Mercados se recuperam Depois de uma quinta-feira nervosa, com fortes oscilações, dados os boatos e denúncias envolvendo o alto escalão do governo federal, os mercados praticamente recuperaram os indicadores de ontem. A divulgação das gravações da revista IstoÉ, ao final de contas, não adicionaram fatos novos e preservaram o Presidente da República e o ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão. Além disso, a oposição saiu enfraquecida, na medida em que se apurou que a bancada paulista - incluindo-se representantes do PT - aprovou um pedido de complementação de verbas para as obras do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo um ano depois do ministro. Com isso, até a hipótese de CPI ficou mais improvável. À tarde, a bolsa subia, e juros e dólar caíam, estimulados pelos resultados dos mercados internacionais. Os dados divulgados hoje da economia norte-americana ficaram dentro do previsto, o que estimulou as bolsas estrangeiras. A Bovespa fechou em alta de 2,65%. O Dow Jones - Índice que mede as ações mais negociadas na Bolsa de Nova Iorque - fechou em alta de 0,22%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática - fechou em alta de 1,70%. O dólar fechou em R$ 1,8030, com queda de 0,55%. E os juros prefixados em contratos de swap de 252 dias úteis, o melhor indicador de juros de longo prazo, fecharam em 18,66% ao ano, frente a 18,95% ao ano ontem. Veja, a seguir, mais análises sobre o comportamento dos mercados hoje.