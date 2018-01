Mercados: resumo da semana Passadas as eleições argentinas no domingo, que vinham complicando a situação política do presidente Fernando De la Rúa, os mercados parecem finalmente acreditar que o governo argentino evitará a todo custo uma ruptura drástica do atual modelo econômico. O governo tem insistido - com palavras e ações - na manutenção da paridade do peso com o dólar e em honrar os compromissos externos. Pelo menos enquanto houver dólares em caixa para sustentar a conversibilidade, considera-se que têm poucas chances os cenários mais preocupantes: calote da dívida, desvalorização, dolarização e demissão do ministro da Fazenda, Domingo Cavallo. E os mercados brasileiros apresentaram recuperação nas cotações, mesmo sem abandonar a cautela. O governo perdeu as eleições legislativas, conforme esperado, e em 10 de dezembro, quando os novos congressistas assumirem, a oposição terá maioria no Senado e o maior número de cadeiras na Câmara, embora sem constituir maioria. Quando assumir, em 10 de dezembro, os novos congressistas prometem criar obstáculos ao governo. O primeiro será a suspensão da Lei de Poderes Delegados, aprovada em março deste ano, que conferiu poderes especiais ao ministro da Economia, Domingo Cavallo. Mercado não espera novidades no pacote argentino O pacote econômico não deve trazer surpresas, já que várias informações já vazaram. O mercado acredita que deva haver um novo corte de salários do funcionalismo de 13% e cancelamento do pagamento do décimo terceiro salário. As aposentadorias também deverão sofrer cortes de 20%. Aparentemente, os governadores provinciais estariam próximos de um acordo com o governo central sobre a redução dos repasses de verbas em troca da renegociação de suas dívidas. Também deve ser anunciada a renegociação de parte da dívida interna, de até US$ 15 bilhões. Mas o ponto que gera mais controvérsia é a reestruturação da dívida externa. Acredita-se que a Argentina já tenha recebido US$ 5 bilhões como garantia para renegociação da dívida externa do Banco Mundial e do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Somam-se esses recursos aos US$ 3 bilhões liberados pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) em agosto. Na quarta-feira, a agência de classificação de risco Fitch rebaixou novamente o rating (nota de avaliação) da dívida argentina, alertando que seriam necessários mais US$ 10 a US$ 26 bilhões em garantias para que a dívida seja reestruturada na medida necessária sem que os credores sofram prejuízos. A agência Standard and Poor´s também declarou que qualquer renegociação que implique em prejuízos para os credores causará um rebaixamento do rating do país e a Moody´s poderá tomar a mesma atitude dependendo dos resultados da troca de títulos da dívida. Mesmo com a dureza do ajuste, comenta-se que ele não será profundo o suficiente para tirar a Argentina da crise, mas deve garantir o déficit zero por mais algum tempo. Os investidores ainda mantêm a previsão de quebra do país, mas a data foi novamente adiada, trazendo algum alívio momentaneamente. E o mercado vem interpretando declarações do governo argentino como sendo sinais de dolarização. Fala-se, como um primeiro passo, em reduzir as barreiras para a aceitação da moeda norte-americana para o pagamento de salários e impostos, entre outros. Copom manteve Selic em 19% Conforme todos esperavam, foi anunciada na quarta-feira a manutenção em 19% ao ano da Selic, a taxa básica referencial de juros da economia. As incertezas do cenário internacional inviabilizam uma queda da taxa. Por outro lado, a inflação está sob controle e o dólar também tem se mantido estável; nos últimos dias, mesmo sem intervenções do Banco Central (BC). Assim, uma elevação da taxa mostrou-se desnecessária, mesmo porque causaria uma desaceleração indesejável da economia. Além disso, juros mais altos elevariam as despesas do governo, outro efeito a se evitar. Mercados mundiais apreensivos Nas bolsas ao redor do mundo, cresceram as preocupações com a proliferação de casos de ataques bioterroristas, e a escalada das tensões no Oriente Médio, em função do assassinato do ministro do Turismo israelense. A confirmação do início de operações terrestres no Afeganistão também trouxe apreensão. Dados divulgados sobre a economia européia também revelam forte desaquecimento. Assim, não se repetiu o otimismo da semana passada. Mercados O dólar recuperou-se um pouco, com a expectativa mais positiva em relação ao pacote argentino, mas o comercial para venda não ficou abaixo de R$ 2,70. A Bolsa de Valores de São Paulo oscilou pouco, ficando estável se comparado com a semana passada. Já as bolsas norte-americanas apresentaram pequena queda. Veja abaixo as cotações de fechamento da semana: segunda-feira terça-feira quarta-feira quinta-feira sexta-feira Bovespa (variação) +5,05% -0,64% +0,12% -2,46% +3,07% Dólar (cotação) R$ 2,7730 R$ 2,7150 R$ 2,7230 R$ 2,7600 R$ 2,7350 Juros (DI a termo ao ano) 23,510% 22,960% 22,830% 23,050% 22,640% Nasdaq (variação) -0,42% +1,52% -4,40% +0,39% +1,12% Dow Jones (variação) +0,04% +0,39% -1,61% -0,76% +0,45% Dia-a-dia: Segunda-Feira (15/10) As eleições na Argentina não surpreenderam e os mercados pareciam não acreditar numa ruptura do modelo econômico do país. O resultado foi um dia de recuperação nas cotações. Terça-Feira (16/10) A maior tranqüilidade com a Argentina no curto prazo e as altas das bolsas nos EUA contribuíram para a recuperação das cotações nos mercados brasileiros. Quarta-Feira (17/10) O governo argentino recebeu US$ 5 bilhões do Banco Mundial e BID como garantia para renegociar dívida externa. Mas os ataques bioterroristas derrubaram as bolsas dos EUA. Quinta-feira (18/10) O mercado aguarda a divulgação do pacote argentino com ansiedade. Agências internacionais de classificação de risco alertaram que perdas para os credores derrubarão os ratings do país. Sexta-feira (19/10) As cotações apresentaram recuperação com rumores otimistas sobre empresas do setor elétrico. Também correram boatos de que as províncias estivessem próximas de um acordo com o governo argentino.