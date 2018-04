Mercados: resumo da semana As incertezas em relação ao preço do barril de petróleo no mercado internacional, devido aos conflitos no Oriente Médio, provocaram um aumento na gasolina de 10,08% nas refinarias, que entrará em vigor amanhã. Com este aumento, os investidores temem que a política monetária, baseada no cumprimento da meta de inflação, fique comprometida, o que poderia interromper a tendência de queda dos juros. A meta de inflação neste ano é de 3,5% - com margem de tolerância de dois pontos porcentuais para cima ou para baixo. Na quinta-feira, foi divulgado o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) referente ao mês de março. O índice, calculado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), ficou em 0,7%, dentro das expectativas, que eram de um número entre 0,05% e 0,15%. O dólar continuou em queda, tendência iniciada no último dia 25, devido ao fluxo positivo da moeda norte-americana no País, queda da taxa de risco do Brasil e uma possível melhora no rating da dívida brasileira. Além disso, muitas empresas que tinham operações de hedge - proteção contra a alta do dólar - não estão renovando estes contratos, o que diminui a demanda por moeda norte-americana, favorecendo a queda das cotações. Além da alta do petróleo, que pode aumentar o custo das empresas, a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) foi novamente influenciada pelo desempenho negativo de empresas do setor de telecomunicações nesta semana. Nos últimos dias, a Bolsa não tem apresentado tendência de alta ou queda. Outra notícia importante, mas de menor impacto no mercado, foi a divulgação do saldo da balança comercial no mês de março, que registrou superávit de US$ 594 milhões. Com este resultado, o saldo acumulado no ano está em US$ 1,028 bilhão. O cenário político não afetou os mercados como aconteceu nas semanas anteriores, quando a crise política na base governista e divulgação das pesquisas de intenção de votos piorou o humor nos mercados. No entanto, os investidores continuaram a acompanhar de perto as previsões para as eleições de 2002, uma vez que a expectativa é de que o novo presidente seja alguém comprometido com a manutenção da política econômica. Na pesquisa do Vox Populi, realizada a pedido do PSDB e divulgada na terça-feira, Luís Inácio Lula da Silva (PT) permaneceu em primeiro lugar, com 30% das intenções de voto, e José Serra, do PSDB, consolidou o segundo lugar, com 19%. Nesta semana, os futuros candidatos tiveram de entregar seus cargos no Executivo para poder concorrer nas próximas eleições, incluindo os presidenciáveis José Serra, do PSDB; Roseana Sarney, do PFL; e Anthony Garotinho, do PSB. Já a votação da emenda que prorroga a Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF) até 2004 continuou parada, o que pode significar para os cofres públicos uma perda de R$ 420 milhões em arrecadação por semana. A CPMF em vigor atualmente acaba em 17 de junho. Cenário Internacional No Oriente Médio, o conflito entre israelenses e palestinos parece longe do fim, apesar dos apelos da comunidade internacional. Há a preocupação de que, com o acirramento da violência na região, o preço do petróleo chegue a patamares elevados por muito tempo. Isso porque, em 1973, as nações árabes implementaram embargo aos países que consideravam apoiar Israel, causando uma crise global na oferta de petróleo. Na Argentina, a crise continua e parece não chegar a uma solução no curto prazo, uma vez que não há perspectiva de quando a ajuda financeira do Fundo Monetário Internacional (FMI) chegará ao país. O Fundo já deu sinais claros que os recursos serão liberados assim que o governo do presidente Eduardo Duhalde implantar políticas eficientes de ajuste fiscal, o que ainda não aconteceu. No mercado norte-americano, além da preocupação com a alta do preço do petróleo, os investidores ficaram apreensivos com a notícia de que a sexta maior empresa provedora de serviços a cabo está sendo investigada pela SEC - órgão fiscalizador semelhante à Comissão de Valores Imobiliários (CVM) no Brasil. Há o temor de que o balanço de mais uma empresa esteja comprometido, como aconteceu com o escândalo de maquiagem contábil da Enron, que decretou falência, surpreendendo o mercado e causando perdas aos acionistas. Mercados A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) não apresentou tendência de alta ou baixa desde o dia 25 de março. No mercado de câmbio, o fluxo positivo da moeda norte-americana no País, a queda da taxa de risco do Brasil, uma possível melhora no rating da dívida brasileira e a não-renovação das operações de hedge por grande parte das empresas favoreceram a tendência de queda das cotações. Hoje, a dólar fechou em R$ 2,2800. Este é o patamar mais baixo desde o fechamento do mercado em 10 de maio do ano passado, em R$ 2,2580. Com a queda de hoje, o dólar acumulou uma baixa de 1,94% na primeira semana de abril. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - acumula uma desvalorização de 3,42%, desde 19 de março. Este resultado, segundo analistas, pode indicar o início de um período de baixas. Já a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - acumula desvalorização de 8,26%, desde 11 de março. Veja abaixo as cotações de fechamento da semana: segunda-feira terça-feira quarta-feira quinta-feira sexta-feira Bovespa (variação) 1,61% -1,65% -1,22% 2,11% -0,63% Dólar (cotação) R$ 2,307 R$ 2,299 R$ 2,284 R$ 2,302 R$ 2,280 Juros (swap de um ano) 18.42% 18.45% 18.48% 18.43% 18.58% Nasdaq (variação) 0,94% -3,10% -1,07% 0,30% -1,10% Dow Jones (variação) -0,40% -0,46% -1,12% 0,36% 0,36% Dia-a-dia: Segunda-Feira (01/04) A alta do preço do petróleo e o cenário político atraíram a atenção dos investidores na segunda-feira. A Bovespa fechou em alta de 1,61% e o dólar comercial encerrou o dia cotado a R$ 2,3040 - queda de 0,90%. As taxas de juros subiram um pouco. Terça-Feira (02/04) Os investidores mantiveram suas atenções voltadas para o cenário político e a alta do preço do petróleo, mas fatores pontuais foram determinantes para o comportamento dos mercados na terça-feira. A Bolsa fechou em queda de 1,65% e o dólar, cotado a R$ 2,2990. Quarta-Feira (03/04) Os mercados continuaram influenciados pelas incertezas em relação ao preço do petróleo no mercado internacional. O cenário político também permaneceu no foco de atenção dos investidores. A Bovespa fechou em queda de 1,22%, o dólar subiu 0,52% e os juros ficaram mais altos. Quinta-feira (04/04) O comportamento do preço do petróleo no mercado internacional e o impacto desta alta no cenário interno influenciaram mais uma vez os negócios no mercado financeiro. Os investidores mantiveram a cautela diante das incertezas em relação aos juros e inflação. Sexta-feira (05/04) O cenário é de muitas incertezas e o mercado financeiro terminou a semana em clima de cautela. Apesar disso, no mercado cambial, o fluxo positivo teve importância maior e o dólar chegou a R$ 2,2800, em queda de 0,96%. A Bolsa recuou 0,63% e os juros subiram um pouco.