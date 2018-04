Mercados: resumo da semana A semana foi marcada por incertezas no mercado em relação ao preço do petróleo, ao cenário político, ao conflito no Oriente Médio e aos índices de inflação. Porém, no final, os investidores estavam tranqüilos. A queda do presidente venezuelano Hugo Chávez, na madrugada de hoje, e o anúncio do leilão das ações do Banco do Brasil (BB) foram bem recebidos. Nesta sexta-feira, o bom desempenho das ações do BB impulsionou o Ibovespa, índice que mede a valorização das ações mais negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). A Bolsa encerrou o dia em alta de 2,53% e o volume de negócios ficou um pouco acima de R$ 522 milhões. No mercado cambial, o fluxo positivo de dólares e a perspectiva - com a nova emissão de bônus do País - de que este movimento se mantenha nas próximas semanas resultou em fortes quedas da moeda norte-americana até quarta-feira - dia em que o dólar fechou em 2,2670, o patamar mais baixo desde o dia 10 de maio do ano passado, quando foi negociado a R$ 2,2580. Porém, na quinta-feira, o Banco Central (BC) anunciou que, nos próximos dias, pretende renovar apenas o valor principal dos papéis cambiais da dívida brasileira. Esta decisão foi interpretada pelos investidores como um sinal de que o BC acredita que o dólar não deve ficar abaixo de R$ 2,30. Com esta operação, haverá uma diminuição de títulos cambiais no mercado, o que possibilitará que a moeda norte-americana seja negociada com uma cotação mais elevada, o que aconteceu. Nos dois últimos dias, o dólar registrou uma alta de 1,19%. O fato é que o real mais caro reduz a competitividade dos produtos brasileiros no exterior, prejudicando o desempenho da balança comercial. O País depende de recursos externos para fechar suas contas e as exportações são um importante canal para a entrada de dólares no mercado. A preocupação com o preço do petróleo diminuiu após a queda do presidente da Venezuela, Hugo Chávez, o que pôs fim à greve geral no país e abriu caminho à retomada dos níveis de exportação do produto. O país é o quarto maior produtor mundial, por isso havia o medo de que uma crise interna afetasse a produção. Antes disso, o mercado estava tenso, pois o Iraque anunciou a suspensão de suas exportações por 30 dias ou até que Israel retire suas tropas de territórios palestinos. O temor era que outros países árabes tomassem a mesma decisão. Atenções voltadas à inflação Mais uma vez, as atenções voltaram-se para os índices de inflação, ainda mais depois que a Petrobrás anunciou o aumento de 10,08% para o preço da gasolina nas refinarias, na semana passada. Vale lembrar que a política monetária está baseada no cumprimento da meta de inflação - que este ano é de 3,5% - e, por isso, há o temor de que essa elevação afete o mercado interno. Já havia uma preocupação anterior, uma vez que os índices dos primeiros meses do ano não recuaram conforme as expectativas. Na próxima semana, haverá reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) para avaliar a Selic, taxa básica de juros da economia, que está em 18,5% ao ano. Entre as apostas, há quem acredite numa redução de 0,25 ponto porcentual, o que confirmaria a tendência de queda de juros, resultado das últimas reuniões. Na segunda-feira, a Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulgou a primeira prévia de abril do Índice Geral dos Preços do Mercado (IGP-M). O resultado ficou em 0,06%, dentro da expectativa dos analistas que era entre 0% e 0,40%. Na quarta-feira, foi divulgado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) referente ao mês de março pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado ficou em 0,60%, no teto das expectativas. O IPCA é o índice usado como referência para a meta de inflação. Pesquisas eleitorais e CPMF As atenções dos investidores continuaram voltadas às eleições presidenciais deste ano. A pesquisa Datafolha divulgada na terça-feira mostrou um crescimento de cinco pontos porcentuais do pré-candidato do PT, Luís Inácio Lula da Silva, que se mantém em primeiro lugar nas intenções de voto, com 31%. Na pesquisa anterior, Lula estava com 26%. O pré-candidato do PSDB, José Serra, manteve-se em segundo lugar e estável com 19%. Em terceiro lugar, aparece o pré-candidato do PSB, Anthony Garotinho, com 15% das intenções de voto. Já Roseana Sarney caiu de 16% para 13%, em quarto lugar. Há rumores de que ela desistirá da candidatura à presidência para concorrer a uma vaga no Senado, mas nenhum comunicado oficial do partido foi divulgado. A desobstrução da pauta de votações de Medidas Provisórias (MPs) com a aprovação da MP do setor elétrico na Câmara dos Deputados aumentou as chances de que a emenda da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF) seja votada na próxima semana. Os investidores estão preocupados, uma vez que o atraso na votação pode significar uma perda significativa para os cofres públicos. Cenário externo Os Estados Unidos continuaram pressionando o primeiro-ministro israelense, Ariel Sharon, a retirar suas tropas dos territórios palestinos e a colocar um fim à ofensiva militar. Enviado à Israel, o secretário de Estado dos EUA, Colin Powel, teve um encontro hoje com o primeiro-ministro do país sem obter uma promessa de retirada das forças israelenses da Cisjordânia. Também hoje, a ONU propôs enviar tropas à região. Os primeiros sinais de reaquecimento da economia norte-americana ainda não foram suficientes para recuperar o ânimo dos investidores. Dois fatores contribuem para essa reação: lucros abaixo do esperado e falta de confiança nos balanços de algumas empresas, como aconteceu com o escândalo de maquiagem contábil da Enron, que decretou falência, surpreendendo o mercado e causando perdas aos acionistas. Mercados A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) não apresentou tendência de alta ou baixa desde o dia 25 de março. Hoje, a alta de 2,53% foi impulsionada pela forte valorização das ações do Banco do Brasil. No mercado de câmbio, o dólar mantém a queda iniciada em 7 de março, acumulando uma baixa de 3,33% desde então. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - acumula uma desvalorização de 4,18%, desde 19 de março. Já a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - acumula desvalorização de 8,98%, desde 11 de março. Veja abaixo as cotações de fechamento da semana: segunda-feira terça-feira quarta-feira quinta-feira sexta-feira Bovespa (variação) -0,88% 0,27% 1,67% -0,04% 2,52% Dólar (cotação) R$ 2,293 R$ 2,280 R$ 2,267 R$ 2,284 R$ 2,294 Juros (swap de um ano) 18.57% 18.45% 18.58% 18.43% 18.35% Nasdaq (variação) 0,89% -2,43% 1,41% -2,37% 1,80% Dow Jones (variação) -0,22% -0,39% 1,70% -1,98% 0,14% Dia-a-dia: Segunda-Feira (08/04) Os mercados reagiram de forma negativa ao cenário político no Brasil e ao comportamento do preço do petróleo no mercado internacional. A Bovespa encerrou o dia em queda de 0,88% e volume reduzido. O dólar foi vendido a R$ 2,2930, em alta de 0,57%. Juros caíram um pouco. Terça-Feira (09/04) O recuo do preço do barril do petróleo no mercado internacional deixou os investidores mais aliviados. A Bolsa fechou em alta de 0,27%. O dólar recuou e fechou cotado a R$ 2,2800, em queda de 0,57%. Quarta-Feira (10/04) O dólar comercial desabou na quarta-feira e fechou cotado a R$ 2,2670. A Bolsa encerrou o dia em alta de 1,67%. No mercado de juros, as cotações ficaram estáveis. Notícias positivas divulgadas ao longo do dia favoreceram os negócios. Quinta-feira (11/04) Os mercados mantiveram o clima de cautela em relação aos conflitos no Oriente Médio e ao cenário político. Em Nova York, as bolsas fecharam em forte queda. A Bovespa resistiu e fechou com pequena baixa de 0,04%. O dólar subiu 0,75%. Os juros recuaram. Sexta-feira (12/04) A semana terminou tranqüila nos mercados, mas ainda há muitas incertezas nos cenários interno e externo que podem trazer instabilidade nos próximos dias. A Bolsa fechou em alta de 2,53%, impulsionada pelas ações do BB. O dólar subiu 0,44%.