Mercados: resumo da semana O cenário político continuou influenciando os mercados esta semana. Com a proximidade das eleições presidenciais, o mercado financeiro permaneceu atento às preferências do eleitorado, uma vez que os investidores esperam que o novo presidente seja alguém comprometido com a manutenção da política econômica. Na terça-feira, saiu o resultado de duas pesquisas eleitorais. A do Instituto Vox Populi, divulgada pelo Jornal do Brasil, revelou um crescimento de sete pontos porcentuais na candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, em relação à última pesquisa realizada no início do mês. Lula teve 39% das intenções de voto, enquanto os pré-candidatos José Serra, do PSDB, e Anthony Garotinho, do PSB, ficaram tecnicamente empatados em segundo lugar, com 19% e 16% das intenções de voto respectivamente. A do Ibope confirmou Lula em primeiro lugar, porém com 35%. Serra apareceu em segundo com 18% e Garotinho, com 16%. A pesquisa também mostrou que, no segundo turno, o pré-candidato do PT sairia vitorioso na disputa com seus principais concorrentes. Inflação ainda preocupa Outro fator de preocupação é a inflação, uma vez que a política monetária está baseada no cumprimento da meta, que neste ano é de 3,5% com margem de tolerância de dois pontos porcentuais para cima ou para baixo. Ou seja, se os índices de inflação não correspondem às expectativas da equipe econômica, a postura da autoridade monetária tende a se tornar mais conservadora em relação ao corte na taxa de juros. Na quinta-feira, o Comitê de Política Monetária (Copom) divulgou a ata da última reunião, que manteve a Selic, taxa básica de juros da economia, em 18,5% ao ano. O documento ressaltou que a inflação vem tendo quedas menores do que as esperadas. Essa constatação deverá motivar uma postura mais conservadora na próxima reunião, marcada para os dias 21 e 22 de maio, o que frusta as apostas de parte dos investidores que esperavam uma redução da Selic. Esta semana foi divulgado o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) pela Fundação Instituição de Pesquisas Econômicas (Fipe), cujo resultado ficou em 0,06% no piso das expectativas dos analistas. Também foi divulgado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)-15, medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que registrou alta de 0,78%, resultado bem superior aos 0,40% registrado em março. Cenário externo O clima de incerteza nos mercados acentuou-se ainda mais em função do agravamento da crise argentina. O país continua à beira do abismo. Houve feriado bancário, renúncia do ministro da Economia, Jorge Lemes Lenicov, forte alta do dólar e ameaça de instauração de um governo militar. E, para piorar, o país continua sem apoio financeiro dos órgãos internacionais por não conseguir viabilizar o corte de gastos públicos. O feriado bancário anunciado na sexta-feira da semana passada terminou hoje com abertura parcial dos bancos. Além do horário restrito, nem todas as operações estavam em funcionamento, como as que envolviam dinheiro em espécie. O novo ministro da Economia, Roberto Lavagna, foi nomeado hoje e, com isso, o mercado aguarda o anúncio de novas medidas na próxima semana. Nos Estados Unidos, a prévia do Produto Interno Bruto (PIB) referente ao primeiro trimestre mostrou uma alta de 5,8%, acima da expectativa dos analistas de uma elevação de 4,8%. Mas os investidores ainda não demonstram confiança na recuperação da economia norte-americana. A perspectiva pessimista aumenta ainda mais com as incertezas sobre o preço do petróleo e das ações, sem contar o conflito no Oriente Médio. Mercados A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) vem oscilando desde 25 de março e não apresenta uma tendência definida de alta ou baixa. O dólar continuou a subir e hoje fechou em R$ 2,3720, acumulando uma alta de 4,43% desde o dia 10 de abril. Nos Estados Unidos, o Dow Jones ? índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York ? acumula uma desvalorização de 6,81% desde 19 de março. A Nasdaq ? bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York ? acumula desvalorização de 13,76%, desde 11 de março. Veja abaixo as cotações de fechamento da semana: segunda-feira terça-feira quarta-feira quinta-feira sexta-feira Bovespa (variação) -1,88% -0,27% 1,46% -0,81% -1,48% Dólar (cotação) R$ 2.342 R$ 2,361 R$ 2,538 R$ 2,364 R$ 2,372 Juros (swap de um ano) 19.20% 19,48% 19.40% 19.49% 19.78% Nasdaq (variação) -2,13% -1,61% -0,98% 0,02% -2,91% Dow Jones (variação) -1,18% -0,47% -0,58% 0,05% -1,24% Dia-a-dia: Segunda-Feira (22/04) A Bolsa fechou em queda de 1,88%, influenciada pelo desempenho negativo das bolsas de Nova York. As maiores quedas foram registradas nos papéis das empresas de telecomunicações. A expectativa com a divulgação de pesquisas eleitorais também trouxe incertezas aos mercados. Dólar e juros subiram. Terça-Feira (23/04) Além da preocupação dos investidores com o resultado de novas pesquisas eleitorais, os números no mercado financeiro foram influenciados pela crise argentina. O dólar subiu 0,81% e a Bolsa caiu 0,27%. Quarta-Feira (24/04) O resultado da pesquisa do Ibope divulgada na terça-feira após o fechamento dos negócios tranqüilizou os mercados na quarta-feira. A Bolsa fechou em alta de 1,46% e o dólar recuou 0,13%. Quinta-feira (25/04) Os investidores ficaram mais pessimistas em relação à perspectiva de redução de juros no primeiro semestre. Os números dos mercados refletiram esse comportamento: o dólar fechou cotado a R$ 2,3640, em alta de 0,25%, e a Bolsa caiu 0,81%. Os juros subiram. Sexta-feira (26/04) Na sexta-feira, os investidores foram influenciados pelo cenário externo, no qual as notícias negativas tiveram peso maior. A prévia do PIB norte-americano referente ao primeiro trimestre ficou acima do esperado, mas o consumidor não recuperou a confiança. Os mercados reagiram mal. 