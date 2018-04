Mercados retomam tom mais cauteloso A proximidade do fim de semana e a expectativa com a divulgação de duas novas pesquisas eleitorais, ambas do Ibope, no início da próxima semana, contribuíram para manter o investidor em estado de alerta nesta sexta-feira. A percepção dos investidores em relação às pesquisas do Ibope é de que não deverão trazer nada de muito diferente do que foi divulgado, no início da semana, pelo Datafolha e pelo Vox Populi. Outro motivo que reforçou o sentimento de cautela são as denúncias da revista IstoÉ, que já está nas bancas, contra o deputado Henrique Alves, do PMDB do Rio Grande do Norte, um dos mais cotados para ser vice na chapa de José Serra, pré-candidato à presidência da República pelo PSDB. Segundo a revista, que traz como manchete "O Vice de US$ 15 milhões", a ex-mulher do candidato a vice-presidente escolhido pelo PMDB revela que seu ex-marido tem contas secretas - na Suiça, mas ilhas Jersey, em Nassau e Miami - com mais de 15 milhões de dólares. Às 15h, o dólar está cotado a R$ 2,4810 na ponta de venda dos negócios, em alta de 0,57% em relação aos últimos negócios de ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera em queda de 0,36%. No mercado de juros, os contratos de DI futuro com vencimento em junho deste ano apresentaram uma pequena elevação nas taxas - de 18,320% ao ano hoje, frente a 18,300% ao ano ontem. Em relação às operações com juros, as declarações do presidente do Banco Central (BC), Armínio Fraga, dadas num seminário sobre metas de inflação esta manhã, esfriaram os ânimos dos investidores em relação a um possível corte da Selic, a taxa básica de juros da economia, na próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), marcada para a próxima semana. Mercados internacionais No mercado internacional, os C-Bonds - títulos da dívida brasileira com maior volume de negócios - estão cotados a 75,938 centavos por dólar, abaixo da cotação registrada ontem, em 76,750 centavos por dólar. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - está em queda de 0,14%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - opera com baixa de 0,32%. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.