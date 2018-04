Mercados: resumo da semana O mercado manteve o clima de pessimismo, embora algumas notícias tenham dado um certo alívio. Uma série de medidas vem sendo tomadas para combater a crise. Depois de fechado o acordo de R$ 30 bilhões com o Fundo Monetário Internacional (FMI), o governo anunciou medidas de estímulo à exportação, o que inclui linhas de crédito complementares. O objetivo é reverter o quadro de redução das linhas de crédito para o País e de juros elevados. Também foram divulgadas novas regras para os fundos de investimentos. O BC decidiu também não intervir no câmbio a fim de evitar uma queda acentuada nas reservas cambiais com a saída de investidores do País, bem como o uso dos recursos obtidos por meio de empréstimos dos organismos internacionais. Por outro lado, as intervenções no câmbio serão pontuais e decididas conforme a necessidade. Mas o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) destinou R$ 7,8 bilhões a linhas complementares de crédito à exportação, o que deve aliviar um pouco a pressão sobre o dólar. As medidas de estímulo à exportação foram bem recebidas. Um dado negativo foi a rolagem de não mais do que 65% dos US$ 2,5 bilhões em títulos cambiais que venceram na última quinta-feira pelo Banco Central (BC). A operação transferiu o vencimento para o fim deste ano, ainda no atual governo, o que significa pagamento de juros altos. Calcula-se ainda que a autoridade monetária tenha vendido entre US$ 140 e US$ 200 milhões. Enquanto isso, a crise brasileira tem sido destaque na imprensa internacional. Embora as análises diferenciem Brasil e Argentina, consideram a probabilidade cada vez maior de um calote. Muitos investidores compartilham dessa opinião e evitam aplicar no País, assim como as instituições financeiras. Essas últimas vem restringindo o crédito e mantendo seu custo elevado. Com taxas altas, o pagamento das dívidas torna-se inviável. Cenário político Hoje, os rumores de melhora do candidato governista José Serra, do PSDB-PMDB, na pesquisa DataFolha que sai amanhã e queda do candidato Ciro Gomes, da Frente Trabalhista, trouxeram ânimo. Para os investidores, o cenário ideal seria a vitória de um candidato comprometido com a manutenção da política econômica atual. A expectativa é de que o quadro mude com o início do horário eleitoral gratuito em 20 de agosto, pois Serra tem cerca de 40% do tempo na televisão e no rádio. O candidato governista precisa crescer nas pesquisas de intenção de voto de forma consistente, tendo em vista as altas da candidatura Ciro Gomes e a proximidade das eleições, daqui a seis semanas. É o que o mercado espera para aliviar a tensão em relação às incertezas no cenário político somadas à crise de confiança do investidor norte-americano. Crise de confiança Nos Estados Unidos, o prazo para os presidentes de 947 empresas apresentassem a confirmação dos dados de seus balanços contábeis venceu na última quinta-feira. Quem não entregasse, estaria sujeito a uma sanção pessoal em caso de descoberta de fraude no futuro. Apesar disso, várias empresas deixaram de apresentar seus balanços. Especialistas avaliam que essa medida pode não ter a eficácia esperada, mesmo considerando as confirmações entregues. Isso porque muitas das irregularidades dos últimos meses foram manobras contábeis legais. Com isso, os resultados que poderiam retomar a confiança dos investidores podem não surtir efeito algum. Ainda assim, a reação inicial dos mercados foi positiva Na terça-feira, o Fed - banco central norte-americano - decidiu manter a taxa básica de juros inalterada em 1,75% ao ano, mas a crise nos mercados financeiros e o baixo desempenho da economia definiram que a perspectiva para a taxa seja de queda. Mercados Desde o fim do mês passado, o dólar vem oscilando significativamente, mantendo-se em patamares acima de R$ 3. Apesar da queda nesta sexta-feira, que fez a moeda norte-americana fechar em R$ 3,1250, o clima é de muita oscilação. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) apresenta queda desde 8 de agosto e mostra pequena valorização nos últimos dias. Desde o dia 1º de agosto, acumula desvalorização de 14,48%. Entre as ações que compõem o Ibovespa - índice que mede a valorização das ações mais negociadas na Bovespa -, as maiores altas da semana foram as preferenciais (PN, sem direito a voto) do Banco do Brasil (+9,81), Gerdau (+8,74), Acesita (+7,46%), Embratel (+7,41%) e a ordinária (ON, com direito a voto) do Banco do Brasil (+6,34%). Entre as maiores baixas, estão Tele Centro Oeste Celular PN (-28,22%), Brasil Telecom ON (-22,57%), Eletropaulo PN (-15,17%), Companhia Paranaense de Energia - Copel - PNB - (14,01%) e as Centrais Elétricas Brasileiras ON (-13,92%). Nos Estados Unidos, o Dow Jones - índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - oscila bastante, mas acumula valorização de 13,97% desde 23 de julho. A Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - se recupera desde 5 de agosto e acumula valorização de 9,06% desde então. Veja abaixo as cotações de fechamento da semana: segunda-feira terça-feira quarta-feira quinta-feira sexta-feira Bovespa (variação) -2,62% -2,87% -1,07% -1,71% 3,74% Dólar (cotação) R$ 3,15 R$ 3,165 R$ 3,205 R$ 3,21 R$ 3,125 Juros (DI para janeiro) 23,65% 23,20% 22,60% 22,36% 22,20% Nasdaq (variação) 0,06% -2,87% 5,12% 0,80% 1,19% Dow Jones (variação) -0,65% -2,38% 3,08% 0,86% -0,45% Dia-a-dia: Segunda-Feira (12/08) O pacote do FMI não conseguiu acalmar os investidores, que desistiam das apostas na vitória de Serra. Mais pessimistas com a política econômica do próximo presidente, eles temiam corrida dos estrangeiros. Com isso, dólar e juros subiram, e a Bolsa caiu. Terça-Feira (13/08) Os mercados oscilaram muito, acompanhando quedas em Nova York. No final do dia, tiveram mais peso os rumores de ligeira alta de Serra nas pesquisas e a abertura de linhas de financiamento para exportadores, o que deixou os investidores menos pessimistas. Quarta-Feira (14/08) As cotações oscilaram fortemente, com alta do dólar no fechamento e queda na Bolsa. Os vencimentos de futuros e de títulos cambiais influenciaram os negócios. E as últimas pesquisas mostraram quadro estável entre os candidatos à Presidência. Quinta-feira (15/08) Ações do governo para estimular fundos e para ampliar crédito à exportação agradaram, mas não surtiram efeito. Os investidores continuavam pessimistas e esperavam última chance de reação de Serra. Sexta-feira (16/08) Mesmo antes do início do horário eleitoral gratuito, falava-se no mercado em subida de José Serra com correspondente queda de Ciro Gomes. O resultado, se confirmado, agrada os investidores, e as cotações recuperaram-se um pouco.