Mercados: saldo da semana negativo Hoje os mercados praticamente recuperaram as cotações de ontem. A reação foi mais forte no período da tarde, mas o saldo da semana foi negativo para o Ibovespa. O índice da carteira teórica paulista acumulou perda de 4,08%, reduzindo o ganho no mês para 0,91%. Um resultado inesperado, já que a semana começou com a notícia animadora para os investidores de queda da taxa de juros básica da economia, a Selic, de 17,5% para 17% ao ano. O principal motivo para isso, em especial para as quedas de quarta e quinta-feira, foram as denúncias de envolvimento do ex-secretário especial da Presidência da República, Eduardo Jorge, com o juiz foragido Nicolau Santos Neto, acusado de desviar R$ 165 milhões da obra do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo. Além disso, ontem o jornal Folha de São Paulo acusava o ministro do Planejamento, Gestão e Orçamento de haver aprovado, em 1995 e 1996, complementações orçamentárias para a construção sob recomendação de Eduardo Jorge. E a revista IstoÉ antecipou sua edição em um dia, com promessas de publicar a transcrição de gravações, possivelmente envolvendo membros do alto escalão do governo. A divulgação das gravações não atingiu o presidente, e o governo passou o dia esclarecendo o episódio dos procedimentos de liberação de verbas, alegando que o ministro assinou as autorizações sem ler, antes de que houvesse qualquer suspeita de irregularidades na obra. Por fim, veiculou-se, hoje, que a bancada paulista no Congresso também aprovou suplementação de verbas para o Tribunal paulista, incluindo-se os parlamentares da oposição. Com isso, a não ser que surjam novas provas ou denúncias, a tendência é que o caso não atinja o presidente, ou mesmo o primeiro escalão, não criando uma crise institucional capaz de abalar a credibilidade do governo, que trouxesse instabilidade aos mercados. Os operadores mantém-se cautelosos, mas os bons indicadores da economia e os dados da economia dos EUA divulgados hoje, que ficaram nos patamares esperados, estimulam os mercados. Os mercados hoje A Bovespa fechou em alta de 2,65%. As ações preferenciais - sem direito a voto - da Companhia Riograndense de Telecomunicações (CRT) fecharam em alta de 7,72%. O ganho ocorreu por causa do anúncio de que a Brasil Telecom chegou a um acordo com a Telefônica para a compra de 85,19% das ações da CRT, no valor estimado de US$ 800 milhões. O Dow Jones - Índice que mede as ações mais negociadas na Bolsa de Nova Iorque - fechou em alta de 0,22%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática - fechou em alta de 1,70%. Depois de registrar uma alta de 0,11% no período da manhã, o dólar fechou na cotação mínima do dia, em R$ 1,8030, com queda de 0,55%. Os juros recuaram um pouco, mas continuam altíssimos, levando-se em conta a redução da Selic para 17% ao ano, com pouco volume de negócios. Os papéis prefixados em contratos de swap de 252 dias úteis, o melhor indicador de juros de longo prazo, fecharam em 18,66% ao ano, frente a 18,95% ao ano ontem.