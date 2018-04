Mercados: resumo da semana O acordo entre Brasil e Fundo Monetário Internacional (FMI) saiu esta semana, o que aliviou os mercados por algum tempo. No entanto, o resultado da última pesquisa de intenção de voto segurou os ânimos. O dólar - que havia chegado a R$ 2,9100 - voltou a um patamar acima de R$ 3,0000 hoje. E o risco-país, principal termômetro para medir a desconfiança dos investidores sobre um país, também registrou uma alta 12,42% superior que a de ontem. A má notícia é o crescimento da candidatura de Ciro Gomes, da Frente Trabalhista, claramente contra o acordo. Para os investidores, o melhor cenário seria a vitória de um candidato comprometido com a manutenção da política econômica vigente, o que não vem se confirmando nas pesquisas de intenção de voto. Hoje, o nervosismo ficou por conta dos rumores de que José Serra, presidenciável do PSDB, renunciasse a sua candidatura, o que foi logo negado pelo seu comitê. A expectativa é de que o quadro mude com o início do horário eleitoral gratuito em 20 de agosto, pois Serra tem cerca de 40% do tempo na televisão e no rádio. Enquanto Ciro cresceu dois pontos porcentuais, de 25% para 27%, no último levantamento do Ibope, o candidato do PSDB, José Serra, o favorito dos mercados, apresentou queda de três pontos porcentuais, de 14% para 11%. Esse resultado garantiu a Anthony Garotinho, do PSB, o empate com o candidato do governo. Lula permaneceu na liderança, com 33%. As incertezas no cenário político com a possibilidade de vitória de um candidato oposicionista acentuam o pessimismo, uma vez que a maior parte dos US$ 30 bilhões acertados com o FMI - US$ 24 bilhões que correspondem a 80% do acordo - serão liberados apenas no próximo ano, durante o novo mandato. Hoje, houve o anúncio de que o Brasil receberá mais US$ 7 bilhões do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e do Banco Mundial. Embora o acordo traga maior tranqüilidade para a sucessão presidencial, há o medo de uma vitória de Ciro. Em virtude das críticas que fez à vinda do dinheiro, os investidores temem que ele se negue a cumpri-lo uma vez eleito. Para a liberação dos recursos, será preciso que a política econômica continue baseada no controle da inflação, no modelo de câmbio flutuante, e na manutenção do sistema de responsabilidade fiscal. Mercados Depois de recuar para R$ 2,9100 ontem, o dólar voltou a subir e fechou a semana em R$ 3,0200. Em relação a 31 de julho, mantém uma queda de 3,78%. Desde de 3 de junho, acumula uma alta de 19,08%. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) vem se recuperando desde 26 de julho e acumula valorização de 8,33%. Mas, desde 3 de junho, registra queda de 21,12%. Entre as ações que compõem o Ibovespa - índice que mede a valorização das ações mais negociadas na Bovespa -, as maiores altas da semana foram as preferenciais (PN, sem direito a voto) da Eletropaulo (+22,01%), Klabin S. A. (+10,00%), Brasil Telecom (+9,39%), Usiminas PNA (+8,41%) e a ordinária (ON, com direito a voto) da Siderúrgica Nacional (+8,41%). Entre as maiores baixas, estão a Globo Cabo PN (-53,93%), Embratel Participações ON (-13,53%), Tele Celular Sul Participações ON (-8,13%), Companhia Brasileira Petróleo Ipiranga PN (-7,26%) e Tele Nordeste Celular PN (-6,45%). Nos Estados Unidos, o Dow Jones - índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - vem se recuperando desde 5 de agosto, mas desde 17 de junho acumula baixa de 15,53%. A Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - também se recupera desde 5 de agosto, mas registra queda de 15,35% desde 18 de junho. Veja abaixo as cotações de fechamento da semana: segunda-feira terça-feira quarta-feira quinta-feira sexta-feira Bovespa (variação) -389% 3,02% 1,17% 4,52% -3,20% Dólar (cotação) R$ 3,165 R$ 3,115 R$ 3,02 R$ 2,91 R$ 3,02 Juros (DI de seis meses) 25,45% 24,60% 23,45% 22,08% 23,24% Nasdaq (variação) -3,36% 4,44% 1,70% 2,78% -0,79% Dow Jones (variação) -3,24% 2,87% 2,20% 3,02% 0,38% Dia-a-dia: Segunda-Feira (05/08) Enquanto esperava o acordo com o FMI, o mercado especulava sobre os termos da ajuda para o Brasil e lamentava o mau desempenho de Serra. Empresas brasileiras também divulgaram resultados decepcionantes. O dólar subiu 5,15% para R$ 3,165 e a Bovespa caiu 3,89%. Terça-Feira (06/08) O governo e o FMI emitiam sinais considerados positivos pelo mercado quanto ao acordo em negociação. A previsão era de que as primeiras medidas fossem divulgadas ainda na semana, com entrada substancial de recursos. Quarta-Feira (07/08) Confirmando a expectativa dos mercados, o acordo com o FMI foi finalizado. O anúncio e os detalhes foram divulgados após o encerramento das operações. Durante o dia, a expectativa era positiva. O dólar recuou ainda mais e a Bovespa, favorecida pelas bolsas em Nova York, fechou em alta. Quinta-feira (08/08) Os mercados apresentaram mais um dia de recuperação em função do acordo com o FMI, mas o dinheiro só entra mesmo em setembro, e a venda dos US$ 50 milhões diários acabou. O otimismo teve efeito em vários mercados internacionais. Sexta-feira (09/08) O otimismo dos investidores com o acordo fechado entre o governo e o FMI terminou com a onda de boatos políticos que tomou conta dos mercados na sexta-feira. O dólar fechou em alta de 3,78%, cotado a R$ 3,0200, e o risco-país chegou a 2.005 pontos-base.