio às comemorações do governo argentino pelo pacote que atendeu a todos os seus pedidos, o mercado continuava cético, considerando que o país só ganhou mais tempo. Quinta-feira (23/08) O dinheiro novo do FMI não reverteu o pessimismo dos mercados, que só esperavam que o colapso argentino demore um pouco mais. A questão em foco passou a ser o peso da dívida externa. Sexta-feira (24/08) Os mercados não se convencem da capacidade argentina em sair da crise. Consolidava-se a visão de que os problemas só foram adiados com o dinheiro do FMI.