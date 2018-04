Mercados: resumo da semana Os mercados tiveram uma semana de maior estabilidade, com uma certa acomodação das cotações, ainda que em patamares bastante pessimistas e mais oscilações do que se observava no primeiro semestre. O governo tomou algumas iniciativas para combater a atual crise, começou o horário eleitoral gratuito de rádio e televisão, que representa a reta final da campanha eleitoral, e os candidatos de oposição assumiram posições bem mais simpáticas aos mercados. Na segunda-feira, os quatro principais presidenciáveis encontraram-se com o presidente Fernando Henrique Cardoso. Não surgiram muitas novidades, mas o mercado recebeu bem as declarações dos candidatos e o diálogo. Luiz Inácio Lula da Silva reiterou o que já havia dito na "Carta ao Povo", e prometeu cumprir a meta de superávit fiscal de 3,75%; os contratos estabelecidos e a inflação baixa. Ciro Gomes (Frente Trabalhista) também afirmou compromisso nesses três pontos, mas só quer comentar o acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI) depois de estudá-lo mais detalhadamente. José Serra (PSDB/PMDB), o favorito dos mercados, voltou a apoiar o acordo. Além disso, o renomado economista José Alexandre Scheinkman, liberal com livre trânsito no mercado, declarou que contribuirá para a elaboração do programa de governo de Ciro. Os compromissos dos oposicionistas, e as tentativas de abrandamento dos discursos, especialmente em política econômica, estão ajudando a afastar temores em relação à sua vitória. Ainda assim, a torcida dos investidores é para uma recuperação de Serra. Mas o candidato governista tem seis semanas para conquistar o eleitorado, e ele tem entre 10 e 15 pontos de diferença para Ciro, segundo as últimas pesquisas. É verdade que sua candidatura dispõe de muito mais tempo do que os adversários no horário eleitoral gratuito. Mas ele está estacionado ou em queda há várias semanas e o próprio presidente da República reconhece que se não decolar até 7 de setembro, será difícil conter a debandada dos aliados. De qualquer modo, a ausência de pesquisas eleitorais que captem os efeitos desses primeiros dias de horário eleitoral manteve os investidores mais tranqüilos. Do ponto de vista da crise financeira que o País está atravessando, o governo tomou algumas medidas importantes. Como o principal impacto é sobre o câmbio, na terça-feira, o Banco Central (BC) definiu os detalhes da venda em leilão, via mercado, de US$ 2 bilhões para exportadores, que teve início hoje, como previsto, com efeitos positivos sobre o câmbio. O BC também vendeu dólares no mercado várias vezes ao longo da semana para conter as cotações. Um dos principais elementos de pressão no curto prazo, que determina a alta do dólar, é o corte, estimado em 20% pelo presidente do BC, Armínio Fraga, nas linhas de crédito para o Brasil. Por isso, a decisão de vender linhas de crédito a exportadores e de viajar a Nova York para encontrar representantes dos grandes bancos internacionais. A viagem de Fraga e o ministro da Fazenda, Pedro Malan, para os Estados Unidos também pode ajudar na liberação das restrições. Eles vão apoiados no pacote de US$ 30 bilhões concedido pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) e compromissos dos principais candidatos à Presidência da República com os principais pontos do acordo. Analistas esperam que as linhas sejam retomadas gradualmente a partir dessas conversas. Outra expectativa de alguns no mercados é que o eventual sucesso desses encontros permita uma redução da Selic, a taxa básica referencial da economia, atualmente em 18% ao ano. Na quarta-feira, foi realizada a reunião mensal do Comitê de Política Monetária (Copom), que não surpreendeu ao manter a Selic inalterada. Mas não se esperava a adoção do viés de baixa, ou seja, autorização ao BC para reduzir a taxa antes da reunião de setembro, se julgar adequado. Assim, comenta-se no mercado que talvez o Copom esteja tentando aproveitar os resultados da viagem de autoridades brasileiras a Nova York para cortar a Selic e reverter o pessimismo do mercado. Além do corte nos créditos, os investidores estrangeiros continuam saindo. A Bovespa, por exemplo, registrou uma saída líquida de investimentos estrangeiros de R$ 525,155 milhões nos primeiros 20 dias de agosto. Com esse resultado, o saldo acumulado no ano até o pregão de 20 de agosto está negativo em R$ 1,690 bilhão. E a crise de confiança do investidor norte-americano continua. Hoje AOL Time Warner, Citigroup e Intel voltaram a preocupar, pois estão sendo investigadas por diferentes tipos de atividades suspeitas. As perdas causadas ao mercado neste ano por fraudes em grandes empresas assusta o investidor, que evita aplicações de risco, inclusive em mercados emergentes, como o Brasil. Mercados Nas duas últimas semanas, os mercados brasileiros passaram a funcionar com mais estabilidade. As cotações parecem ter se estabilizado em patamares muito pessimistas, mas chegam até a registrar uma recuperação, ainda que muito pequena. O dólar, desde o dia 13 de agosto, registra queda de 1,6%. A Bolsa de Valores de São Paulo, por sua vez, subiu 3,6% desde o dia 14. Depois de atingir o fundo do poço no final de julho, os mercados norte-americanos vêm registrando recuperações. Desde 5 de agosto, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - já registra alta de 10,3%. A Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - também subiu 14,5% no mesmo período. Veja abaixo as cotações de fechamento da semana: segunda-feira terça-feira quarta-feira quinta-feira sexta-feira Bovespa (variação) -1,15% -1,62% +1,88% +2,81% -0,27% Dólar (cotação) R$ 3,1050 R$ 3,1000 R$ 3,0850 R$ 3,1450 R$ 3,1130 Juros (DI de seis meses) 21,950% 21,750% 21,700% 21,900% 21,580% Nasdaq (variação) 2,46% -1,29% +2,37% +0,97% -2,97%% Dow Jones (variação) +2,42% -1,32% +0,96% +1,08% -1,99% Dia-a-dia: Segunda-Feira (19/08) Ciro e seus assessores passaram a falar menos, e trouxeram um nome de peso, Scheinkman, para ajudar na reelaboração do programa de governo. Os mercados gostaram, mas desconfiam, e o dólar caiu pouco. Terça-Feira (20/08) Em um dia tranqüilo para os mercados, foi definida a venda de US$ 2 bilhões para os exportadores via mercado, o presidente do BC e o ministro da Fazenda vão ao exterior conversar com a comunidade financeira e Lula foi aplaudido na Febraban. Quarta-Feira (21/08) O Copom não surpreendeu e a Selic foi mantida, mas não se esperava o viés de baixa. Os mercados operaram mais tranqüilos, com lenta recuperação, e esperam-se bons resultados da viagem de Malan e Fraga aos EUA. Quinta-feira (22/08) Em mais um dia calmo, a alta do dólar foi contida, ainda que o Banco Central tivesse que intervir ao longo do dia. Mas a Bolsa conseguiu uma pequena alta. No geral, observa-se ligeira melhora de humor no mercado nos últimos dias. Sexta-feira (23/08) O primeiro leilão de linhas externas do BC provocou, como esperado, queda do dólar. O mercado espera a viagem de Fraga e Malan na segunda-feira e pesquisas eleitorais que indiquem os efeitos do horário eleitoral gratuito.