Mercados: resumo da semana A semana foi marcada por oscilações no mercado financeiro. As incertezas que rondam as eleições presidenciais estavam entre as causas. Para os investidores, o melhor cenário é o de continuidade da política econômica atual, sem ruptura do atual modelo. Por isso, os mercados reagiram mal à pesquisa eleitoral realizada pelo Ibope e divulgada na terça-feira à noite. O resultado revelou um crescimento expressivo do pré-candidato Luiz Inácio Lula, com 35%, confirmando a primeira posição nas intenções de voto, já revelada em pesquisas anteriores. O segundo lugar revelou um empate técnico entre os pré-candidatos José Serra, do PSDB, com 18%, e Anthony Garotinho, do PSB, com 17%. Em quarto lugar, ficou o pré-candidato do PPS, Ciro Gomes, com 11%. Outros fatores contribuíram para a oscilação dos mercados. A decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) em manter resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que determinou a verticalização das coligações partidárias nas eleições deste ano foi bem recebida. A mudança visa a proibir os adversários nas eleições presidenciais de se aliarem nos Estados.Com isso, o maior beneficiado foi o pré-candidato do PSDB, José Serra, que terá um tempo maior na televisão em relação a seus adversários. Já o anúncio de ampliação da cobrança do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) deixou os investidores pessimistas, uma vez que a medida encarece as operações de crédito. O aumento da alíquota do IOF foi anunciado na segunda-feira pelo ministro da Fazenda, Pedro Malan, para compensar as perdas com o atraso na votação da emenda que prorroga até 2004 a cobrança da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF). A nova alíquota ainda não foi definida. Na reunião de quarta-feira, o Comitê de Política Monetária (Copom) optou pela manutenção da Selic, taxa básica de juros da economia, em 18,5% ao ano, dentro de parte das expectativas do mercado. O Comitê informou que "a convergência mais lenta da inflação às suas metas, associada ao efeito secundário dos cheques dos preços administrados" estão entre os motivos da decisão. A definição dos juros leva em conta o cumprimento da meta de inflação, que neste ano é de 3,5%, com margem de tolerância de dois pontos porcentuais para cima ou para baixo. O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) é usado como referência para a meta de inflação e, neste ano, acumula alta de 1,49% no período de janeiro a março. Na quinta-feira, foi divulgado o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) referente à segunda quadrissema do mês, pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), que ficou em 0,08%, dentro das expectativas do mercado entre 0,04% e 0,20%. Mercados A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) vem oscilando desde 25 de março sem apresentar uma tendência definida de alta ou baixa. O dólar voltou a subir esta semana e hoje fechou em R$ 2,3330, acumulando alta de 2,91% desde o dia 10 de abril. Para a equipe econômica, é positiva a alta da moeda norte-americana, porque patamares abaixo de R$ 2,30 diminuiriam a competitividade dos produtos brasileiros no exterior, o que prejudicaria o desempenho da balança comercial. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - acumula uma desvalorização de 3,55%, desde 19 de março. A Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - acumula desvalorização de 6,87%, desde 11 de março. Veja abaixo as cotações de fechamento da semana: segunda-feira terça-feira quarta-feira quinta-feira sexta-feira Bovespa (variação) -2,03% 1,12% 0,81% -1,16% -0,70% Dólar (cotação) R$ 2,322 R$ 2,321 R$ 2,324 R$ 2,328 R$ 2,333 Juros (swap de um ano) 18.50% 18.51% 18.56% 18.97% 18.92% Nasdaq (variação) -0,14% 3,59% -0,34% -0,46% -0,31% Dow Jones (variação) -0,95% 2,06% -0,78% -0,15% 0,51% Dia-a-dia: Segunda-Feira (15/04) O mercado financeiro terminou o dia sob a influência negativa de rumores sobre uma pesquisa eleitoral e a volta de Hugo Chávez para a presidência da Venezuela. O dólar fechou em alta de 1,22%, a Bolsa caiu 2,03% e os juros subiram. Terça-Feira (16/04) Sem notícias negativas no cenário interno, os investidores no Brasil aproveitaram a boa influência dos mercados norte-americanos e encerraram o dia com números mais positivos. A Bolsa fechou o dia em alta de 1,12%. O dólar recuou 0,04%. Os juros caíram. Quarta-Feira (17/04) Os investidores aguardaram a decisão do Copom, que manteve a taxa Selic em 18,5% ao ano. No encerramento dos negócios, a Bolsa fechou em alta de 0,81%. O dólar subiu 0,13% e os juros recuaram um pouco. Em Nova York, as bolsas fecharam em queda. Quinta-feira (18/04) Os investidores reagiram com frustração à decisão do Copom. No encerramento dos negócios, a Bolsa fechou em queda de 1,16%. O dólar subiu 0,17% e os juros subiram com força. O cenário político continuou no foco de atenções. Sexta-feira (19/04) A entrada do novo Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB) no dia 22 deixou os investidores retraídos na sexta-feira. O volume de negócios na Bolsa foi de R$ 319 milhões. Nos mercados de câmbio e de juros, o total movimentado também foi baixo.