Mercados: resumo da semana Houve recuo no otimismo que tomou conta dos mercados nas últimas semanas. A preocupação com a crise argentina fez o dólar e os juros subirem e a Bolsa de Valores de São Paulo cair. A captação do governo brasileiro de dólares nos mercados internacionais - no total de US$ 1,25 bilhão - e a declaração do diretor de Assuntos Internacionais do Banco Central, Daniel Gleizer, de que os investimentos diretos estrangeiros no Brasil ficaram perto de US$ 23 bilhões, bem acima da estimativa de US$ 19 bilhões, foram as boas notícias da semana. Os números da inflação divulgados hoje ficaram acima das expectativas e surpreenderam os mercados. O IPC (Índice de Preços ao Consumidor) da Fipe da primeira quadrissemana de janeiro ficou em 0,46%, enquanto a expectativa era de uma variação entre 0,20% e 0,30%. E o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Ampliado) de dezembro, ao invés de uma variação entre 0,30% e 0,50%, como previa o mercado, atingiu 0,65%. Na pesquisa do Banco Central, a expectativa era de 0,39%. Com a divulgação destes índices, a possibilidade de redução da Selic - taxa de juros básica da economia - na próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) é menor, embora ainda não esteja totalmente descartada. Ainda há boas notícias, como as projeções de término próximo do racionamento de energia, graças ao grande volume de chuvas nos últimos dias, e uma possível queda dos preços dos combustíveis além dos atuais níveis, abaixo do previsto pelo governo. Os investidores aguardam a confirmação destas expectativas antes de retomar as apostas de redução dos juros. Fim do feriado bancário na Argentina A instabilidade política aumentou na Argentina com o anúncio das medidas econômicas e já começaram a surgir boatos de renúncia do presidente Eduardo Duhalde e sua equipe. Sem perspectivas definitivas para o fim da crise, o mercado brasileiro começou a ser afetado pelo país vizinho e observa atentamente as reações às novas medidas. Os manifestantes voltaram às ruas ontem contra o cronograma de devolução dos depósitos bancários, os em dólar até 2003 e os saldos em peso, a partir de março deste ano. Porém, o fim do feriado bancário hoje teve uma reação mais modesta do que o esperado. Não houve corrida aos bancos nem ao câmbio, o que deu um certo alívio aos mercados. Hoje foi o primeiro dia de operação do sistema de câmbio duplo, após quase 11 anos de paridade. O câmbio fixo ficou cotado em P$ 1,40 e será usado apenas para as exportações, enquanto o câmbio livre oscilou entre P$ 1,60 e P$ 1,80 e será usado para o restante da economia. Sob pressão dos bancos, que temem um grande prejuízo, o governo voltou atrás sobre a decisão de pesificar todas as dívidas em dólar até US$ 100 mil. Agora, este limite vale apenas para as dívidas imobiliárias em dólar, o restante dos empréstimos terão limites menores. Compra de carros, por exemplo, ficará em US$ 30 mil e empréstimos pessoais, em US$ 10 mil. Ainda assim, não se sabe de onde sairão os recursos para garantir essa conversão na proporção de um peso por dólar. Os bancos terão enormes prejuízos, e não se vê solução para o problema. Retomada gradual da economia nos EUA Hoje, o presidente do Federal Reserve (Fed), Alan Greenspan, fez seu primeiro pronunciamento sobre as perspectivas da economia nos próximos três meses. Ao invés de anunciar a recuperação econômica e o fim do corte de juros, afirmou que a economia norte-americana ainda enfrenta riscos no curto prazo, apesar de alguns sinais de melhora. Segundo ele, estes sinais ainda não seriam suficientes para permitir uma recuperação constante da atividade econômica. Mercados O dólar comercial vinha em queda desde 8 de outubro de 2001. Mas, desde o início do ano, voltou a subir com força. Desde o dia 3 de janeiro, quando chegou a ser cotado a R$ 2,2950, já subiu 4,66%. Ainda assim, a queda acumulada desde 8 de outubro é de 13,32%. O inverso ocorreu na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). Desde 8 de outubro, a alta acumulada é de 34,60%, mas nos últimos dias, desde 7 de janeiro, apresenta queda de 5,50%. Nos Estados Unidos, as bolsas vêm se recuperando desde os atentados de 11 de setembro. O Dow Jones - índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - iniciou uma tendência leve de queda desde o dia 7 de janeiro, acumulando desvalorização de 2,05%. Mas, no acumulado desde 21 de setembro, ainda registra alta de 21,27%. A Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - não teve muitas oscilações nos últimos dias e apresenta alta de 42,11% a partir de 21 de setembro. Veja abaixo as cotações de fechamento da semana: segunda-feira terça-feira quarta-feira quinta-feira sexta-feira Bovespa (variação) +0,33% -1,47% -1,04% -3,21% +0,13% Dólar (cotação) R$ 2,33 R$ 2,3740 R$ 2,3670 R$ 2,4220 R$ 2,4020 Juros (DI a termo ao ano) 18,92% 19,04% 19,14% 19,38% 19,38% Nasdaq (variação) -1,08% +0,91% -0,53% +0,11% -1,21% Dow Jones (variação) -0,60% -0,46% 0,56% -0,26% -0,80% Dia-a-dia: Segunda-Feira (07/01) Os mercados iniciaram o ano eufóricos com a melhora no cenário interno. Agora, com o pacote argentino, os investidores interromperam a onda otimista e acompanharam os acontecimentos Terça-Feira (08/01) As apreensões em relação ao novo pacote argentino, que deve estrear amanhã, inspiraram movimentações pessimistas no mercado. Quarta-Feira (09/01) O dia nos mercados foi tranqüilo e houve pequena variação nas cotações. Mas as atenções continuaram focadas na Argentina, enquanto os investidores apostaram em queda da Selic em janeiro. Quinta-feira (10/01) O dia foi de muito pessimismo nos mercados financeiros por uma série de más notícias. A eterna crise argentina, alta do IGP-M e regulamentação do setor elétrico derrubaram o humor dos investidores. Sexta-feira (11/01) Sem pesos e com depósitos bloqueados, os argentinos não correram aos bancos hoje para comprar dólares e os mercados tiveram um dia relativamente tranqüilo.