Mercados: resumo da semana A semana começou com os mercados brasileiros pessimistas quanto à garantia de que o pacote de ajuda financeira do Fundo Monetário Internacional (FMI) evite o colapso econômico da Argentina. A expectativa dos detalhes deste acordo, cuja carta de intenções foi anunciada hoje, manteve os mercados em clima de cautela. Como já havia previsto o vice-ministro da economia Daniel Marx, as informações oficiais não provocaram nenhuma reação. Os esforços do governo continuam concentrados na eliminação imediata do déficit público em todas as esferas políticas do país. O que o mercado ainda espera é a definição da renegociação de até US$ 30 bilhões da dívida externa do país, estimada em US$ 150 bilhões. A equipe do ministro da Economia, Domingo Cavallo, descarta a hipótese de moratória, espera alongar prazos e reduzir o custo da dívida externa, o que envolveria algum tipo de desconto. Porém, os banqueiros internacionais podem recuar e os resultados da renegociação se arrastar por meses. Na terça-feira, as reservas internacionais e depósitos bancários continuavam em queda na Argentina, o que aumentou o pessimismo. A falta de reação nos mercados refletia o ceticismo dos investidores brasileiros que consideravam o pacote do FMI, cuja ajuda financeira chega a cerca de US$ 8 bilhões, apenas um paliativo. Nem o reforço financeiro de US$ 15 bilhões para o Brasil foi capaz de melhorar o desempenho dos mercados que seguiram a evolução da crise argentina. Na quarta-feira, o anúncio de que os detalhes do pacote sairiam dois dias depois acalmou os investidores que ficaram na expectativa. No entanto, as notícias dos EUA continuavam negativas. Apesar das reduções nas taxas de juros, os indicadores apontavam a permanência do desaquecimento econômico. Isso frustra a expectativa dos investidores. Eles esperam que uma retomada no crescimento acelerado nos EUA promova a entrada de capitais estrangeiros em países emergentes, como Brasil e Argentina, o que facilitaria a absorção de suas exportações. A boa notícia veio no dia seguinte com a melhora na avaliação do risco da Argentina, adicionada à diminuição nas quedas das reservas bancárias e internacionais. E os juros internos, especialmente do overnight entre bancos, que chegaram a 150% ao dia em julho, ficaram entre 3,5% e 5,5% ao dia na quinta-feira. Mas hoje voltaram a subir e fecharam o dia entre 9,5% e 11,5%. Internamente, na quinta-feira, foi divulgada a ata da última reunião mensal do Comitê de Política Monetária (Copom), encerrada na quarta-feira da semana passada. O documento informou que a manutenção da Selic, taxa referencial da economia, em 19% ao ano, foi decidida por unanimidade pela diretoria do Banco Central. Além disso, sinalizou que, levando-se em consideração o cenário econômico atual e os índices de inflação, a política monetária está "adequada". Reações nos mercados No mercado financeiro nesta semana, o dólar oscilou em torno de R$ 2,55. Também a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) vem oscilando dentro do mesmo patamar desde o último dia 21 e os juros futuros encerraram a semana em 23,280% ao ano. No mercado norte-americano, o índice Dow Jones - que mede a variação das ações mais negociadas em Nova York - apresentou queda forte nesta semana - um movimento iniciado de maneira mais significativa no dia 24 de agosto. A Nasdaq - bolsa que negocia papéis do setor de tecnologia e Internet - vem apresentando ciclos de alta e baixa, mas a tendência geral é de queda. No último ciclo de baixa, entre os dias 27 e hoje, a queda foi de 5,59%. Veja abaixo as cotações de fechamento da semana e o comentário dia-adia: segunda-feira terça-feira quarta-feira quinta-feira sexta-feira Bovespa (variação) -0,05% +0,18% +0,45% -1,41% -0,43% Dólar (cotação) R$ 2,5600 R$ 2,5590 R$ 2,5460 R$ 2,5320 R$ 2,5650 Juros (DI a termo ao ano) +0,100% -0,290% -0,460% +0,210% -0,17% Nasdaq (variação) -0,23% -2,48% -1,17% -2,79% +0,77% Dow Jones (variação) -0,39% -1,54% -1,28% -1,70% +0,30% Dia-a-dia: Segunda-Feira (27/08) O pessimismo com a Argentina aumentou, e as cotações refletiram o mau humor dos investidores. Terça-Feira (28/08) Houve poucos negócios e poucas variações nas cotações, com desconfianças ainda sobre a Argentina. Não houve fatos novos e o desânimo dos investidores seguiu. Quarta-Feira (29/08) As cotações apresentaram pequena recuperação após algumas notícias positivas pontuais. A cautela, porém, ainda predominou. Quinta-feira (30/08) Os investidores alternaram suas apostas entre a estabilização dos mercados argentinos e as quedas nas bolsas em Nova York. Sexta-feira (31/08) O mercado perdeu liquidez, principalmente no final do dia, devido ao feriado na próxima segunda-feira nos Estados Unidos. As atenções continuam centradas na Argentina. A reestruturação da dívida foi a principal incógnita.