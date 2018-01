Mercados: resumo da semana Foi uma semana de muito nervosismo em relação à Argentina, que mergulha ainda mais profundamente na crise. Hoje, o risco país chegou a ultrapassar 1900 pontos - um novo recorde - e fechou em 1868 pontos base, o que aumentou, na visão dos investidores, o risco de calote da dívida, desvalorização cambial e dificuldade em implementar o déficit zero, apesar das medidas de cortes de despesas. A queda de 14% na arrecadação fiscal no mês de setembro em comparação com o mesmo período de 2000, anunciada na terça-feira, também aumentou ainda mais os temores quanto aos problemas econômicos do país. Outro sinal negativo foi a queda na arrecadação do Imposto sobre Valor Agregado (IVA), de 31%. A situação econômica argentina, já grave há muitos meses, foi agravada pela desaceleração da economia mundial e incertezas sobre a ação militar norte-americana na Ásia Central. Mais pontualmente, os mercados estiveram muito nervosos em função das eleições parlamentares do dia 14. O temor de uma derrota do governo e a previsão de que os US$ 8 bilhões do Fundo Monetário Internacional (FMI) não consigam conter a onda pessimista, dadas as dificuldades econômicas, levam a crer que medidas emergenciais devam ser anunciadas até antes do resultado das urnas. Acompanhando as incertezas em relação à Argentina, houve uma proliferação de boatos nos mercados. Foram divulgadas notas e desmentidos sobre a saída do ministro da Economia, Domingo Cavallo, calote da dívida, desvalorização cambial e até uma possível moratória da província do Chaco. Hoje, o presidente Fernando de la Rúa convocou reunião com membros de seu alto escalão, mas o resultado ainda não foi divulgado. Provavelmente, novas medidas econômicas devem ser aprovadas. BC interveio várias vezes no câmbio O pessimismo impediu que a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) acompanhasse as altas dos últimos dias nos mercados da Europa e nos Estados Unidos, e pressionou juros e dólar. Ainda prevalece o temor de que os efeitos da crise Argentina afetem muito o Brasil. O Banco Central (BC) voltou a intervir para conter o câmbio, realizando leilões de títulos cambiais. Hoje foi um dia muito tenso e o dólar chegou a R$ 2,7780, uma alta de 1,50%. Com a proximidade do final de semana, os investidores aumentam a demanda por dólares como forma de segurança (hedge) e, assim, ficarem protegidos contra fatos novos negativos nos próximos dias. A boa notícia foi a divulgação dos dados sobre a balança comercial brasileira, que apresentou superávit de US$ 594 milhões no mês de setembro. As necessidades cambiais do País ultrapassam estes valores, mas a tendência é de crescimento dos superávits. Governo dos EUA tentam reanimar economia Nos Estados Unidos, a incerteza em relação à guerra na Ásia Central foi mantida, embora o clima tenha sido de maior estabilidade. Na terça-feira, foi anunciado o nono corte no juro básico norte-americano nesse ano, que passou de 3% para 2,5% ao ano, o menor nível nos últimos 40 anos. A taxa de juro real ficou muito próxima de zero, o que significa um forte estímulo ao consumo. O presidente George W. Bush também propôs um plano de estímulo econômico ao Congresso, pedindo a liberação de recursos entre US$ 60 e US$ 75 bilhões. O resultado nos mercados foi imediato com altas significativas nas bolsas de valores no mundo inteiro. Já os dados sobre o mercado de trabalho norte-americano confirmaram a forte desaceleração da economia. A taxa de desemprego no país ficou estável em 4,9% no mês de setembro, porém o número de vagas disponíveis caiu em 199 mil postos. Também houve alta de 71 mil pedidos de auxílio-desemprego na semana até 29 de setembro, quando a expectativa era de apenas 30 mil, de acordo com o Departamento de Trabalho dos Estados Unidos. Mercados O dólar retomou a tendência de alta, apesar das intervenções do Banco Central, que apenas limitaram o avanço das cotações. Na semana, a moeda norte-americana sofreu valorização de 4,01%. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) vem apresentando pequenas quedas também no mesmo período, acumulando desvalorização de 4,12%. Já as Bolsas norte-americanas estão em recuperação. O Dow Jones - que mede a variação das ações mais negociadas em Nova York - valorizou-se desde o dia 21 de setembro 10,73%.No mesmo período, a Nasdaq valorizou 12,80%, oscilando mais que a Dow Jones, que apresentou alta mais regular. Veja abaixo as cotações de fechamento da semana: segunda-feira terça-feira quarta-feira quinta-feira sexta-feira Bovespa (variação) -1,26% -1,44% -1,13% -1,68% +1,35% Dólar (cotação) R$ 2,6790 R$ 2,7070 R$ 2,7220 R$ 2,7370 R$ 2,7780 Juros (DI a termo ao ano) 23,850% 24,150% 24,350% 24,800% 24,450% Nasdaq (variação) -1,23% +0,80% +5,93% +1,05% +0,50% Dow Jones (variação) -0,12% +1,29% +1,94% -0,69% +0,65% Dia-a-dia: Segunda-Feira (01/09) Notícias de um ataque iminente dos EUA ao Afeganistão mantiveram os mercados cautelosos. No Brasil, saldo comercial de setembro agradou. Terça-Feira (02/09) Queda de 14% na arrecadação fiscal do mês de setembro preocupou os investidores. O Fed voltou a baixar o juro básico em 0,5 ponto porcentual, conforme os mercados esperavam. Quarta-Feira (03/09) A queda na arrecadação argentina, a instabilidade política no país e a boataria deixaram os mercados muito nervosos e o Banco Central voltou a vender títulos cambiais. Quinta-feira (04/09) As apreensões quanto ao comportamento do governo argentino depois das eleições, dia 14, mantiveram os mercados pessimistas e o BC fez dois leilões de títulos cambiais. Sexta-feira (05/09) A deterioração da situação econômica da Argentina, o feriado de segunda-feira nos EUA e na Argentina, e a expectativa de ataque ao Afeganistão deixaram os mercados muito tensos.