Mercados: resumo da semana A semana foi marcada por um conjunto de boas notícias, que alimentaram uma recuperação das cotações nos mercados financeiros. O candidato favorito dos mercados, José Serra (PSDB/PMDB) obteve boa vantagem nas pesquisas de intenção de votos. Além disso, houve várias medidas do governo com boa repercussão entre os investidores. Na segunda-feira, o ministro da Fazenda, Pedro Malan, e do presidente do Banco Central (BC), Armínio Fraga, encontraram-se com representantes das principais instituições financeiras internacionais em Nova York. O resultado foi um comunicado dos bancos, comprometendo-se com a manutenção dos atuais volumes das linhas de crédito ao Brasil. Segundo estimativas do próprio BC, o volume de crédito para o País foi reduzido em cerca de 20% em relação ao começo do ano. Já nos últimos dias notavam-se grandes operações no mercado de câmbio, que foram interpretadas como sinais de uma retomada das linhas de instituições estrangeiras. Por outro lado, o governo leiloou desde sexta-feira da semana passada linhas de crédito adicionais para financiamento de exportadores. A partir de terça-feira, estabeleceu-se meta de US$ 100 milhões diários, ajustáveis dia-a-dia. Mas a regulamentação rígida dessas linhas e as taxas de juros pedidas pelo BC fizeram com que a demanda se tornasse muito baixa no decorrer da semana. Nos últimos dois dias, não foi fechado nenhum contrato. Hoje foram divulgadas medidas de flexibilização das regras e a expectativa é que os leilões passem a ter mais sucesso. Também agrada o desempenho do saldo comercial, que vem ampliando a disponibilidade de dólares. Os números das contas externas indicam forte avanço das exportações conjugado com redução das importações. O resultado é que o superávit comercial deste mês já se aproxima do US$ 1,5 bilhão. No ano, já se fala em um saldo de US$ 7 bilhões. Mas, a notícia que trouxe otimismo aos investidores foi a recuperação do candidato preferido dos mercados, o governista José Serra (PSDB/PMDB), que registrou forte alta, enquanto o segundo colocado nas pesquisas de intenção de votos, Ciro Gomes (Frente Trabalhista), despencou. O resultado foi confirmado por três institutos diferentes entre segunda e quarta-feira, Vox Populi, Ibope e Sensus. Ainda assim, existe uma diferença grande entre os dois candidatos, de até dez pontos porcentuais e a cautela predomina. Depois da volta de Nova York do presidente do Banco Central, Armínio Fraga, ressurgiu a possibilidade de corte da Selic, a taxa básica referencial de juros da economia. Na sua última reunião mensal, o Comitê de Política Monetária (Copom) definiu viés de baixa - autorização para o Banco Central reduzir a taxa de juro básica antes da próxima reunião. A medida não foi tomada nessa semana, embora as quedas do dólar estimulassem especulações de corte no juro. Mercados O mercado cambial foi o último a recuperar-se. O vencimento de títulos cambiais de US$ 1,6 bilhões e o vencimento dos contratos futuros de câmbio na segunda-feira mantiveram o dólar pressionado. A rolagem dos cambiais ontem foi difícil, e arrastou-se por dois dias. O governo conseguiu rolar cerca de 90% dos papéis na quarta-feira. A partir daí, o dólar caiu com mais força. Desde o dia de maior nervosismo, 31 de julho, quando a moeda norte-americana chegou a R$ 3,61 na máxima do dia, a queda foi de 13,26%. No ano, porém, o dólar registra alta de 29,97%. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) vem registrando altas sucessivas. Desde 15 de agosto, o fundo do poço, a alta já é de 13,06%. Mas no ano, a Bolsa caiu23,53%. Nos Estados Unidos, a história é outra. O Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York -, que tinha iniciado um processo de recuperação no final de julho, voltou a cair. Desde o dia 22 de agosto, a queda é de 4,31%. No mesmo período, a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York -, que vem seguindo a mesma tendência do Dow, caiu 7,60%. segunda-feira terça-feira quarta-feira quinta-feira sexta-feira Bovespa (variação) 4,35% 2,71% 0,08% 0,73% -0,70% Dólar (cotação) R$ 3,0950 R$ 3,1330 R$ 3,1220 R$ 3,0750 R$ 3,0100 Juros (DI de seis meses) 20,650% 20,790% 20,300% 19,900% 19,720% Nasdaq (variação) +0,81% -3,16% -2,48% +1,63% -1,57% Dow Jones (variação) +0,52% -1,08% -1,48% -0,27% -0,09% Dia-a-dia: Segunda-Feira (26/08) A reunião das duas lideranças da equipe econômica em Nova York rendeu uma declaração de bancos estrangeiros de que as linhas comerciais para o Brasil serão mantidas. Ações de exportadoras e endividadas subiram. Dólar caiu. Terça-Feira (27/08) Algumas boas notícias agradaram o mercado e a Bovespa voltou a sustentar uma recuperação. Subida de Serra, contas externas e medidas concretas contra a alta do dólar animaram os investidores. Quarta-Feira (28/08) Depois de dias em recuperação, os mercados apresentaram estabilidade. As boas notícias dos dias anteriores não tiveram efeito na quarta e os investidores preferiram acompanhar a evolução do quadro eleitoral, embora admitissem que o dólar pudesse cair. Quinta-feira (29/08) Dólar e juros em baixa e Bolsa em alta, sinal de otimismo nos mercados em geral. O avanço não foi grande, mas, apesar das pressões dos vencimentos no início da próxima semana, o saldo foi positivo. Sexta-feira (30/08) Em um dia de boas notícias, os mercados voltaram a apostar na queda da Selic. O dólar caiu a R$ 3 e os investidores esperavam melhora de Serra nas pesquisas. Retomada de negócios de bancos estrangeiros e novas medidas do BC ajudaram na queda do dólar.