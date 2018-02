Mercados: resumo da semana Os mercados reagiram bem durante a semana. Uma das notícias positivas foi a redução da Selic, a taxa básica de juros da economia, de 19% ao ano para 18,75% ao ano na reunião do Comitê de Política Monetária (Copom). Além disso, foi anunciado o fim do racionamento, o leilão de títulos cambiais foi realizado com sucesso pelo Tesouro Nacional e permanece a expectativa de recuo da inflação. As preocupações continuaram sendo a Argentina - ainda sem definição política e ajuda financeira do Fundo Monetário Internacional (FMI) - e os Estados Unidos - à espera de sinais consistentes de retomada da atividade econômica. Na quarta-feira, o Copom anunciou a redução da Selic. O corte nos juros surpreendeu os analistas e, no dia seguinte ao anúncio, teve impacto principalmente nos negócios da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), cujo volume foi bem superior, e no mercado de juros. Como a base da política monetária do governo é cumprir a meta de inflação, uma maior queda nos juros depende diretamente do recuo dos próximos índices a serem divulgados. Neste ano, a meta é considerada apertada, em 3,5% com possibilidade de alta ou baixa de dois pontos porcentuais. Os investidores também ficaram atentos à venda de títulos cambiais para alongamento da dívida. O Tesouro Nacional conseguiu vender integralmente os papéis. O objetivo foi trocar papéis com vencimento próximo por títulos com vencimento em 2003. O total da operação ficou em R$ 4,650 bilhões. Uma outra boa notícia foi o fim do racionamento de energia a partir de 1º de março, anunciado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. Por outro lado, nem ele nem os ministros Pedro Parente e José Jorge quiseram assegurar que um novo racionamento estaria descartado. Esta semana também foram divulgados os índices de inflação. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), apurado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), referente à segunda quadrissemana de fevereiro, revelou uma alta de 0,30%. Analistas previam um resultado entre 0,13% e 0,30%, portanto o resultado ficou no patamar máximo esperado. Houve um recuo pequeno em relação à primeira quadrissemana, quando o Índice verificou uma alta de 0,34%. A alimentação foi o principal item que pressionou a inflação neste período. Argentina ainda sem recursos do FMI Na Argentina, o presidente Eduardo Duhalde ainda não conseguiu entrar em acordo com os governadores das províncias para realizar um plano de corte de gastos e reestruturação das dívidas. De acordo com o Fundo monetário Internacional (FMI), um pacto fiscal nas províncias é a condição prioritária para a liberação de recursos. Um dos pontos polêmicos que impediram a conclusão do acordo nesta semana foi a conversão das dívidas em dólares das províncias com os bancos locais. As dívidas serão convertidas a 1,40 peso por dólar, enquanto os governadores reivindicam a conversão de um para um. No entanto, há dúvidas de que apenas o acordo com as províncias convença o FMI a conceder ajuda financeira à Argentina. Resta ainda a instabilidade social e política do governo que preocupa o mercado internacional. Os protestos continuaram ocorrendo, provocados sobretudo pelo aumento da pobreza, crescimento do desemprego e disparada nos preços dos produtos da cesta básica, somados às restrições aos saques bancários na Argentina. O dólar voltou a subir e fechou, nesta sexta-feira, em 2,15 pesos para a venda. Sinais de recuperação nos EUA A economia norte-americana vem mostrando sinais de recuperação. Foi divulgado esta semana o Índice de Preços ao Consumidor (CPI), apresentando alta de 0,2% em janeiro e revertendo a queda em dezembro de 0,1%. O porcentual ficou dentro das expectativas de um aumento de 0,3%. Embora os investidores ainda estejam preocupados com o ritmo da atividade norte-americana, eles apostam que haverá sinais de retomada no crescimento econômico do país no segundo trimestre deste ano. Mercados A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) registrou uma forte alta desde o dia 13 de fevereiro, acumulando valorização de 7,66% neste período. Mas, no acumulado do ano, ainda registra uma pequena queda, de 0,11%. O dólar vinha acumulando altas desde 18 de janeiro, mas desde o dia 15 de fevereiro mantem-se estável. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - não apresenta tendência clara. Os movimentos de alta e baixa vem se anulando. Já a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - vem em trajetória de queda desde 9 de janeiro, um porcentual negativo de 15,66%. Veja abaixo as cotações de fechamento da semana: segunda-feira terça-feira quarta-feira quinta-feira sexta-feira Bovespa (variação) -0,82% -0,99% 2,39% 1,71% 0,24% Dólar (cotação) R$ 2,435 R$ 2,422 R$ 2,420 R$ 2,422 R$ 2,424 Juros (swap de um ano) 19,54% 19,50% 19,33% 19,07% 18,91% Nasdaq (variação) - -3,07% 1,43% -3,34% 0,48% Dow Jones (variação) - 1,61% 2,01% -1,07% 1,36% Dia-a-dia: Segunda-Feira (18/02) Sem a referência de Nova York, o mercado financeiro encerrou o dia atento aos leilões cambiais e às notícias argentinas. Aguardava-se a decisão sobre a taxa de juros no Brasil, que saiu na quarta-feira. O dólar fechou em alta de 0,29% e a Bolsa recuou 0,82%. No mercado de juros, as taxas caíram. Terça-Feira (19/02) Investidores mantiveram a expectativa de manutenção da Selic. O dólar fechou em queda de 0,53%. A Bovespa encerrou os negócios em alta de 0,99%. Os juros recuaram no mercado futuro. Quarta-Feira (20/02) Copom baixou a Selic para 18,75% ao ano, sem viés. A Bolsa fechou em alta de 2,39%, acumulando uma valorização de 4,57% em fevereiro. O dólar comercial foi vendido a R$ 2,4200 no final do dia, com queda de 0,08%. As taxas de juros recuaram. Quinta-feira (21/02) Os mercados tiveram um dia de ajuste técnico. Os juros futuros recuaram para um patamar em torno de 18,50% ao ano. A Bovespa, com alta de 1,71%, negociou R$ 870 milhões, um volume superior ao dos últimos dias. O dólar fechou com leve alta de 0,08%. Sexta-feira (22/02) Os mercados terminam a semana em clima de tranqüilidade. O dólar comercial foi vendido a R$ 2,4240 nos últimos negócios do dia, em alta de 0,08%. A Bolsa fechou em alta de 0,24%. Os juros terminaram estáveis em relação ao fechamento de quinta. 