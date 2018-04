Mercados se recuperam com acordo com FMI Hoje os mercados tiveram um dia de alívio com a divulgação dos termos do acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI). Não se esperava tanto, US$ 30 bilhões, em tão pouco tempo e com tão poucas exigências. Existem limites, inclusive metas de inflação e de intervenção no mercado de câmbio, mas não quanto aos juros ou superávit fiscal. A boa notícia acalmou os investidores, mesmo porque o prazo do acordo é de 15 meses, cobrindo todo o primeiro ano do próximo governo, o que dá tempo e munição para uma transição tranqüila, seja quem for o vencedor. O único porém, que inclusive conteve o otimismo que as cotações demonstravam no início dos negócios, foi a decisão do Banco Central (BC) de encerrar as vendas diárias de US$ 50 milhões. Ainda que seja claro que haverá intervenções, e, segundo o presidente do BC, Armínio Fraga, provavelmente maiores do que o valor acima, os investidores não gostaram. Essa era vista como uma garantia de oferta, que agora acaba, mesmo que as vendas decididas dia-a-dia sejam mais eficientes. A maior atenção dos mercados agora volta a ser a sucessão presidencial. Hoje será divulgada pesquisa de opinião de votos do Ibope, e os avanços do candidato governista, José Serra, favorito dos investidores, serão traduzidos em uma visão mais otimista do cenário, com cotações mais otimistas. No dia 20 de agosto começa o horário eleitoral gratuito de rádio e televisão, e como Serra concentra 40% do tempo, ainda há esperanças de que sua candidatura decole. No exterior, até os mercados norte-americanos se beneficiaram do acordo brasileiro, mostrando que o temor de contágio de uma crise profunda no Brasil era grande. Especialmente na Europa, ações de empresas com forte presença no País, que vinham sofrendo nas últimas semanas, apresentaram fortes altas. Títulos e moedas de outros países emergentes também se valorizaram. O dólar comercial foi vendido a R$ 2,91 nos últimos negócios do dia, em alta de 3,64% em relação às últimas operações de ontem, oscilando entre R$ 2,85 e R$ 2,93. Com esse resultado, o dólar acumula uma alta de 25,65% no ano e de 1,71% nos últimos 30 dias. No mercado de juros, os contratos de DI futuro com vencimento em janeiro de 2003 negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros pagam taxas de 22,08% ao ano, frente a 21,90% ao ano ontem. Já os títulos com vencimento em julho de 2003 têm taxas de 25,10% ao ano, frente a 27,00% ao ano negociados ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em alta de 4,52% em 10315 pontos. Com o resultado de hoje, a Bolsa acumula uma baixa de 24,03% em 2002 e de 3,48% nos últimos 30 dias. Das 50 ações que compõem o Ibovespa - índice que mede a valorização das ações mais negociadas na Bolsa -, 34 apresentaram altas. O principal destaque foram os papéis da Eletropaulo PN (preferenciais, sem direito a voto), com valorização de 17,32%. Dentre as quedas, as maiores foram da NET (ex-Globocabo), que perdeu 19,64%. Segundo apurou a repórter Aline Cury Zampieri, a Bovespa teve hoje o maior volume financeiro do ano, excluindo-se pregões com vencimento de opções e de opções sobre Ibovespa. O giro, de R$ 996,677 milhões, só é superado pela movimentação de 4 de dezembro de 2001, de R$ 1,185 bilhão. A alta do Ibovespa nessa quinta-feira também bateu o recorde do ano. O último havia sido em 31 de julho passado, quando a praça paulista subiu 4,50%. Mercados internacionais Em Nova York, o clima foi de alívio e recuperação. O Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - fechou em alta de 3,02% (a 8712,0 pontos), e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - subiu 2,78% (a 1316,52 pontos). Às 18h, o euro era negociado a US$ 0,9675. Na Argentina, o índice Merval, da Bolsa de Valores de Buenos Aires, fechou em alta de 2,82% (366,63 pontos). Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.