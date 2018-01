Mercados: resumo da semana A semana começou com o temor de que a queda do avião da American Airlines fosse um novo atentado terrorista. As bolsas no mundo inteiro entraram em queda e o dólar começou a subir. Porém, as evidências trataram logo de descartar esta hipótese e os mercados recuperaram a estabilidade. Aliás, essa é a palavra que melhor descreve o comportamento das cotações na semana. As oscilações foram muito pequenas, predominando um leve otimismo, ainda cauteloso. A redução no volume de negócios que se observou na semana já era esperada, devido ao feriado nos Estados Unidos na segunda-feira e no Brasil na quinta-feira. Já na Argentina, o risco país não parou de crescer, assim como a apreensão dos investidores estrangeiros. Risco de calote não está descartado A situação argentina piorou ainda mais. O Fundo Monetário Internacional (FMI) cancelou a linha de apoio financeiro ao país vizinho e não deu sinais de que os recursos de acordos já fechados sejam antecipados. O Banco Mundial seguiu a mesma linha. Para poder receber investimentos, o país precisaria primeiro reestruturar sua dívida e cumprir com a promessa do déficit zero. O país continua tentando a antecipação de US$ 1,6 bilhões prometidos pelo Fundo para dezembro. Esses recursos seriam indispensáveis para que o governo possa honrar compromissos externos que vencem no final de novembro. No entanto, segundo analistas, este dinheiro poderia não ser suficiente, mesmo se fosse liberado. E o FMI não dá sinais de empenho no assunto. A possibilidade de calote da dívida aumentou ainda mais e o ministro da Economia, Domingo Cavallo, confirmou ter discutido a dolarização da economia com o secretário do Tesouro norte-americano, Paul O´Neill. Hoje o risco país da Argentina fechou em 2.766 pontos (leia mais a respeito no link abaixo). As dificuldades políticas também são grandes e o presidente Fernando De la Rúa ainda não conseguiu que todos os governadores assinassem o acordo de corte no repasse de verbas federais. O acordo inclui a eliminação do déficit em todas as esferas de governo e renegociação das dívidas das províncias. Nove governadores da oposição recusam-se a aceitar os termos propostos. Recessão nos Estados Unidos preocupa Os números da economia norte-americana confirmaram o cenário de forte recessão, acentuado após os ataques terroristas em 11 de setembro. A produção industrial norte-americana caiu 1,1% em outubro em comparação com setembro, o maior declínio mensal desde novembro de 1990. Ontem, o Fundo Monetário Internacional (FMI) revisou a projeção de crescimento para os EUA. Embora haja a expectativa de crescimento, a previsão para 2001 caiu dos iniciais 1,3% para 1,1%. Já para 2002, a queda na projeção foi mais acentuada: de 2,2% para apenas 0,7%, o que pode ser considerado o desempenho mais fraco registrado desde o fim da última recessão, em 1991. Com o objetivo de incentivar o consumo e o setor produtivo, o Banco Central dos Estados Unidos (Fed) já promoveu um corte de 1,5 ponto porcentual na taxa de juros do país após os atentados. Com isso, a taxa está hoje no patamar de 2,0% ao ano. Por outro lado, com a queda da inflação, os juros reais da economia não estão caindo no mesmo ritmo, o que coloca em risco o objetivo do Fed. As vitórias da Aliança do Norte no Afeganistão tiveram um impacto positivo e animaram um pouco os mercados mundiais com a possibilidade de que os conflitos na Ásia Central acabem antes do esperado. O Taliban foi sendo expulso das principais cidades do país, inclusive Cabul, sem grande desgaste para os Estados Unidos. Queda no preço do Petróleo A queda do preço do petróleo no mercado internacional teve impacto direto sobre as cotações dos papéis da Petrobrás. Hoje, o preço do barril do petróleo tipo brent estava cotado a US$ 17,55 - uma baixa de 2,11% em relação ao preço de ontem. As ações ordinárias (ON, com direito a voto) da Petrobrás estavam em queda de 7,18% e as preferenciais (PN, sem direito a voto), em baixa de 6,92%. Para o Brasil, este foi um sinal positivo, pois os índices de inflação e a balança comercial ficam menos pressionados, pois a baixa representa uma economia com as importações e gasolina mais barata nos postos. A recuperação dos preços do produto é improvável, mas pode acontecer, dependendo de um acordo da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) com os demais países exportadores - especialmente a Rússia - para cortar a produção global. Mercados Os mercados mantiveram-se estáveis ao longo da semana. O dólar comercial para venda não sofreu oscilações e ficou em R$ 2,53. O Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa) também seguiu estável, com ligeira alta. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - apresentou leve alta e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - variou pouco e permaneceu em patamar ligeramente superior à semana passada. Veja abaixo as cotações de fechamento da semana: segunda-feira terça-feira quarta-feira quinta-feira sexta-feira Bovespa (variação) -1,28% +2,79% -0,72% , - % +0,44% Dólar (cotação) R$ 2,5520 R$ 2,5520 R$ 2,5450 R$ - R$ 2,5280 Juros (DI a termo ao ano) 20,800% 20,702% 20,800% - % 20,520% Nasdaq (variação) +0,64% +2,82% +0,59% -0,14% -0,10% Dow Jones (variação) -0,56% +2,06% +0,74% +0,50% -0,05% Dia-a-dia: Segunda-Feira (12/11) A queda do avião da American Airlines em Nova York assustou os investidores, mas a reação no final do dia foi moderada. Outra má notícia foi a recusa do FMI em apoiar a Argentina. Terça-Feira (13/11) Dados preliminares sugeriram que a queda do avião da American foi mesmo acidental, um alívio para os investidores. Boas notícias também da guerra no Afeganistão animaram as altas de hoje. Quarta-Feira (14/11) Quando parecia que a euforia do mercado brasileiro tinha passado, o anúncio de conclusão do acordo do governo da Argentina com as províncias fez o dólar despencar. Sexta-feira (16/11) Nessa sexta-feira espremida entre feriado e final de semana, os mercados operaram com bastante tranqüilidade de otimismo moderado.